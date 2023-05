Robusta tăng, giá cà phê nội quay đầu đi lên

Theo ghi nhận, giá cà phê trên thị trường thế giới biến động trái chiều, Robusta tăng. Giá cà phê hôm nay (11/5) tại thị trường trong nước cũng quay đầu tăng 600 đồng/kg. Hiện, giá thu mua cao nhất ở mức 54.400 đồng/kg.

Giá cà phê hôm nay 11/5: Trong nước tăng mạnh, hướng tới 55.000 đồng/kg

Kết thúc phiên giao dịch, giá cà phê Robusta trên sàn ICE Futures Europe London tăng trở lại. Giá cà phê Robusta kỳ hạn giao hàng tháng 7/2023 tăng 16 USD, giao dịch tại 2.481 USD/tấn. Kỳ hạn giao hàng tháng 9 tăng 17 USD, giao dịch tại 2.460 USD/tấn. Khối lượng giao dịch thấp.

Giá cà phê Arabica trên sàn ICE Futures US New York giảm. Kỳ hạn giao tháng 7/2023 giảm 0,55 Cent, giao dịch tại 185,95 Cent/lb. Trong khi, kỳ hạn giao tháng 9/2023 giảm 0,5 Cent, còn 183,7 Cent/lb. Khối lượng giao dịch trên trung bình.

Giá cà phê trực tuyến sàn London, New York, BMF Cập nhật: 11/05/2023 lúc 11:24:01 (delay 10 phút)

Giá cà phê trực tuyến sàn London, New York, BMF Cập nhật: 11/05/2023 lúc 11:24:01 (delay 10 phút)

Giá cà phê nhân xô tại các tỉnh Tây Nguyên tăng 600 đồng/kg lên dao động trong khung 53.800 - 54.400 đồng/kg.

Giá cà phê nhân xô tại các tỉnh Tây Nguyên tăng 600 đồng/kg lên dao động trong khung 53.800 - 54.400 đồng/kg. Trong đó, tỉnh Lâm Đồng có mức giá cà phê thấp nhất là 53.800 đồng/kg, tăng 600 đồng/kg. Tiếp đến là tỉnh Gia Lai với giá 54.300 đồng/kg cà phê, tăng 600 đồng/kg. Hai tỉnh Đắk Nông và Đắk Lắk ghi nhận mức giao dịch cà phê là 54.400 đồng/kg, tương ứng tăng 500 đồng/kg và 600 đồng/kg. Đây là mức giao dịch cao nhất trong các địa phương được khảo sát.

Giá cà phê thế giới trên hai sàn London và New York tiếp tục biến động trái chiều, nhưng ngược lại so với phiên hôm trước. Giá cà phê Robusta tăng, Arabica giảm.

Sàn London tiếp tục kéo dài đà phục hồi từ phiên trước, tăng nhẹ trở lại nhờ nhận được báo cáo dữ liệu xuất khẩu sơ bộ tháng 4 của Tổng Cục Hải Quan Việt Nam. Theo đó, xuất khẩu cà phê Việt Nam tháng 4 đã đạt 163.607 tấn (khoảng 2,736 triệu bao), giảm 22,23% so với tháng trước, đưa xuất khẩu cà phê 4 tháng đầu năm lên đạt tổng cộng 716.580 tấn (khoảng 11,94 triệu bao), giảm 5,53% so với cùng kỳ năm trước. Thông tin trên đã kìm hãm đà giảm giá của cà phê Robusta.

Giá cà phê Arabica giảm nhẹ, nhưng vẫn giữ được xu hướng tích cực sau thông tin Colombia xuất khẩu tháng 4 giảm và báo cáo tồn kho ICE – New York suốt 3 tháng qua vẫn chưa có lô hàng nào được đưa về đăng ký bổ sung. Tồn kho đạt chuẩn sàn ICE NewYork ghi nhận giảm xuống mức thấp nhất trong 5 tháng là 650.970 bao, tính đến ngày 9/5. Thông tin trên đã hỗ trợ cà phê Arabica không giảm quá mạnh.

