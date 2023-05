Giá cà phê hai sàn tiếp tục tăng, cà phê nội cán mốc 60.000 đồng/kg

Giá cà phê kỳ hạn tiếp tục tăng trên cả hai sàn trong phiên giao dịch hôm nay. Giá cà phê hôm nay (22/5) tại thị trường trong nước ổn định. Trong đó, mức giao dịch cao nhất trong các địa phương là 60.000 đồng/kg...

Giá cà phê hôm nay 22/5/2023: Giá cà phê cao ngất ngưởng

Giá cà phê trên thị trường thế giới tiếp tục tăng. Cụ thể, giá cà phê trực tuyến Robusta tại London giao tháng 7/2023 được ghi nhận tại mức 2.588 USD/tấn sau khi tăng 1,89% (tương đương 48 USD).

Giá cà phê Arabica giao tháng 7/2023 tại New York ở mức 192 US cent/pound sau khi tăng 2,87% (tương đương 5,35 US cent) tại thời điểm khảo sát vào lúc 14h18 (giờ Việt Nam).

Kết thúc phiên giao dịch cuối tuần qua trên sàn quốc tế (19/5), giá cà phê Robusta trên sàn ICE Futures Europe London tăng mạnh. Giá cà phê Robusta kỳ hạn giao hàng tháng 7/2023 tăng 48 USD, giao dịch tại 2.588 USD/tấn. Kỳ hạn giao hàng tháng 9 tăng 32 USD, giao dịch tại 2.530 USD/tấn. Khối lượng giao dịch trên trung bình.

Giá cà phê Arabica trên sàn ICE Futures US New York cũng tăng mạnh. Kỳ hạn giao tháng 7/2023 tăng 5,35 Cent, giao dịch tại 186,65 Cent/lb. Trong khi, kỳ hạn giao tháng 9/2023 tăng 5,05 Cent, còn 184,25 Cent/lb. Khối lượng giao dịch trung bình cao.

Giá cà phê trực tuyến sàn London, New York, BMF Cập nhật: 22/05/2023 lúc 14:18:01 (delay 10 phút)

Giá cà phê hôm nay 22/5 trong khoảng 59.500 - 60.000 đồng/kg.

Giá cà phê nhân xô tại thị trường Tây Nguyên hôm nay ổn định ở mức cao. Các địa phương đang thu mua cà phê với giá trong khoảng 59.500 - 60.000 đồng/kg. Cụ thể, tỉnh Lâm Đồng có mức giá thấp nhất là 59.500 đồng/kg. Kế đến là hai tỉnh Gia Lai và Kon Tum với giá 59.900 đồng/kg. Cùng thời điểm khảo sát, hai tỉnh Đắk Lắk và Đắk Nông ghi nhận mức giao dịch là 60.000 đồng/kg - cao nhất trong các địa phương.

Giá cà phê thế giới tuần qua đã tăng mạnh mẽ trên cả hai sàn London và New York. Tính đến thứ sáu, ngày 19/5, tồn kho cà phê Robusta do ICE – London chứng nhận và theo dõi cấp phát đã tăng thêm 1.900 tấn, tức tăng 2,35 % so với một tuần trước đó, lên đăng ký ở mức 82.810 tấn (tương đương 1.380.167 bao, bao 60 kg).

Tính chung cả tuần qua, giá cà phê Robusta đã trải qua 4 phiên tăng và 1 phiên giảm, các mức giảm rất mạnh. Giá cà phê Robusta kỳ hạn giao ngay tháng 7 tăng tất cả 156 USD, tức tăng 6,41 %, lên 2.588 USD/tấn. Khối lượng giao dịch duy trì trên mức trung bình.

Trong khi đó, giá cà phê Arabica có 3 phiên tăng và 4 phiên giảm đan xen, các mức tăng mạnh. Giá cà phê Arabica kỳ hạn giao ngay tháng 7 tăng tất cả 9,15 Cent, tức tăng 5,00 %, lên 192,00 Cent/lb. Khối lượng giao dịch duy trì rất cao trên mức trung bình.

Giá cà phê trong nước trong tuần qua cũng tăng trong khoảng 3.900 - 4.000 đồng/kg so với đầu tuần. Giao dịch dao động trong khoảng 58.800 - 59.300 đồng/kg.

Những ngày giữa tháng 5/2023, giá cà phê Robusta tăng do nguồn cung thiếu hụt trong ngắn hạn. Điều này đã góp phần hỗ trợ xu hướng tăng giá cà phê Robusta.

