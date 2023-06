Giá cà phê kết thúc tuần tăng, dự báo "nóng" giá Robusta trong ngắn hạn

Giá cà phê trong nước tuần qua nhìn chung tăng. So với đầu tuần, các tỉnh thành đã ghi nhận điều chỉnh tăng trong khoảng 100 - 200 đồng/kg. Cuối tuần, giá cà phê hai sàn giao dịch đảo chiều sụt giảm...

Giá cà phê hôm nay 4/6: Tăng cao nhất 200 đồng/kg trong tuần qua

Kết thúc phiên giao dịch cuối tuần này trên sàn quốc tế (3/6), giá cà phê Robusta trên sàn ICE Futures Europe London tiếp tục giảm. Giá cà phê Robusta kỳ hạn giao hàng tháng 7/2023 giảm 30 USD, giao dịch tại 2.575 USD/tấn. Kỳ hạn giao hàng tháng 9 giảm 25 USD, giao dịch tại 2.542 USD/tấn. Khối lượng giao dịch trên trung bình.

Giá cà phê Arabica trên sàn ICE Futures US New York giảm. Kỳ hạn giao tháng 7/2023 giảm 2,75 Cent, giao dịch tại 180,30 Cent/lb. Trong khi, kỳ hạn giao tháng 9/2023 giảm 2,55 Cent, còn 177,70 Cent/lb. Khối lượng giao dịch tăng mạnh.

Giá cà phê thế giới đảo chiều giảm mạnh trên cả hai sàn London và New York khi USDX tăng mạnh hút dòng vốn đầu cơ chuyển về các sàn chứng khoán, dầu thô và nhiều hàng hóa khác, khiến mặt hàng cà phê thất thế.

Sự gia tăng giá trị của đồng USD cũng khiến các tiền tệ mới nổi mất giá, kích thích các quỹ và đầu cơ cà phê thanh lý, chốt lời sau khi đã mua mạnh trước đó.

Giá cà phê trực tuyến sàn London, New York, BMF Cập nhật: 04/06/2023 lúc 13:30:01 (delay 10 phút)

Giá cà phê nhân xô tại các tỉnh Tây Nguyên tuần qua nhìn chung tăng. So với đầu tuần, các tỉnh thành đã ghi nhận điều chỉnh tăng trong khoảng 100 - 200 đồng/kg. Trong đó, tỉnh Lâm Đồng ghi nhận mức giao dịch là 60.700 đồng/kg - mức thấp nhất ở thời điểm hiện tại, tăng 200 đồng/kg. Kế đến là hai tỉnh Kon Tum và Gia Lai ghi nhận mức giao dịch là 61.000 đồng/kg, tăng 200 đồng/kg. Tỉnh Đắk Lắk đang thu mua cà phê với giá 61.200 đồng/kg vào cuối tuần sau khi tăng 100 đồng/kg. Đắk Nông có giá thu mua là 61.300 đồng/kg, tăng 200 đồng/kg.

Tháng 5/2023, giá cà phê Robusta tại thị trường nội địa tăng mạnh so với cuối tháng trước. Ngày 29/5/2023, giá cà phê Robusta tăng mức cao kỷ lục, từ 9.400 – 9.700 đồng/kg (tùy từng khu vực khảo sát) so với ngày 28/4/2023. Tại tỉnh Gia Lai, giá cà phê tăng 9.400 đồng/kg, lên mức 60.800 đồng/kg; tại tỉnh Đắk Lắk và Đắk Nông, giá cà phê tăng từ 9.600 – 9.700 đồng/kg, lên mức 61.600 đồng/kg; tại tỉnh Lâm Đồng, giá cà phê tăng 9.700 đồng/kg, lên mức 60.500 đồng/kg.

Nguồn: giacaphe.com

Tháng 5/2023, giá cà phê Robusta và Arabica biến động không đồng nhất. Giá cà phê Robusta giao kỳ hạn tăng; ngược lại, giá cà phê Arabica giảm trong bối cảnh lo ngại rủi ro tăng cao, nhiều khả năng Cục Dự trữ liên bang Hoa Kỳ (Fed) sẽ tiếp tục tăng lãi suất tại phiên họp điều hành chính sách tiền tệ sắp tới. Trong khi đó, sản lượng cà phê Arabica niên vụ 2023/2024 được dự báo tăng thêm 1,47% so với niên vụ 2022/2023, lên mức 55,16 triệu bao (gồm 34,87 triệu bao cà phê Arabica và 20,29 triệu bao cà phê Robusta).

