Giá cà phê hai sàn đảo chiều hồi phục, cà phê nội sát ngưỡng 62.000 đồng/kg

Giá cà phê hai sàn kỳ hạn cùng hồi phục do USDX sụt giảm đã hỗ trợ các quỹ và đầu cơ quay lại tăng mua. Giá cà phê hôm nay (6/6) tại thị trường trong nước tăng 500 đồng/kg, sát ngưỡng 62.000 đồng/kg...

Giá cà phê hôm nay 6/6: Hai sàn đảo chiều hồi phục

Kết thúc phiên giao dịch đầu tuần, giá cà phê Robusta trên sàn ICE Europe – London đảo chiều tăng. Kỳ hạn giao ngay tháng 7 tăng 32 USD, lên 2.607 USD/tấn và kỳ hạn giao tháng 9 cũng tăng 32 USD, lên 2.574 USD/tấn, các mức tăng khá. Khối lượng giao dịch trên mức trung bình.

Tương tự, giá cà phê Arabica trên sàn ICE US – New York cùng xu hướng tăng. Kỳ hạn giao ngay tháng 7 tăng 2,80 cent, lên 183,10 cent/lb và kỳ hạn giao tháng 9 tăng 2,50 cent, lên 180,20 cent/lb, các mức tăng rất đáng kể. Khối lượng giao dịch duy trì rất cao trên mức trung bình.

Giá cà phê trực tuyến sàn London, New York, BMF Cập nhật: 06/06/2023 lúc 11:54:01 (delay 10 phút)

Giá cà phê trực tuyến sàn London, New York, BMF Cập nhật: 06/06/2023 lúc 11:54:01 (delay 10 phút)

Giá cà phê nhân xô tại các tỉnh Tây Nguyên tăng 500 đồng, lên dao động trong khung 61.200 - 61.800 đồng/kg.

Giá cà phê nhân xô tại các tỉnh Tây Nguyên tăng 500 đồng, lên dao động trong khung 61.200 - 61.800 đồng/kg. Cụ thể, tỉnh Lâm Đồng có mức giá thấp nhất là 61.200 đồng/kg. Kế đến là tỉnh Gia Lai với giá 61.500 đồng/kg. Cùng thời điểm khảo sát, tỉnh Đắk Lắk có giá thu mua là 61.700 đồng/kg. Đắk Nông ghi nhận mức giao dịch là 61.800 đồng/kg. Đây cũng là ngưỡng cao nhất trong các địa phương được khảo sát.

Giá cà phê kỳ hạn đảo chiều tăng trở lại khi USDX sụt giảm và đồng Reais – Brazil mạnh lên ở mức 1USD = 4,9290 R$, trong khi giá dầu thô tăng mạnh trên thị trường quốc tế sau tuyên bố cắt giảm sản lượng của Ả-rập Xê-út độc lập với OPEC+, là điều mới lạ với thị trường. USDX giảm 0,5% đã thúc đẩy các quỹ và đầu cơ quay lại tăng mua hàng hóa nói chung khi tỷ giá hiện đang ở mức có lợi và khả năng cao là việc tạm dừng tăng lãi suất ở Mỹ trước lời hứa sẽ gia tăng các biện pháp kích thích nền kinh tế Trung Quốc.

Theo ước tính, tháng 5/2023, xuất khẩu cà phê của Việt Nam đạt 165 nghìn tấn, trị giá 396 triệu USD, tăng 0,9% về lượng, nhưng giảm 0,7% về trị giá so với tháng 4/2023, so với tháng 5/2022 tăng 15,7% về lượng và tăng 21,8% về trị giá. Tính chung 5 tháng đầu năm 2023, xuất khẩu cà phê của Việt Nam ước đạt 882 nghìn tấn, trị giá 2,02 tỷ USD, giảm 2,2% về lượng, nhưng tăng 0,2% về trị giá so với cùng kỳ năm ngoái.

Được biết, Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương) mới đây dẫn số liệu từ Cơ quan Hải quan Trung Quốc cho thấy nhập khẩu cà phê của nước này trong quý I/2023 đạt xấp xỉ 23,25 nghìn tấn, trị giá 135,17 triệu USD, tăng 24,5% về lượng và tăng 29,8% về trị giá so với cùng kỳ năm ngoái. Giá nhập khẩu bình quân cà phê của Trung Quốc đạt mức 5.814 USD/tấn, tăng 4,2% so với cùng kỳ năm ngoái.

Trung Quốc nhập khẩu chủ yếu cà phê chưa rang hoặc chưa khử caffein, tỷ trọng chiếm 85,86% tổng lượng, đạt 19,92 nghìn tấn, trị giá 88,72 triệu USD, tăng 40,5% về lượng và tăng 70% về trị giá so với cùng kỳ năm ngoái.

Ngược lại, Trung Quốc giảm nhập khẩu cà phê rang, chưa khử caffein và cà phê rang, đã khử caffein, mức giảm lần lượt 26,7% và 18,6% về lượng, xét về trị giá giảm 11% và 7,6% so với cùng kỳ năm ngoái.

Quý I/2023, Trung Quốc nhập khẩu cà phê từ Brazil đạt 7,43 nghìn tấn, trị giá 28,07 triệu USD, tăng 336,7% về lượng và tăng 322,8% về trị giá so với cùng kỳ năm 2022.

Thị phần cà phê của Brazil trong tổng lượng nhập khẩu của Trung Quốc tăng mạnh, từ 9,12% trong quý I/2022 lên tới 31,97% trong quý I/2023.

Ngược lại, Trung Quốc giảm nhập khẩu cà phê từ Việt Nam trong quý I/2023, mức giảm 33% về lượng và giảm 31,6% về trị giá so với cùng kỳ năm 2022, đạt xấp xỉ 3 nghìn tấn, trị giá 6,66 triệu USD.

Thị phần cà phê của Việt Nam trong tổng lượng nhập khẩu của Trung Quốc giảm từ 23,96% trong quý I/2022 xuống còn 13,9% trong quý I/2023, đứng thứ ba sau Brazil và Ethiopia.

Cùng kỳ năm ngoái, Việt Nam dẫn đầu thị phần tại Trung Quốc, theo sau lần lượt là Ethiopia và Brazil.