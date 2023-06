Giá cà phê hai sàn "nhảy số", cà phê nội tăng "sốc" vượt mốc 65.000 đồng/kg

Các lệnh mua kỹ thuật từ các quỹ và đầu cơ đã thúc đẩy giá cà phê kỳ hạn tăng vọt. Giá cà phê hôm nay (9/6) tại thị trường trong nước tăng 1.900 - 2.100 đồng/kg. Theo đó, mức giao dịch cao nhất đạt 65.200 đồng/kg.

Giá cà phê ngày 09/06/2023: Giá cà phê hai sàn tăng vọt

Kết thúc phiên giao dịch, giá cà phê Robusta trên sàn ICE Europe – London nối tiếp đà tăng phiên thứ tư. Kỳ hạn giao ngay tháng 7 tăng thêm 86 USD, lên 2.760 USD/tấn và kỳ hạn giao tháng 9 tăng thêm 90 USD, lên 2.726 USD/ tấn. Khối lượng giao dịch duy trì cao trên mức trung bình.

Tương tự, giá cà phê Arabica trên sàn ICE US – New York cùng xu hướng tăng. Kỳ hạn giao ngay tháng 7 tăng 9,45 cent, lên 194,85 cent/lb và kỳ hạn giao tháng 9 tăng 8,65 cent, lên 190,35 cent/lb. Khối lượng giao dịch ở mức hiếm thấy.

Giá cà phê trực tuyến sàn London, New York, BMF Cập nhật: 09/06/2023 lúc 16:00:01 (delay 10 phút)

Giá cà phê nhân xô tại các tỉnh Tây Nguyên hôm nay tăng 1.900 - 2.100 đồng/kg, dao động từ 64.500 - 65.200 đồng/kg. Trong đó, tỉnh Lâm Đồng có mức giá thấp nhất là 64.500 đồng/kg sau khi tăng 1.900 đồng/kg. Kế đến là tỉnh Gia Lai với giá 64.800 đồng/kg, tăng 2.000 đồng/kg. Cùng thời điểm khảo sát, tỉnh Đắk Lắk có giá thu mua là 65.100 đồng/kg, tăng 2.100 đồng/kg. Đắk Nông ghi nhận mức giao dịch là 65.200 đồng/kg - cao nhất trong các địa phương được khảo sát, sau khi tăng 2.100 đồng/kg.

Giá cà phê kỳ hạn trên cả hai sàn tăng do các lệnh mua kỹ thuật của các quỹ và đầu cơ sau dịch vụ dự báo thời tiết của Trung tâm Khí hậu Quốc gia của Chính phủ Mỹ dự đoán có khả năng 90% xảy ra điều kiện thời tiết El Nino vào cuối năm nay, đe dọa diễn ra khô hạn cục bộ cho các nước trồng cà phê quanh vành đai Thái Bình Dương và gây mưa nhiều cho các vùng cà phê chính phía đông nam Brazil và xa hơn nữa là vùng cà phê Tây Phi.

Trong khi đó, lo ngại khả năng các ngân hàng trung ương lớn sẽ thực hiện một đợt tăng lãi suất mới trong khi nền kinh tế toàn cầu vẫn còn nhiều bất ổn đã khiến USDX tiếp tục suy yếu, dòng vốn đầu cơ tiếp tục chảy về các sàn chứng khoán và hàng hóa đã góp phần thúc đẩy thị trường giá tăng.

Tháng 5/2023, giá cà phê Robusta tại thị trường nội địa tăng so với cuối tháng trước. Ngày 29/5/2023, giá cà phê Robusta tăng từ 9.400 – 9.700 đồng/kg (tùy từng khu vực khảo sát) so với ngày 28/4/2023. Tại tỉnh Gia Lai, giá cà phê tăng 9.400 đồng/kg, lên mức 60.800 đồng/kg; tại tỉnh Đắk Lắk và Đắk Nông, giá cà phê tăng từ 9.600 – 9.700 đồng/kg, lên mức 61.600 đồng/kg; tại tỉnh Lâm Đồng, giá cà phê tăng 9.700 đồng/kg, lên mức 60.500 đồng/kg.

Theo ước tính, tháng 5/2023, xuất khẩu cà phê của Việt Nam đạt 165 nghìn tấn, trị giá 396 triệu USD, tăng 0,9% về lượng, nhưng giảm 0,7% về trị giá so với tháng 4/2023, so với tháng 5/2022 tăng 15,7% về lượng và tăng 21,8% về trị giá. Tính chung 5 tháng đầu năm 2023, xuất khẩu cà phê của Việt Nam ước đạt 882 nghìn tấn, trị giá 2,02 tỷ USD, giảm 2,2% về lượng, nhưng tăng 0,2% về trị giá so với cùng kỳ năm ngoái.

Tháng 5/2023, giá xuất khẩu bình quân cà phê của Việt Nam ước đạt mức 2.399 USD/tấn, giảm 1,6% so với tháng 4/2023, nhưng tăng 5,3% so với tháng 5/2022. Lũy kế 5 tháng đầu năm 2023, giá xuất khẩu bình quân cà phê của nước ta ước đạt mức 2.295 USD/tấn, tăng 2,4% so với cùng kỳ năm ngoái.

Nguồn: Tính toán từ số liệu của Tổng cục Hải quan