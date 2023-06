Giá cà phê hai sàn trái chiều, cà phê nội tiếp tục tăng trên diện rộng

Giá cà phê kỳ hạn trở lại trái nhiều khi có nhiều thông tin cơ bản hỗ trợ. Giá cà phê hôm nay (7/6) tại thị trường trong nước tăng 200 đồng/kg. Hiện, mức giao dịch cao nhất trong các địa phương đạt 61.900 đồng/kg...

Giá cà phê ngày 07/06/2023: Hai sàn trở lại trái chiều

Kết thúc phiên giao dịch, giá cà phê Robusta trên sàn ICE Europe – London tiếp nối đà tăng. Kỳ hạn giao ngay tháng 7 tăng thêm 7 USD, lên 2.614 USD/tấn và kỳ hạn giao tháng 9 tăng thêm 9 USD, lên 2.583 USD/ tấn, các mức tăng nhẹ. Khối lượng giao dịch tất cao trên mức trung bình.

Trái lại, giá cà phê Arabica trên sàn ICE US – New York điều chỉnh giảm. Kỳ hạn giao ngay tháng 7 giảm 0,50 cent, xuống 182,60 cent/lb và kỳ hạn giao tháng 9 giảm 0,65 cent, còn 179,55 cent/lb, các mức giảm nhẹ. Khối lượng giao dịch duy trì rất cao trên mức trung bình.

Giá cà phê trực tuyến sàn London, New York, BMF Cập nhật: 07/06/2023 lúc 11:12:01 (delay 10 phút)

Giá cà phê nhân xô tại các tỉnh Tây Nguyên tăng 100 – 200 đồng, lên dao động trong khung 61.300 - 61.900 đồng/kg.

Cụ thể, tỉnh Lâm Đồng có mức giá thấp nhất là 61.300 đồng/kg. Kế đến là tỉnh Gia Lai với giá 61.600 đồng/kg. Cùng thời điểm khảo sát, tỉnh Đắk Lắk có giá thu mua là 61.800 đồng/kg. Đắk Nông ghi nhận mức giao dịch là 61.900 đồng/kg - cao nhất trong các địa phương được khảo sát.

Giá cà phê kỳ hạn trở lại trái chiều. Sàn London đã duy trì đà tăng do báo cáo tồn kho Robusta tính đến ngày 06/06 tiếp tục giảm thêm 1.970 tấn, tức giảm 2,41% so với một tuần trước đó, xuống ở mức 79.640 tấn. Trong khi sức ép của vụ mùa cà phê Arabica mới tiếp tục đè nặng lên giá cà phê kỳ hạn sàn New York cho dù có báo cáo thời tiết ở Brazil nhiều mưa không thuận lợi để nhà nông đẩy mạnh tiến độ thu hoạch và tồn kho ICE – US ghi nhận tiếp tục sụt giảm mà vẫn chưa thấy có sự bổ sung nào trong vài tháng qua.

Góp phần khiến các thị trường kỳ hạn trái chiều là tỷ giá đồng Reais tăng thêm 0,34% lên mức cao 3 tháng khi 1USD = 4,9120 R$, tiếp tục hỗ trợ người Brazil đẩy mạnh bán cà phê và các loại nông sản xuất khẩu.

Lưu ý, Bộ phận Nông nghiệp Nước ngoài (FAS) trực thuộc Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA) đã dự kiến sản lượng cà phê năm nay của Indonesia, nhà sản xuất Robusta lớn thứ ba thế giới sẽ giảm tới 20% so với vụ trước, xuống còn 8,4 triệu bao, do mưa quá nhiều trong giai đoạn ra hoa đã ngăn cản quá trình thụ phấn, một kết quả tồi tệ nhất trong vòng 10 năm qua.

Thực tế, điều kiện thời tiết khắc nghiệt do nguy cơ hiện tượng El Nino xuất hiện đang làm dấy lên lo ngại sản lượng cà phê Robusta tại các nhà sản xuất cà phê lớn như Việt Nam và Indonesia sẽ bị ảnh hưởng và đẩy giá mặt hàng này tăng cao hơn.

