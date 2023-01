Giá cà phê trầm lắng, sẽ có dao động trong ngắn hạn, bởi những biến động từ cung

Giá cà phê hôm nay (3/1) duy trì đi ngang trong khoảng 38.600 - 39.300 đồng/kg. Giá cà phê kỳ hạn được dự báo sẽ có dao động trong ngắn hạn, bởi những biến động của nguồn cung, bắt đầu từ ngày đầu tiên mở sàn giao dịch bình thường của năm mới 2023.

Giá cà phê hôm nay 3/1: Thị trường nội địa trầm lắng

Trên thị trường thế giới, giá cà phê trực tuyến Robusta tại London giao tháng 3/2023 được ghi nhận tại mức 1.799 USD/tấn sau khi giảm 1,37% (tương đương 25 USD) so với phiên trước đó.

Giá cà phê Arabica giao tháng 3/2023 tại New York đạt mức 167,3 US cent/pound, giảm 1,62% (tương đương 2,75 US cent) tại thời điểm khảo sát vào lúc 14h42 (giờ Việt Nam).

Như vậy, cà phê Robusta kỳ hạn T03/2023 (LRCH23) không thay đổi do phiên hôm qua thị trường nghỉ lễ Tết dương lịch, giá đóng cửa phiên cũ ở mức 1.799 USD/tấn. Cà phê Arabica kỳ hạn T03/2023 (KCEH23) cũng không thay đổi do phiên hôm qua thị trường nghỉ lễ Tết dương lịch, giá đóng cửa phiên cũ ở mức 167,30 cents/lbs.

Trước đó, kết thúc phiên giao dịch cuối cùng của năm 2022 (ngày 30/12), giá cà phê Robusta trên sàn ICE Futures Europe London kỳ hạn giao hàng tháng 3/2023 tiếp tục giảm 25 USD (1,37%), giao dịch tại 1.799 USD/tấn. Trong khi, kỳ hạn giao tháng 5/2023 giảm 28 USD (1,55%), giao dịch tại 1.774 USD/tấn. Khối lượng giao dịch dưới trung bình.

Giá cà phê Arabica trên sàn ICE Futures US New York cũng tiếp tục giảm. Kỳ hạn giao tháng 3/2023 giảm 2,75 Cent/lb (1,62%), giao dịch tại 167,3 Cent/lb. Trong khi, kỳ hạn giao tháng 5/2023 giảm 2,8 Cent/lb (1,65%), giao dịch tại 166,95 Cent/lb. Khối lượng giao dịch trung bình.

Giá cà phê nhân xô tại các tỉnh Tây Nguyên hôm nay duy trì đi ngang trong khoảng 38.600 - 39.300 đồng/kg. Trong đó, mức giá thấp nhất là 38.600 đồng/kg tại tỉnh Lâm Đồng. Tiếp đến là tỉnh Đắk Lắk với mức 39.200 đồng/kg. Tương tự, hai tỉnh Gia Lai và Đắk Nông cũng giữ nguyên mức giá 39.300 đồng/kg trong hôm nay.

Sau những ngày cuối cùng của năm 2022 giá cà phê ở cả thị trường trong nước và thế giới đều giảm hơn so với dự báo, trong tuần này giá cà phê khó có khả năng tăng những ngày đầu tuần. Ở những ngày cuối tuần, các sàn giao dịch, trong đó có giao dịch nông sản, giao dịch cà phê có triển vọng sẽ bật tăng khi chờ đón Trung Quốc hoàn toàn dỡ bỏ lệnh cấm liên quan đến Covid-19.

2023 - một năm được dự báo sẽ tiếp tục có nhiều khó khăn hiện hữu chờ đón, nếu không muốn nói là mọi vấn đề có khả năng còn tồi tệ hơn. Cuộc xung đột Nga – Ukraine chưa có hồi kết.

Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) tuyên bố đến năm 2024 sẽ dừng tăng lãi suất, tức là dù giảm tần suất và mức tăng nhưng khả năng tăng lãi suất năm 2023 là vẫn có.

Khủng hoảng năng lượng ở châu Âu chưa có lời giải, cùng với lạm phát ở khu vực này đang ở mức cao. Khủng hoảng, suy thoái kinh tế thế giới được rất nhiều chuyên gia nhận định sẽ xảy ra trong năm 2023 tạo tâm lý tiêu cực cho thị trường.

Theo Cục Xuất nhập khẩu, năm 2022 thị trường cà phê toàn cầu đối mặt với nhiều khó khăn khi lạm phát toàn cầu tăng phi mã, người tiêu dùng có xu hướng “thắt lưng buộc bụng” khiến nhu cầu tiêu thụ cà phê giảm.