Trên thị trường cà phê Robusta, các chỉ số kỹ thuật đang cho tín hiệu trung tính, xu hướng giá chưa rõ nét. RSI vẫn còn nằm trong vùng quá mua cao 71,83%. Dự kiến trong ngắn hạn, giá cà phê Robusta giằng co tích lũy trong vùng 2430 – 2490. Giá Robusta cần trinh phục mức cản tâm lý 2490 thì mới đà tăng tiếp. Ngược lại, ngưỡng hỗ trợ 2390 – 2400 khá quan trọng, nếu không duy trì nổi trên vùng giá này mà bị phá thủng thì giá Robusta có thể thiết lập xu hướng giảm.

Các chỉ số kỹ thuật trên thị trường Arabica đang cho tín hiệu động lượng giảm giá vẫn còn. Dự kiến trong ngắn hạn giá cà phê Arabica giằng co tích lũy trong biên độ 182 – 190. Cà phê Arabica cần vượt mức cản 190 mới có động lực tăng phục hồi trở lại. Ngược lại, vùng 184 – 185 đang là vùng hỗ trợ gần của giá Arabica.

Ngày 4/5, Tổ chức Cà phê Quốc tế (ICO) đã báo cáo, xuất khẩu cà phê niên vụ 2022 - 2023 toàn cầu trong khoảng thời gian từ tháng 10/2021 đến tháng 3/2023 đã giảm 6,4% so với cùng kỳ xuống còn 62,295 triệu bao.

Giá cà phê cũng được hỗ trợ khi khả năng xảy ra hiện tượng thời tiết El Nino tăng lên, có khả năng làm giảm sản lượng cà phê toàn cầu.

Robusta được hỗ trợ do lo ngại về nguồn cung toàn cầu sau khi công ty kinh doanh cà phê Volcafe dự báo thị trường cà phê robusta toàn cầu niên vụ 2023 - 2024 sẽ thiếu hụt kỷ lục 5,6 triệu bao.

Ngoài ra, Hiệp hội các nhà xuất khẩu và công nghiệp cà phê Indonesia cho biết sản lượng cà phê năm 2023 của Indonesia sẽ giảm 20% so với năm trước xuống còn 9,6 triệu bao do thiệt hại do mưa quá nhiều trên các vùng trồng trọt.

Tổ chức Cà phê Quốc tế (ICO) dự báo thiếu hụt thị trường cà phê toàn cầu niên vụ 2022 - 2023 sẽ tăng lên 7,3 triệu bao từ mức hụt 7,1 triệu bao trong niên vụ 2021 - 2022.

Trong quý I, giá cà phê giao trong tháng 5 đã tăng mạnh 14% lên 2.206 USD/tấn. Giá cà phê Arabica giao trong tháng 5 cũng tăng 2,5% lên 170 US Cent/pound. Giá cà phê tăng trong bối cảnh thị trường lo ngại thiếu hụt nguồn cung trong ngắn hạn.

Dự báo giá cà phê tiếp tục biến động mạnh trong thời gian với nhiều khả năng vượt đỉnh cũ bởi những thông tin thiếu hụt nguồn cung so với nhu cầu. Tuy nhiên, trong ngắn và trung hạn, đà tăng giá có thể bị cản trở do những yếu tố vĩ mô không thuận lợi. Tăng trưởng kinh tế thế giới được các tổ chức quốc tế dự báo không mấy khả quan trong năm nay.

Tại Việt Nam, tính đến hết quý I, xuất khẩu cà phê đã giảm 5% về lượng và giảm 5,4% về trị giá so với cùng kỳ năm 2022, đạt 552.613 tấn, trị giá 1,2 tỷ USD.

Giá cà phê nội địa trong quý I tăng khoảng 25% so với thời điểm cuối năm 2022 và tăng khoảng 17% so với cùng kỳ năm ngoái lên khoảng 48.600 - 49.000 đồng/kg.

Nguyên nhân của việc giá cà phê trong nước ở mức cao trong khi xuất khẩu giảm là do doanh nghiệp khó khăn trong mua hàng. Hiện tại, việc thu hoạch đã hoàn tất tuy nhiên người dân vẫn giữ hàng không bán ra, chờ giá lên cao khiến doanh nghiệp không thể mua.

Trong năm 2023, một số công ty xuất khẩu cà phê đặt mục tiêu doanh thu tăng mạnh trong bối cảnh giá cà phê đang trong đà phục hồi.