Sản lượng cà phê Robusta của Indonesia vụ mới 2023/24 đạt dưới 10 triệu bao, mức thấp nhất 10 năm. Trong khi theo Dữ liệu của Trung tâm Nghiên cứu Cepea thuộc Đại học São Paulo Brazil, hiện người dân Brazil đã thu hoạch xấp xỉ 30% sản lượng vụ mới và họ không vội bán hàng ra cho dù tỷ giá tiền tệ đang có lợi. Theo kết quả khảo sát lần II của Conab - Brazil, sản lượng cà phê Robusta vụ mùa năm nay ước đạt 16,81 triệu bao, giảm 7,6% so với vụ mùa trước do thời tiết không thuận lợi.

Trên sàn giao dịch London, ngày 19/5/2023, giá cà phê Robusta giao kỳ hạn tháng 7/2023 và tháng 1/2024 tăng lần lượt 2,8% và 1,8% so với ngày 8/5/2023, lên mức 2.540 USD/tấn và 2.424 USD/tấn; kỳ hạn giao tháng 9/2023 và tháng 11/2023 cùng tăng 2,1% so với ngày 8/5/2023, lên mức 2.498 USD/tấn và 2.458 USD/tấn.

Trên sàn giao dịch New York, ngày 19/5/2023, giá cà phê Arabica giao kỳ hạn tháng 7/2023 và tháng 9/2023 cùng giảm 0,7% so với ngày 8/5/2023, xuống mức 186,65 Uscent/ lb và 184,25 Uscent/lb; kỳ hạn giao tháng 12/2023 và tháng 3/2024 cùng giảm 0,8% so với ngày 8/5/2023, xuống mức 182,35 Uscent/lb và 182,2 Uscent/lb.

Trên sàn giao dịch BMF của Brazil, ngày 19/5/2023, giá cà phê giao kỳ hạn tháng 7/2023, tháng 9/2023 và tháng 12/2023 giảm lần lượt 3,6%, 1,2% và 0,9% so với ngày 8/5/2023, xuống mức 225,05 Uscent/lb; 222,2 Uscent/lb và 223,3 Uscent/lb.

Những ngày giữa tháng 5/2023, giá cà phê Robusta tại thị trường nội địa tăng mạnh so với đầu tháng. Ngày 19/5/2023, giá cà phê Robusta tăng từ 3.900 – 4.200 đồng/ kg (tùy từng khu vực khảo sát) so với ngày 8/5/2023. Tại các tỉnh Đắk Lắk và Gia Lai, giá cà phê tăng từ 3.900 – 4.000 đồng/kg, lên mức 57.800 đồng/kg; tại tỉnh Đắk Nông, giá cà phê tăng 4.000 đồng/kg, lên mức 57.900 đồng/kg; tại tỉnh Lâm Đồng, giá cà phê tăng 4.200 đồng/kg, lên mức 57.500 đồng/kg.

Theo số liệu thống kê từ Tổng cục Hải quan, xuất khẩu cà phê của Việt Nam sang thị trường Trung Quốc trong tháng 4/2023 đạt 5,11 nghìn tấn, trị giá 15,02 triệu USD, giảm 8,6% về lượng và giảm 9,9% về trị giá so với tháng 3/2023, so với tháng 4/2022 giảm 12,2% về lượng và giảm 22,1% về trị giá. Tính chung 4 tháng đầu năm 2023, xuất khẩu cà phê của nước ta sang thị trường Trung Quốc đạt 13,42 nghìn tấn, trị giá 40,38 triệu USD, giảm 7,4% về lượng và giảm 9,3% về trị giá so với cùng kỳ năm 2022.

Diễn biến giá: Tháng 4/2023, giá xuất khẩu bình quân cà phê của Việt Nam sang thị trường Trung Quốc đạt mức 2.940 USD/tấn, giảm 1,5% so với tháng 3/2023 và giảm 11,3% so với tháng 4/2022. Tính chung 4 tháng đầu năm 2023, giá xuất khẩu bình quân cà phê của nước ta sang thị trường Trung Quốc đạt mức 3.006 USD/tấn, giảm 2,1% so với cùng kỳ năm 2022.

Về cơ cấu chủng loại: Tháng 4 và 4 tháng đầu năm 2023 so với cùng kỳ năm ngoái, Việt Nam giảm xuất khẩu cà phê chế biến sang Trung Quốc, nhưng tăng xuất khẩu cà phê Robusta và Arabica. Số liệu thống kê cho thấy, kim ngạch xuất khẩu cà phê chế biến sang Trung Quốc đạt 24,23 triệu USD trong 4 tháng đầu năm nay, giảm 16,6% so với cùng kỳ năm ngoái. Ngược lại, Việt Nam tăng xuất khẩu cà phê Robusta và Arabica, mức tăng lần lượt 4% và 1.077,6% về lượng, xét về trị giá tăng 4,8% và 271,3%.