Mặc dù vậy, ngành cà phê Việt Nam vẫn đạt được kết quả đáng ghi nhận khi xuất khẩu tăng trưởng ở mức 2 con số so với năm 2021.

Theo ước tính, xuất khẩu cà phê của Việt Nam năm 2022 đạt 1,72 triệu tấn, trị giá cao kỷ lục 3,94 tỷ USD, tăng 10,1% về lượng và tăng 28,3% về trị giá so với năm 2021. Giá xuất khẩu bình quân cà phê năm 2022 ở mức 2.293 USD/tấn, tăng 16,6% so với năm 2021.

Dù đạt con số xuất khẩu trên 3 tỷ USD, tuy nhiên, nhiệm vụ đặt ra cho những năm tới đây đối với ngành cà phê đó là cần giảm bán hàng theo "bao" tăng bán hàng theo "gói", và hướng đến phát triển bền vững ngành cà phê.

Dự báo năm 2023, ngành cà phê Việt Nam sẽ vẫn hy vọng được hưởng lợi nhờ nhu cầu thế giới có khả năng phục hồi và nguồn cung trong nước được đảm bảo cả về sản lượng và chất lượng, đáp ứng yêu cầu xuất khẩu.

Tổng quan thị trường cà phê Robusta hôm nay, theo phân tích kỹ thuật, giá Robusta đang ngấp nghé nằm dưới mức cản tâm lý 1.800 sau chuỗi ngày tìm cách chinh phục mức kháng cự 1.900 bất thành. Dự kiến trong ngắn hạn xu hướng giảm giá có thể chiếm ưu thế và giá có thể giảm và hỗ trợ kiểm định lại vùng giá 1.750-1.770. Hạn chế việc bắt đáy mua mở mới khi xu hướng giá vẫn chưa có dấu hiệu tăng phục hồi.

Với cà phê Robusta, thị trường vẫn đang theo dõi các thông tin và chỉ số kinh tế sẽ được công bố trong tuần này của Mỹ để có thể dự đoán các hành động tiếp theo của Fed về tốc độ tăng lãi suất diễn ra trong năm mới.

Bên cạnh đó, sự lạc quan về việc Trung Quốc mở cửa trở lại sau ba năm hạn chế nghiêm ngặt chống Covid-19 đã giảm dần khi số ca nhiễm gia tăng đã gây tác động tiêu cực đến thị trường hàng hóa chung và cà phê Robusta nói riêng do sự không chắc chắn về khả năng phục hồi kinh tế của nước này, từ đó ảnh hưởng đến giá cả hàng hóa.

Tồn kho Robusta đạt chuẩn của sàn ICE London ghi nhận tăng ở mức 64.260 tấn tính đến ngày 29/12/2022. Cùng với thông tin từ Tổng cục thống kê cho biết xuất khẩu cà phê Việt Nam cả năm 2022 ước đạt 1.72 triệu tấn, tăng 10.1% so với năm 2021. Những yếu tố trên đã tác động tiêu cực lên đà phục hồi của giá cà phê Robusta.

Tổng quan thị trường cà phê Arabica hôm nay, theo phân tích kỹ thuật, nhìn chung xu hướng giá có tín hiệu trung tính và chưa rõ nét.

Dự kiến trong ngắn hạn giá Arabica có thể tiếp tục giằng co trong biên độ 160 – 175 với áp lực giảm do các thông tin cơ bản về sản lượng nguồn cung dồi dào và thời tiết Brazil thuận lợi, đặc biệt là yếu tố tiền tệ sức hút của dòng tiền đầu cơ vẫn đang tác động tiêu cực lên giá Arabica trong ngắn hạn.

Với cà phê Arabica, thị trường vẫn đang theo dõi các thông tin và chỉ số kinh tế sẽ được công bố trong tuần này của Mỹ để có thể dự đoán các hành động tiếp theo của Fed về tốc độ tăng lãi suất diễn ra trong năm mới.

Chỉ số DXY tăng nhẹ 0,19% lên 103,68. Đồng Real Brazil tăng giá nhẹ ở mức 1 USD = 5.3638 BRL. Tỷ giá này đủ hấp dẫn kích thích người sản xuất Arabica đẩy mạnh bán hàng gây áp lực lên đà phục hồi của giá cà phê Arabica.



Tồn kho Arabica đạt chuẩn của sàn ICE New York ghi nhận tiếp tục tăng ở mức 808.201 bao tính tới ngày 29/12/2022. Yếu tố này có thể gây áp lực giảm lên giá cà phê Arabica.