El Nino là một hiện tượng thời tiết thường mang lại điều kiện nóng và khô hơn bình thường cho vùng nhiệt đới Trung và Đông Thái Bình Dương. Các nhà khoa học khí hậu đang dự đoán rằng El Nino năm nay có thể xuất hiện vào nửa cuối năm 2023. Gần đây, các quốc gia Đông Nam Á đã chứng kiến đợt nắng nóng kỷ lục vào giữa tháng 5.

Trong báo cáo mới đây, đơn vị nghiên cứu BMI của Fitch Solutions cho biết dự đoán El Nino xuất hiện trong quý III/2023 đã đào sâu những nghi ngại sản lượng cà phê tại Việt Nam và Indonesia, hai nhà sản xuất cà phê Robusta, đều giảm.

Theo báo cáo trên, hạn hán cũng ảnh hưởng tiêu cực đến vụ cà phê Robusta của Brazil. Điều đó đồng nghĩa với việc giá cà phê hòa tan và cà phê Espresso, thường được làm bằng hạt cà phê Robusta, có thể tăng cao hơn, trước mối lo ngại về nguồn cung và sự gia tăng nhu cầu đối với cà phê Robusta giữa lúc người tiêu dùng chuyển sang các sản phẩm rẻ hơn thay thế cho Arabica.

Cà phê Robusta chứa nhiều caffein hơn và có giá thành thấp hơn so với cà phê Arabica. Theo Tổ chức Nông Lương Liên hợp quốc (FAO), Việt Nam, Indonesia và Brazil là những nhà sản xuất cà phê Robusta lớn nhất.

Báo cáo của BMI cho biết trên khắp Đông Nam Á, hiện tượng El Nino có liên quan đến lượng mưa dưới mức trung bình và nhiệt độ cao hơn, cả hai yếu tố đều làm giảm sản lượng cà phê. Các nhà phân tích lưu ý lượng mưa lớn tại Indonesia cho đến quý I/2023 đã có tác động tiêu cực đến chất lượng hạt cà phê, với dự báo sản lượng cà phê Robusta sẽ giảm khoảng 25%.

Carlos Mera, chuyên gia tại ngân hàng Rabobank, có trụ sở tại Hà Lan, dự báo sản lượng cà phê Robusta sẽ giảm 10% xuống còn 11,2 triệu bao trong vụ thu hoạch sắp tới.

Cà phê Robusta chiếm 40% sản lượng cà phê thế giới và cà phê Arabica chiếm 60% sản lượng còn lại. Cà phê Arabica thường được coi là có chất lượng cao hơn và có giá cao hơn. Song, sức ép từ kinh tế toàn cầu đang làm tăng nhu cầu đối với cà phê Robusta, có giá thành thấp hơn.



Báo cáo của BMI cho biết giá cà phê Robusta nhận được lực đẩy khi các nhà sản xuất sản phẩm cà phê và người tiêu dùng thay thế cà phê Arabica bằng cà phê Robusta để tiết kiệm chi phí trong thời kỳ lạm phát.

Tháng 5/2023, giá cà phê Robusta và Arabica biến động không đồng nhất. Giá cà phê Robusta giao kỳ hạn tăng; ngược lại, giá cà phê Arabica giảm trong bối cảnh lo ngại rủi ro tăng cao, nhiều khả năng Cục Dự trữ liên bang Hoa Kỳ (Fed) sẽ tiếp tục tăng lãi suất tại phiên họp điều hành chính sách tiền tệ sắp tới. Trong khi đó, sản lượng cà phê Arabica niên vụ 2023/2024 được dự báo tăng thêm 1,47% so với niên vụ 2022/2023, lên mức 55,16 triệu bao (gồm 34,87 triệu bao cà phê Arabica và 20,29 triệu bao cà phê Robusta).