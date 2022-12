Giá biến động không đồng nhất, thị trường cà phê tiếp tục đầy lo ngại

Thị trường cà phê tiếp tục lo ngại Fed sẽ nâng mức lãi suất điều hành tại các kỳ họp đầu năm 2023. Trong nước, giá cà phê hôm nay (26/12) dao động từ 40.100 – 40.900 đồng/kg.

Giá cà phê trong nước chạm mốc 41.000 đồng/kg

Tính chung cả tuần qua, thị trường cà phê London có 3 phiên tăng và 2 phiên giảm. Giá cà phê Robusta kỳ hạn giao ngay tháng 3 tăng tất cả 9 USD, tức tăng 0,48 %, lên 1.975 USD/tấn và kỳ hạn giao tháng 5 cũng tăng tất cả 9 USD, tức tăng 0,49 %, lên 1.845 USD/tấn, các mức tăng nhẹ. Khối lượng giao dịch trên mức trung bình.

Tương tự, thị trường New York có 3 phiên tăng và 2 phiên giảm đan xen. Giá cà phê Arabica kỳ hạn giao ngay tháng 3 tăng tất cả 7,60 cent, tức tăng 4,62 %, lên 172,00 cent/lb, và kỳ hạn giao tháng 5 tăng tất cả 7,00 cent, tức tăng 4,25 %, lên 171,60 cent/lb, các mức tăng khá mạnh. Khối lượng giao dịch ở mức trung bình.

Giá cà phê nhân xô tại thị trường Tây Nguyên giảm 100 đồng, xuống dao động trong khung 40.100 – 40.900 đồng/kg. Trong đó, giá cà phê tại tỉnh Lâm Đồng từ 40.100 – 40.200 đồng/kg, tại tỉnh Đắk Lắk, giá cà phê ở mức 40.700 – 40.800 đồng/kg, giá cà phê tại tỉnh Đắk Nông, tỉnh Gia Lai và tỉnh Kon Tum dao động từ 40.800 – 40.900 đồng/kg.

Nổi bật trong tuần qua là lo ngại rủi ro tăng cao khi báo cáo lây nhiễm covid-19 gia tăng trở lại khiến thị trường tiêu thụ hàng hóa lớn nhất thế giới đã không sôi động như kỳ vọng. USDX tiếp tục được lựa chọn làm nơi trú ẩn an toàn của dòng vốn đầu cơ sau khi GDP quý III của Mỹ được điều chỉnh lên 3,2% thay vì chỉ ở mức 2,6% như đã báo cáo trước đó. Điều này đã làm nhà đầu tư Phố Wall lo ngại Fed sẽ mạnh tay thắt chặt chính sách tiền tệ tại kỳ họp đầu năm 2023.

Tuy Conab – Brazil chưa công bố con số khảo sát chính thức về vụ mùa cà phê mới nhưng thị trường đã đồn đoán sẽ là một con số khả quan so với những gì Conab đã dự kiến trước đó. Cho dù con số điều chỉnh tăng sản lượng niên vụ 2022/2023 lên 50,38 triệu bao, tăng 5,6% so với niên vụ trước cho thấy ít nhiều Conab cũng thận trọng với các con số sắp công bố để giữ uy tín của nhà sản xuất và xuất khẩu cà phê lớn nhất thế giới.

Tính đến thứ hai, ngày 19/12, tồn kho cà phê Robusta được sàn London chứng nhận và theo dõi cấp phát đã giảm thêm 8.820 tấn, tức giảm 11,84 % so với một tuần trước đó, xuống đăng ký ở mức 65.660 tấn (tương đương 1.094.333 bao, bao 60 kg). Ghi dấu khối lượng giảm trong một tuần ở mức kỷ lục.

Việt Nam hiện đã thu hoạch gần 70% sản lượng vụ Robusta mới với dự đoán sụt giảm khoảng 10% so với vụ trước. Tuy nhiên, trong ngắn hạn, giá cà phê Robusta chịu sức ép bán hàng trước kỳ lễ năm mới 2023 ngày càng gia tăng.



Hiệp hội Cà phê - Caco (VICOFA) nhận định, lượng cà phê xuất khẩu trong niên vụ 2022/23 dự kiến giảm mạnh so với niên vụ trước do hàng tồn kho từ vụ 2021/22 sang ước tính không đáng kể. Trong khi đó, sản lượng niên vụ cà phê năm nay cũng được dự báo giảm. Theo VICOFA, sản lượng niên vụ 2022/23 dự kiến giảm khoảng 10 - 15% so với niên vụ 2021/22 xuống khoảng 1,47 triệu tấn do diện tích trồng cà phê có xu hướng giảm, người dân chuyển sang các cây trồng có hiệu quả hơn.

Cục Xuất nhập khẩu mới đây dự báo thị trường cà phê toàn cầu tiếp tục chịu áp lực do nguồn cung dồi dào, nhu cầu tiêu thụ chậm.

Số liệu công bố cho thấy, GDP của Mỹ quý III tăng 2,6% so với quý trước. Điều này sẽ góp phần giúp Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) sẽ tiếp tục nâng lãi suất điều hành.

Trong tuần thứ hai của tháng 12, nhiều ngân hàng trung ương lớn bậc nhất thế giới sẽ công bố quyết định chính sách cuối cùng trong năm, qua đó khép lại 12 tháng tăng lãi suất mạnh tay nhằm kiềm chế lạm phát.

Trong đó, vào ngày 14/12, Fed tăng 0,5 điểm % và kéo lãi suất chính sách từ mức 4% lên 4,5%, mức cao nhất kể từ năm 2007. Fed dự kiến sẽ giữ lãi suất ở mức cao trong cả năm 2023 và chỉ bắt đầu giảm vào năm 2024.

Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) và Ngân hàng Trung ương Anh (BoE) nhiều khả năng cũng sẽ “nối gót” với mức tăng 0,5 điểm %. Chi phí đi vay cũng có thể lên cao hơn tại Thuỵ Sỹ, Na Uy, Mexico, Colombia và Philippines.

Với hàng loạt tín hiệu về lãi suất tiếp tục tăng, giá cà phê được dự báo sẽ vẫn chịu áp lực trong thời gian tới do sức mua bị ảnh bởi nguồn tín dụng thắt chặt.

Mặc dù vậy, thị trường cũng đã xuất hiện tín hiệu khả quan. Các Quỹ và đầu cơ quay lại mua vào khi báo cáo của Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA) điều chỉnh giảm sản lượng niên vụ cà phê 2022-2023 của nhiều nước sản xuất chính vì thời tiết bất lợi.