Giá cà phê hai sàn tiếp nối đà tăng, cà phê trong nước vượt mốc 59.000 đồng/kg

USDX giảm sâu đã hỗ trợ hai sàn cà phê kỳ hạn trở lại xu hướng tăng phiên cuối tuần. Giá cà phê hôm nay (20/5) tại thị trường trong nước tăng 1.300 - 1.400 đồng/kg. Trong đó, mức giao dịch cao nhất trong các địa phương là 59.300 đồng/kg...

Giá cà phê hôm nay 20/5: Tăng "sốc", cà phê nội sắp chạm mốc 60.000 đồng/kg

Kết thúc phiên giao dịch cuối tuần, giá cà phê Robusta trên sàn ICE Europe – London trở lại đà tăng. Kỳ hạn giao ngay tháng 7 tăng 48 USD, lên 2.588 USD/tấn và kỳ hạn giao tháng 9 tăng 32 USD, lên 2.530 USD/tấn, các mức tăng khá. Khối lượng giao dịch duy trì trên mức trung bình.

Tương tự, giá cà phê Arabica trên sàn ICE US – New York tiếp nối xu hướng tăng. Kỳ hạn giao ngay tháng 7 tăng thêm 5,35 cent, lên 192,00 cent/lb và kỳ hạn giao tháng 9 tăng thêm 5,05 cent, lên 189,30 cent/lb, các mức tăng mạnh. Khối lượng giao dịch rất cao trên mức trung bình.

Giá cà phê trực tuyến sàn London, New York, BMF Cập nhật: 20/05/2023 lúc 13:42:01 (delay 10 phút)

Giá cà phê nhân xô ngày 20/05/2023 tại các tỉnh Tây Nguyên tăng 1.400 đồng, lên dao động trong khung 58.800 - 59.300 đồng/kg.

Giá cà phê nhân xô ngày 20/05/2023 tại các tỉnh Tây Nguyên tăng 1.400 đồng, lên dao động trong khung 58.800 - 59.300 đồng/kg. Cụ thể, tỉnh Lâm Đồng có mức giá thấp nhất là 58.800 đồng/kg sau khi tăng 1.300 đồng/kg. Kế đến là tỉnh Gia Lai với giá 59.100 đồng/kg, tăng 1.300 đồng/kg. Cùng thời điểm khảo sát, tỉnh Đắk Lắk ghi nhận mức giao dịch là 59.200 đồng/kg, tăng 1.400 đồng/kg. Tương tự, tỉnh Đắk Nông là 59.300 đồng/kg - cao nhất trong các địa phương được khảo sát sau khi tăng 1.400 đồng/kg.

Giá cà phê kỳ hạn trở lại xu hướng tăng do có sự hỗ trợ của USDX về kịch bản không chắc chắn (dừng) tăng lãi suất của Fed đã kích thích các quỹ và đầu cơ quay lại tăng mua vì người Brazil sẽ hạn chế bán cà phê xuất khẩu khi đồng Reais tiếp tục mạnh lên, trong bối cảnh trần nợ công vẫn chưa đạt được thỏa thuận khiến chứng khoán Mỹ tiếp tục mất điểm và dòng vốn đầu cơ tiếp tục đổ về các sàn hàng hóa.

Báo cáo khảo sát vụ mùa lần II của Conab – Brazil đã điều chỉnh dự báo sản lượng Brazil năm nay bớt 0,36% so với dự báo lần I, xuống ở mức 54,74 triệu bao. Dù con số sản lượng này vẫn còn cao hơn 7,50% so với của niên vụ cà phê hiện tại 2022/2023 nhưng đã gây ra tình trạng thiếu hụt nguồn cung kéo dài và đẩy giá cà phê hàng thực hiện nay tại thị trường nội địa các nước sản xuất lên cao ngất ngưởng.

Theo báo cáo hàng tuần của Safras & Mercados, tính đến nay nông dân Brazil đã thu hoạch xấp xỉ 10% sản lượng cà phê vụ mới, đạt mức trung bình thu hoạch trong vòng 5 năm qua, nhờ thời tiết khá thuận lợi.

Trong khi đó, ICE – New York báo cáo tồn kho hơn 3 tháng qua đã không được bổ sung hạt cà phê nào.

Đầu tháng 5/2023, giá cà phê Robusta tăng so với cuối tháng 4/2023; giá cà phê Arabica diễn biến không đồng nhất. Lo ngại thiếu hụt nguồn cung trong ngắn hạn tiếp tục hỗ trợ thị trường. Tổ chức Cà phê Quốc tế (ICO) cho biết, xuất khẩu cà phê toàn cầu trong 6 tháng đầu niên vụ hiện tại 2022/2023 đạt 62,30 triệu bao, giảm 6,4% so với 6 tháng đầu niên vụ 2021/2022.

