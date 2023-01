Giá cà phê giảm sâu do tác động cung cầu, giới đầu cơ tháo chạy

Giá cà phê hôm nay (1/1) dao động trong khoảng 38.600 - 39.300 đồng/kg. Trong 6 ngày qua, thị trường cà phê có xu hướng đi xuống. Vào cuối tuần, các địa phương ghi nhận mức giảm 1.500 đồng/kg so với đầu tuần.

Giá cà phê hôm nay 1/1: Giảm 1.500 đồng/kg trong tuần qua

Kết thúc phiên giao dịch cuối cùng của năm 2022 (ngày 30/12/2022), giá cà phê Robusta trên sàn ICE Futures Europe London kỳ hạn giao hàng tháng 3/2023 tiếp tục giảm 25 USD (1,37%), giao dịch tại 1.799 USD/tấn. Trong khi, kỳ hạn giao tháng 5/2023 giảm 28 USD (1,55%), giao dịch tại 1.774 USD/tấn. Khối lượng giao dịch dưới trung bình.

Giá cà phê Arabica trên sàn ICE Futures US New York cũng tiếp tục giảm. Kỳ hạn giao tháng 3/2023 giảm 2,75 Cent/lb (1,62%), giao dịch tại 167,3 Cent/lb. Trong khi, kỳ hạn giao tháng 5/2023 giảm 2,8 Cent/lb (1,65%), giao dịch tại 166,95 Cent/lb. Khối lượng giao dịch trung bình.

Giá cà phê nhân xô tại các tỉnh Tây Nguyên trong tuần qua liên tục giảm với mức biến động tổng cộng 1.500 đồng/kg so với đầu tuần. Trong đó, tỉnh Lâm Đồng điều chỉnh giảm 1.500 đồng/kg xuống mức giá thấp nhất là 38.600 đồng/kg. Hai tỉnh Đắk Lắk và Kon Tum cùng ghi nhận mức giá là 39.200 đồng/kg, giảm 1.500 đồng/kg. Sau khi giảm 1.500 đồng/kg, giá thu mua tại hai tỉnh Gia Lai và Kon Tum hiện đang ở mức 39.300 đồng/kg.

Giá cà phê kỳ hạn tiếp tục giảm sâu do tác động của những dữ liệu cung cầu vừa được công bố kết hợp với thu hoạch vụ mùa mới của niên vụ cà phê 2022/2023 của nhiều nhà sản xuất chính. Giá cà phê Robusta và cả Arabica kỳ hạn đều giảm với biên độ hơn 1% trên các sàn giao dịch.

Sự bất ổn về kinh tế và khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ mạnh tay thắt chặt tiền tệ làm gia tăng lo ngại về một cuộc suy thoái kinh tế có thể sắp xảy ra đã thúc đẩy nhà đầu tư tháo chạy khỏi các tài sản rủi ro trước thềm năm mới. Chỉ khi nhà đầu tư không còn dịch chuyển dòng vốn vào các tài sản an toàn như USDX và trái phiếu kho bạc dài hạn thì các thị trường hàng hóa nói chung, trong đó có cà phê mới có thể khởi sắc.

Vụ thu hoạch cà phê Robusta tại Việt Nam đang vào giai đoạn cuối. Theo số liệu của của Hiệp hội Cà phê - Cacao Việt Nam (VICOFA), tổng lượng xuất khẩu cà phê trong niên vụ 2021 - 2022 khoảng 1,7 triệu tấn bao gồm cả Arabica và thành phẩm, tăng 13% so với niên vụ trước đó do giá trên sàn London giữ ở mức cao, thúc đẩy người dân bán ra. Bên cạnh đó, niên vụ vừa qua, cà phê Robusta của Việt Nam không chịu cạnh tranh từ mặt hàng cùng loại của Brazil do sản lượng của nước này giảm.

Vụ thu hoạch của khối sản xuất cà phê Arabica chế biến ướt chất lượng cao Mexico – khu vực Trung Mỹ, nhà cung ứng chủ chốt của sàn New York, với dự kiến tổng sản lượng của khối năm nay vào khoảng 31,9 triệu bao, giảm nhẹ so với vụ trước.

