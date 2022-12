Giá cà phê tiếp tục giảm mạnh

Giá cà phê trên cả hai sàn đồng loạt lao dốc mạnh vào những ngày cuối cùng của năm 2022, thị trường giao dịch yếu do các kỳ nghỉ Giáng sinh và năm mới. Trong nước, giá cà phê hôm nay (31/12) tiếp tục giảm với mức biến động 500 đồng/kg so với hôm qua.

Giá cà phê hôm nay 31/12: Khu vực Tây Nguyên tiếp đà giảm 500 đồng/kg

Kết thúc phiên giao dịch ngày 30/12, giá cà phê Robusta trên sàn ICE Futures Europe London kỳ hạn giao hàng tháng 3/2023 tiếp tục giảm 25 USD (1,37%), giao dịch tại 1.799 USD/tấn. Trong khi, kỳ hạn giao tháng 5/2023 giảm 28 USD (1,55%), giao dịch tại 1.774 USD/tấn. Khối lượng giao dịch dưới trung bình.

Giá cà phê Arabica trên sàn ICE Futures US New York cũng tiếp tục giảm. Kỳ hạn giao tháng 3/2023 giảm 2,75 Cent/lb (1,62%), giao dịch tại 167,3 Cent/lb. Trong khi, kỳ hạn giao tháng 5/2023 giảm 2,8 Cent/lb (1,65%), giao dịch tại 166,95 Cent/lb. Khối lượng giao dịch trung bình.

Giá cà phê hôm nay 31/12: Giá cà phê trong nước giảm mạnh, rớt mốc 40.000 đồng/kg.

Giá cà phê nhân xô tại các tỉnh Tây Nguyên giảm thêm 500 đồng, xuống dao động trong khung 38.600 - 39.300 đồng/kg. Trong đó, Lâm Đồng có mức giá thấp nhất là 38.600 đồng/kg sau khi giảm 500 đồng/kg. Tiếp đó là Đắk Lắk với mức 39.200 đồng/kg, cũng giảm 500 đồng/kg so với hôm qua. Tương tự, giá thu mua tại hai tỉnh Gia Lai và Đắk Nông cũng giảm 500 đồng/kg xuống còn 39.300 đồng/kg.

Không được hưởng lợi từ yếu tố tiền tệ, tồn kho đạt chuẩn của sàn ICE London ghi nhận tăng đột ngột đã khiến giá cà phê Robusta giảm mạnh. Trong khi đó, thông tin từ Tổng cục thống kê cho biết, xuất khẩu cà phê Việt Nam cả năm 2022 ước đạt 1.72 triệu tấn, tăng 10.1% so với năm 2021. Thông tin này đã gây áp lực giảm lên giá cà phê Robusta.

Giá cà phê Arabica có phiên điều chỉnh giá giảm sau đợt tăng giá trước đó. Trong khi tồn kho đạt chuẩn của sàn ICE New York ghi nhận tiếp tục tăng ở mức 797.755 bao tính tới ngày 28/12. Yếu tố này gây áp lực giảm lên giá cà phê Arabica.



Cuối năm 2022, thị trường cà phê toàn cầu giao dịch trầm lắng trước kỳ nghỉ lễ Giáng sinh và năm mới 2023. Tuy nhiên, thị trường được hỗ trợ từ thông tin về dữ liệu kinh tế của Mỹ được công bố, cho thấy số lượng người nộp đơn trợ cấp thất nghiệp mới tăng ít hơn so với dự kiến.

Song song đó, nền kinh tế của Mỹ trong quý III/2022 đã phục hồi nhanh hơn ước tính, qua đó có khả năng Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) sẽ tự tin hơn trong cuộc chiến chống lạm phát.

Dự báo giá cà phê thế giới vẫn chịu nhiều áp lực do nhu cầu tiêu thụ chưa được cải thiện.

Theo báo cáo của Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA), sản lượng cà phê toàn cầu ước tính tăng 6,6 triệu bao lên 172.8 triệu bao vào niên vụ 2022/2023.

Trong khi đó, mức tiêu thụ tăng hơn 800 nghìn bao so với mức 167,9 triệu bao của niên vụ 2021/2022.

Ngoài ra, USDA dự báo vụ thu hoạch cà phê robusta của Brazil sẽ tiếp tục mở rộng để đạt kỷ lục 22,8 triệu bao, tăng 1,1 triệu bao.

Năm 2022 thị trường cà phê toàn cầu đối mặt với nhiều khó khăn khi lạm phát toàn cầu tăng phi mã, người tiêu dùng có xu hướng “thắt lưng buộc bụng” khiến nhu cầu tiêu thụ cà phê giảm. Mặc dù vậy, ngành cà phê Việt Nam vẫn đạt được kết quả đáng ghi nhận khi xuất khẩu tăng trưởng ở mức 2 con số so với năm 2021. Theo ước tính, xuất khẩu cà phê của Việt Nam năm 2022 đạt 1,72 triệu tấn, trị giá 3,94 tỷ USD, tăng 10,1% về lượng và tăng 28,3% về trị giá so với năm 2021. Giá xuất khẩu bình quân cà phê năm 2022 ở mức 2.293 USD/tấn, tăng 16,6% so với năm 2021.

Dự báo năm 2023, ngành cà phê Việt Nam sẽ vẫn được hưởng lợi nhờ nhu cầu thế giới có khả năng phục hồi và nguồn cung trong nước được đảm bảo cả về sản lượng và chất lượng, đáp ứng yêu cầu xuất khẩu.