Trên sàn giao dịch London, ngày 8/5/2023, giá cà phê Robusta kỳ hạn giao tháng 7/2023 và tháng 9/2023 tăng lần lượt 2,7% và 2,6% so với ngày 28/4/2023, lên mức 2.471 USD/tấn và 2.446 USD/tấn; kỳ hạn giao tháng 11/2023 và tháng 1/2024 cùng tăng 2,4% so với ngày 28/4/2023, lên mức 2.408 USD/tấn và 2.381 USD/tấn.

Trên sàn giao dịch New York, ngày 8/5/2023, giá cà phê Arabica giao kỳ hạn tháng 7/2023 giảm nhẹ 0,1% so với ngày 28/4/2023, xuống mức 188,05 Uscent/lb. Ngược lại, giá cà phê Arabica giao kỳ hạn tháng 9/2023, tháng 12/2023 và tháng 3/2024 tăng lần lượt 0,1%, 0,5% và 0,6% so với ngày 28/4/2023, lên mức 185,6 Uscent/lb; 183,75 Uscent/lb và 186,35 Uscent/lb.

Trên sàn giao dịch BMF của Brazil, ngày 8/5/2023, giá cà phê giao kỳ hạn tháng 7/2023 và tháng 9/2023 cùng giảm nhẹ 0,1% so với ngày 28/4/2023, xuống còn 233,35 Uscent/lb và 224,85 Uscent/lb. Ngược lại, giá cà phê giao kỳ hạn tháng 12/2023 tăng 0,4% so với ngày 28/4/2023 lên mức 225,6 Uscent/lb.

Dự báo đà tăng giá cà phê có thể thiếu bền vững. Lý do là khủng hoảng ngành ngân hàng ở Mỹ vẫn còn nguy cơ lây lan, lo ngại rủi ro tăng cao khiến các Quỹ và đầu cơ đứng ngoài thị trường khi suy đoán tăng trưởng kinh tế và nhu cầu tiêu thụ cà phê chậm lại. Trong khi đó, Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) quyết định nâng lãi suất đồng Euro lên thêm 0,25% đã không thu hút đầu cơ mạnh tay đầu tư vốn vào hàng hóa nói chung.

Những ngày đầu tháng 5/2023, giá cà phê Robusta tại thị trường nội địa tăng mạnh so với cuối tháng 4/2023. Ngày 8/5/2023, giá cà phê Robusta tăng mạnh, mức tăng từ 2.400 – 2.500 đồng/kg so với ngày 28/4/2023. Tại các tỉnh Gia Lai và Đắk Lắk, giá cà phê Robusta cùng tăng 2.400 đồng/kg, lên mức 53.900 đồng/kg; tại các tỉnh Lâm Đồng và Đắk Nông, giá cà phê Robusta cùng tăng 2.500 đồng/kg, lên mức 53.300 – 53.800 đồng/kg.

Theo số liệu thống kê từ Tổng cục Hải quan, tháng 4/2023, xuất khẩu cà phê của Việt Nam đạt 163,6 nghìn tấn, trị giá 398,76 triệu USD, giảm 22,2% về lượng và giảm 17,3% về trị giá so với tháng 3/2023, so với tháng 4/2022 tăng 6,3% về lượng và tăng 3,9% về trị giá. Tính chung 4 tháng đầu năm 2023, xuất khẩu cà phê của nước ta đạt 716,58 nghìn tấn, trị giá 1,627 tỷ USD, giảm 5,5% về lượng và giảm 4,0% về trị giá so với cùng kỳ năm ngoái.

Diễn biến giá: Tháng 4/2023, giá xuất khẩu bình quân cà phê của Việt Nam đạt mức 2.437 USD/tấn, tăng 6,3% so với tháng 3/2023 và tăng 5,9% so với tháng 4/2022. Tính chung 4 tháng đầu năm 2023, giá xuất khẩu bình quân cà phê của nước ta đạt mức 2.271 USD/tấn, tăng 1,2% so với cùng kỳ năm ngoái.

Cơ cấu thị trường: Tháng 4/2023 so với tháng 4/2022, xuất khẩu cà phê sang hầu hết các thị trường truyền thống tăng, ngoại trừ Đức, Nga, Bỉ. Đáng chú ý, xuất khẩu cà phê của Việt Nam sang các thị trường Indonesia và Hà Lan tăng trưởng 3 con số, mức tăng lần lượt 219,6% và 216,3% về lượng, xét về trị giá tăng lần lượt 275,1% và 260,1%.

Tính chung 4 tháng đầu năm 2023, xuất khẩu cà phê sang các thị trường Đức, Ý, Mỹ, Nga, Tây Ban Nha… tăng so với cùng kỳ năm ngoái, nhưng xuất khẩu sang Nhật Bản, Bỉ giảm.