Giá cà phê hai sàn giảm, thị trường nội địa cũng lặng sóng

Theo ghi nhận, giá cà phê trên thị trường thế giới giảm. Giá cà phê hôm nay (19/6) tại thị trường trong nước ổn định. Theo đó, mức giao dịch cao nhất trong các địa phương là 66.700 đồng/kg...

Theo ghi nhận, giá cà phê trên thị trường thế giới giảm. Cụ thể, giá cà phê trực tuyến Robusta tại London giao tháng 7/2023 được ghi nhận tại mức 2.796 USD/tấn sau khi giảm 0,29% (tương đương 8 USD).

Giá cà phê Arabica giao tháng 7/2023 tại New York ở mức 184,9 US cent/pound sau khi tăng 1,12% (tương đương 2,1 US cent) tại thời điểm khảo sát vào lúc 6h40 (giờ Việt Nam).

Giá cà phê trực tuyến sàn London, New York, BMF Cập nhật: 19/06/2023 lúc 14:06:01 (delay 10 phút)

Giá cà phê nhân xô tại các tỉnh Tây Nguyên hôm nay ổn định. Theo ghi nhận, các địa phương đang thu mua cà phê với giá trong khoảng 66.000 - 66.700 đồng/kg. Trong đó, tỉnh Lâm Đồng và tỉnh Kon Tum có mức giá thấp nhất là 66.000 đồng/kg. Kế đến là tỉnh Gia Lai với giá 66.200 đồng/kg. Cùng thời điểm khảo sát, tỉnh Đắk Lắk có giá thu mua là 66.500 đồng/kg. Đắk Nông ghi nhận mức giao dịch là 66.700 đồng/kg. Đây là mức giao dịch cao nhất trong các địa phương được khảo sát.

Tính qua, thị trường London có 3 phiên tăng và 2 phiên giảm đan xen. Giá cà phê Robusta kỳ hạn giao ngay tháng 7 tăng tất cả 68 USD, tức tăng 2,49 %, lên 2.796USD/tấn và kỳ hạn giao tháng 9 tăng tất cả 45 USD, tức tăng 1,67%, lên 2.747 USD/tấn, các mức tăng rất đáng kể. Khối lượng giao dịch khá cao trên mức trung bình.

Trái lại, thị trường New York có 2 phiên tăng và 3 phiên giảm. Giá cà phê Arabica kỳ hạn giao ngay tháng 7 giảm tất cả 5,75 cent, tức giảm 3,02 %, xuống 184,90 cent/lb và kỳ hạn giao tháng 9 giảm tất cả 5,90 cent, tức giảm 3,16 %, còn 180,75 cent/lb, các mức giảm khá mạnh. Khối lượng giao dịch khá cao trên mức trung bình.

Sự hồi phục của USDX sau quyết định tạm ngừng nâng lãi suất tại phiên họp điều hành chính sách tiền tệ kỳ này của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed), bên cạnh việc điều chỉnh lãi suất cơ bản của NHTW Châu Âu (ECB) và NHTW Trung Quốc (PBoC) đã kích thích các quỹ và đầu cơ quay lại các sàn hàng hóa tăng mua, đã thúc đẩy hầu hết các thị trường giá tăng.

Hai sàn cà phê tuần qua có xu hướng trái chiều. Giá cà phê Arabica tại New York sụt giảm do sự thanh lý vị thế ròng trước đáo hạn hợp đồng quyền chọn kỳ hạn tháng 7 và áp lực bán hàng vụ mới đang thu hoạch ở Brazil, nhà sản xuất và xuất khẩu cà phê lớn nhất thế giới. Trong khi giá cà phê Robusta tại London đã thiết lập mức cao 15 năm mới do thị trường tiêu dùng vẫn còn lo ngại nguồn cung thiếu hụt trong ngắn hạn sau Tổng cục Hải quan Việt Nam báo cáo xuất khẩu cà phê Robusta tháng 5 sụt giảm 8,52% so với tháng trước, đưa xuất khẩu 5 tháng đầu năm nay giảm 3,89% so với cùng kỳ năm trước và báo cáo tồn kho ICE – London sụt giảm liên tiếp mà chưa ghi nhận có sự bổ sung.

Tính đến ngày 15/06, tồn kho cà phê Robusta do ICE – London chứng nhận và theo dõi cấp phát đã giảm thêm 2.330 tấn, tức giảm 2,97 % so với một tuần trước đó, xuống đăng ký ở mức 76.240 tấn (tương đương 1.270.667 bao, bao 60 kg), ghi nhận tuần thứ 5 giảm liên tiếp.

Hiệp hội Cà phê – Ca cao Việt Nam (VICOFA) ước tính sản lượng cà phê Robusta của Việt Nam trong niên vụ 2022-2023 ước tính giảm 10 -15% so với niên vụ trước đó xuống còn khoảng 1,5 triệu tấn do ảnh hưởng bởi thời tiết không thuận lợi và làn sóng chuyển dịch cây trồng sang các loại cây ăn trái, đặc biệt là sầu riêng, bơ và chanh leo.

Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA) cũng dự báo sản lượng cà phê Việt Nam niên vụ 2022-2023 giảm khoảng 6% xuống còn 29,7 triệu bao (60 kg/bao).

Trong khi nguồn cung từ Brazil, nhà sản xuất cà phê Robusta lớn thứ hai, cũng thấp hơn đáng kể với khối lượng xuất khẩu chỉ đạt 0,4 triệu bao trong 4 tháng đầu năm 2023 so với 0,49 triệu bao của cùng kỳ năm 2022 và 1,24 triệu bao trước đó.

Sản lượng cà phê của Indonesia, nhà sản xuất cà phê lớn thứ ba thế giới có thể giảm tới 20% trong năm 2023, xuống còn 9,6 triệu bao do thời tiết mưa nhiều tại các khu vực trồng trọt chính.

Hiện tượng thời tiết El Nino, dự kiến sẽ phát triển trên toàn cầu vào nửa cuối năm nay cũng gây rủi ro cho cà phê Robusta. Hiện tượng thời tiết này sẽ làm gián đoạn mô hình mưa và nhiệt độ, có thể gây thắt chặt thêm nguồn cung và tăng giá cà phê Robusta.

Các nhà phân tích và chuyên gia thời tiết cho biết, hai quốc gia sản xuất cà phê Robusta lớn nhất thế giới là Việt Nam và Brazil có thể bị thiệt hại về năng suất nếu hiện tượng El Nino phát triển mạnh. Lợi thế nằm trong tay các doanh nghiệp lớn.