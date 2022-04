Giá cao su hôm nay 15/4: Cao su lại biến động không đồng nhất, mủ trong nước giữ giá

Giá cao su hôm nay 15/4: Giá cao su tại các sàn giao dịch châu Á biến động không đồng nhất, giá tại Nhật Bản và Thái Lan tăng, trong khi giá tại Thượng Hải giảm.

Giá cao su hôm nay 15/4: Trái chiều tại các sàn châu Á

Tại Sở giao dịch hàng hóa Tokyo (TOCOM), giá cao su giao kỳ hạn tháng 4/2022 ghi nhận mức 275 Yen/kg, tăng 0,65% (tương đương 1,8 Yen/kg) tại thời điểm khảo sát vào lúc 16h06 (giờ Việt Nam).

Trên Sàn giao dịch hàng hóa tương lai Thượng Hải (SHFE), giá cao su RSS3 giao kỳ hạn tháng 5/2022 được điều chỉnh xuống mức 13.215 nhân dân tệ/tấn, giảm 0,30% (tương đương 40 nhân dân tệ) so với giao dịch trước đó.

Cập nhật lúc: 15/04/2022 lúc 16:06:02

Giá cao su tại Nhật Bản tăng một phần nhờ thị trường chứng khoán tăng mạnh và nguồn cung cao su nguyên liệu khan hiếm.

Ngoài ra, nguyên nhân khiến giá cao su tại Nhật Bản tăng còn do đồng Yen yếu đi.

Tại Sàn giao dịch hàng hóa tương lai Thượng Hải (SHFE), giá cao su có xu hướng giảm do tình trạng phong tỏa để khống chế dịch Covid-19 vẫn tiếp diễn.

Tại Thái Lan, theo số liệu thống kê của Cơ quan Hải quan Thái Lan, 2 tháng đầu năm 2022, xuất khẩu cao su (mã HS: 4001; 4002; 4003; 4005) của Thái Lan đạt 891,78 nghìn tấn, trị giá 49,08 tỷ Baht (tương đương 1,47 tỷ USD), tăng 12,1% về lượng và tăng 25,1% về trị giá so với cùng kỳ năm 2021.

Trung Quốc, Malaysia, Hoa Kỳ, Nhật Bản và Ấn Độ là 5 thị trường xuất khẩu cao su lớn nhất của Thái Lan trong 2 tháng đầu năm 2022. Xuất khẩu cao su sang Trung Quốc chiếm 51,8% tổng lượng cao su xuất khẩu của Thái Lan trong 2 tháng đầu năm 2022, đạt 462,18 nghìn tấn, trị giá 25,11 tỷ Baht (tương đương 751,59 triệu USD), tăng 20% về lượng và tăng 42,5% về trị giá so với cùng kỳ năm 2021. (Tỷ giá 1 Baht = 0,02993 USD).

Nguồn: Tính toán từ số liệu thống kê của Cơ quan Hải quan Thái Lan

Về cơ cấu chủng loại xuất khẩu: Trong 2 tháng đầu năm 2022, Thái Lan xuất khẩu được 602,12 nghìn tấn cao su tự nhiên (mã HS 4001), trị giá 32,37 tỷ Baht (tương đương 968,87 triệu USD), tăng 15,7% về lượng và tăng 27,3% về trị giá so với cùng kỳ năm 2021. Trong đó, xuất khẩu cao su tự nhiên của Thái Lan sang Trung Quốc chiếm 35,1% tổng lượng xuất khẩu trong 2 tháng đầu năm 2022, đạt 211,64 nghìn tấn, trị giá 11,33 tỷ Baht (tương đương 339,22 triệu USD), tăng 33,2% về lượng và tăng 53,7% về trị giá so với cùng kỳ năm 2021.

Cơ cấu thị trường xuất khẩu cao su tự nhiên của Thái Lan trong 2 tháng đầu năm 2022 có sự thay đổi khi tỷ trọng xuất khẩu sang Trung Quốc, Hàn Quốc tăng; trong khi tỷ trọng xuất khẩu sang thị trường Malaysia, Nhật Bản và Thổ Nhĩ Kỳ lại giảm.

Trong 2 tháng đầu năm 2022, xuất khẩu cao su tổng hợp (mã HS 4002) của Thái Lan đạt 262,52 nghìn tấn, trị giá 15,02 tỷ Baht (tương đương 449,52 triệu USD), tăng 7% về lượng và tăng 24,7% về trị giá so với 2 tháng đầu năm 2021.

Trung Quốc, Nhật Bản, Malaysia, Indonesia và Ấn Độ là các thị trường xuất khẩu cao su tổng hợp chủ yếu của Thái Lan. Trong đó, Trung Quốc chiếm 90,2% lượng cao su tổng hợp xuất khẩu của Thái Lan trong 2 tháng đầu năm 2022, đạt 236,76 nghìn tấn, trị giá 13,4 tỷ Baht (tương đương 401,26 triệu USD), tăng 12,1% về lượng và tăng 37,3% về trị giá so với cùng kỳ năm 2021.

Cơ cấu thị trường xuất khẩu cao su tổng hợp của Thái Lan trong 2 tháng đầu năm 2022 có sự thay đổi khi tỷ trọng xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc, Nhật Bản, Indonesia tăng mạnh, trong khi tỷ trọng xuất khẩu sang Malaysia, Ấn Độ, Việt Nam giảm.

Giá cao su hôm nay 15/4: Trong nước, từ đầu tháng 4/2022 đến nay, giá mủ cao su nguyên liệu trên cả nước không có biến động. Tại Bình Phước, mủ cao su nguyên liệu được Công ty cao su Phú Riềng giữ giá thu mua ở mức 330-340 đồng/độ mủ. Tại Bình Dương, giá thu mua mủ cao su nguyên liệu của Công ty cao su Phước Hòa được giữ ở mức 348-350 đồng/độ TSC. Tại Gia Lai, mủ cao su được Công ty cao su Mang Yang thu mua với giá 310-320 đồng/độ TSC, ổn định so với cuối tháng 3/2022.

Theo số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan, tháng 3/2022, xuất khẩu cao su của Việt Nam đạt 112,44 nghìn tấn, trị giá 202,57 triệu USD, tăng 10,6% về lượng và tăng 11,5% về trị giá so với tháng 2/2022; so với tháng 3/2021 tăng 0,3% về lượng và tăng 3,1% về trị giá. Lũy kế 3 tháng đầu năm 2022, xuất khẩu cao su đạt 406,8 nghìn tấn, trị giá 715,39 triệu USD, tăng 0,3% về lượng và tăng 6,2% về trị giá so với cùng kỳ năm 2021.