Trên sàn giao dịch London, ngày 29/5/2023, giá cà phê Robusta giao kỳ hạn tháng 7/2023, tháng 9/2023, tháng 11/2023 và tháng 1/2024 tăng lần lượt 7,0%, 6,1%, 5,0% và 4,1% so với ngày 28/4/2023, lên mức 2.574 USD/tấn; 2.528 USD/tấn; 2.469 USD/tấn và 2.421 USD/tấn.

Trên sàn giao dịch New York, ngày 29/5/2023, giá cà phê Arabica giao kỳ hạn tháng tháng 7/2023, tháng 9/2023, tháng 12/2023 và tháng 3/2024 giảm lần lượt 3,5%, 3,2%, 2,9% và 2,7% so với ngày 28/4/2023, xuống còn 181,6 Uscent/lb; 179,55 Uscent/lb; 177,65 Uscent/lb và 177,5 Uscent/lb.

Trên sàn giao dịch BMF của Brazil, ngày 29/5/2023, giá cà phê giao kỳ hạn tháng 7/2023, tháng 9/2023 và tháng 12/2023 giảm lần lượt 3,6%, 1,2% và 0,9% so với ngày 28/4/2023, xuống mức 225,05 Uscent/lb; 222,2 Uscent/lb và 223,3 Uscent/lb.

Dự báo trong ngắn hạn thời gian tới, giá cà phê Robusta sẽ có xu hướng tăng, giá cà phê Arabica giảm. Nguồn cung cà phê Robsuta từ Việt Nam giảm từ 10 – 15%/năm do thời tiết không thuận lợi. Trong khi đó, nhu cầu cà phê Robusta trên thế giới vẫn giữ ở mức cao cho ngành công nghiệp sản xuất cà phê hòa tan, trong khi áp lực vụ mùa Arabica mới vừa bắt đầu thu hoạch ở Brazil tiếp tục đè nặng tâm lý giao dịch cà phê Arabica tại thị trường kỳ hạn New York.

Báo cáo bán niên về mặt hàng cà phê của Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ (USDA) cho thấy, sản lượng cà phê Arabica chế biến ướt chất lượng cao ở các quốc gia sản xuất truyền thống khu vực Trung – Nam Mỹ trong năm nay sẽ có sự cải thiện rất đáng kể. Bên cạnh đó, tỷ giá đồng Real của Brazil tăng so với đồng USD đã hỗ trợ người trồng cà phê Brazil gia tăng bán cà phê xuất khẩu, gây áp lực lên giá cà phê Arabica.

Theo ước tính, tháng 5/2023, xuất khẩu cà phê của Việt Nam đạt 165 nghìn tấn, trị giá 396 triệu USD, tăng 0,9% về lượng, nhưng giảm 0,7% về trị giá so với tháng 4/2023, so với tháng 5/2022 tăng 15,7% về lượng và tăng 21,8% về trị giá. Tính chung 5 tháng đầu năm 2023, xuất khẩu cà phê của Việt Nam ước đạt 882 nghìn tấn, trị giá 2,02 tỷ USD, giảm 2,2% về lượng, nhưng tăng 0,2% về trị giá so với cùng kỳ năm ngoái.

Tháng 5/2023, giá xuất khẩu bình quân cà phê của Việt Nam ước đạt mức 2.399 USD/tấn, giảm 1,6% so với tháng 4/2023, nhưng tăng 5,3% so với tháng 5/2022. Lũy kế 5 tháng đầu năm 2023, giá xuất khẩu bình quân cà phê của nước ta ước đạt mức 2.295 USD/tấn, tăng 2,4% so với cùng kỳ năm ngoái.

Về cơ cấu chủng loại: 4 tháng đầu năm 2023, xuất khẩu cà phê Robusta và Arabica giảm, nhưng xuất khẩu cà phê Excelsa và cà phê chế biến tăng so với cùng kỳ năm ngoái. Số liệu thống kê từ Tổng cục Hải quan cho biết, xuất khẩu cà phê Robusta trong tháng 4/2023 đạt xấp xỉ 145 nghìn tấn, trị giá 312,67 triệu USD, tăng 5,3% về lượng và tăng 16% về trị giá so với tháng 4/2022. Tính chung 4 tháng đầu năm 2023, xuất khẩu cà phê Robusta của Việt Nam đạt 647,74 nghìn tấn, trị giá 1,29 tỷ USD, giảm 2,9% về lượng và giảm 2,0% về trị giá so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, xuất khẩu cà phê Robusta sang các thị trường Tây Ban Nha, Nhật Bản, Bỉ, Anh, Hà Lan giảm, nhưng xuất khẩu sang các thị trường Đức, Ý, Hoa Kỳ, Nga tăng.