Cơ quan Thương Mại của Indonesia báo cáo xuất khẩu cà phê, chủ yếu là Robusta trong tháng 11 đã tăng tới 158,50% so với cùng kỳ năm trước, lên đạt 479.187 bao, góp phần lũy kế xuất khẩu cà phê Robusta từ Indonesia trong 8 tháng đầu của niên vụ cà phê hiện tại (từ tháng 4/2022 đến tháng 3/2023) đạt tổng cộng 3.374.284 bao, tăng 1.196.246 bao, tức tăng 54,93% so với cùng kỳ niên vụ trước.

Theo báo cáo mới nhất từ Cục Xuất Nhập khẩu (Bộ Công Thương), thị trường cà phê toàn cầu cuối năm 2022 giao dịch trầm lắng.

Trên sàn giao dịch London, ngày 24/12/2022, giá cà phê Robusta kỳ hạn giao tháng 1/2023 và tháng 5/2023 tăng lần lượt 1,0% và 1,2% so với ngày 30/11/2022, lên mức 1.875 USD/tấn và 1.830 USD/tấn.

Tương tự, giá cà phê Robusta kỳ hạn giao tháng 3/2023 và tháng 7/2023 cùng tăng 1,3% so với ngày 30/11/2022, lên mức 1.845 USD/tấn và 1.820 USD/tấn.

Trên sàn giao dịch New York, ngày 24/12/2022, giá cà phê Arabica giao kỳ hạn tháng 3/2023, tháng 5/2023 và 7/2023 tăng lần lượt 4,1%, 4,2% và 4,4% so với ngày 30/11/2022, lên mức 172 US cent/lb, 171,6 US cent/lb và 171,4 US cent/lb.

Trên sàn giao dịch BMF của Brazil, ngày 24/12/2022, giá cà phê Arabica giao kỳ hạn tháng 3/2023, tháng 5/2023 và tháng 7/2023 tăng lần lượt 7,9%, 6,2% và 4,3% so với ngày 30/11/2022, lên mức 219,5 US cent/lb, 217 US cent/lb và 211,35 US cent/lb.

Tại cảng khu vực thành phố Hồ Chí Minh, cà phê Robusta xuất khẩu loại 2, tỷ lệ đen vỡ 5% giao dịch ở mức giá 1.905 USD/tấn, chênh lệch +30 USD/tấn, giảm 78 USD/tấn (tương đương mức giảm 3,9%) so với ngày 30/11/2022.

Dự báo giá cà phê thế giới vẫn chịu nhiều áp lực do nhu cầu tiêu thụ chưa được cải thiện.

Năm 2022, giá cà phê Robusta tại thị trường trong nước biến động mạnh. Trong khoảng 8 tháng đầu năm 2022, giá duy trì quanh mức 40.000 đồng/kg.

Sang các tháng 9 và 10/2022, giá tăng mạnh lên mức 47.000 - 48.000 đồng/kg, sau đó biến động theo xu hướng giảm trong các tháng 11 và 12/2022.

Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương) dẫn số liệu Tổng cục Hải quan cho biết, ước tính, xuất khẩu cà phê của Việt Nam năm 2022 đạt 1,72 triệu tấn, trị giá 3,94 tỷ USD, tăng 10,1% về lượng và tăng 28,3% về trị giá so với năm 2021. Giá xuất khẩu bình quân cà phê năm 2022 ở mức 2.293 USD/tấn, tăng 16,6% so với năm 2021.

Năm 2022 thị trường cà phê toàn cầu đối mặt với nhiều khó khăn khi lạm phát toàn cầu tăng phi mã, người tiêu dùng có xu hướng “thắt lưng buộc bụng” khiến nhu cầu tiêu thụ cà phê giảm. Mặc dù vậy, ngành cà phê Việt Nam vẫn đạt được kết quả đáng ghi nhận khi xuất khẩu tăng trưởng ở mức 2 con số so với năm 2021.

Dù đạt con số xuất khẩu trên 3 tỷ USD, tuy nhiên, nhiệm vụ đặt ra cho những năm tới đây đối với ngành cà phê đó là cần giảm bán hàng theo "bao" tăng bán hàng theo "gói", và hướng đến phát triển bền vững ngành cà phê.

Dự báo năm 2023, ngành cà phê Việt Nam sẽ vẫn được hưởng lợi nhờ nhu cầu thế giới có khả năng phục hồi và nguồn cung trong nước được đảm bảo cả về sản lượng và chất lượng, đáp ứng yêu cầu xuất khẩu.