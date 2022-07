Giá cao su hôm nay 29/7: Giá cao su kỳ hạn tại Nhật Bản lại bị "đe dọa"

Giá cao su hôm nay 29/7: Giá cao su kỳ hạn tháng 9, 11, 12 tại Nhật Bản lại quay đầu giảm do các thương nhân vẫn thận trọng về suy thoái kinh tế toàn cầu. Trong khi đó, giá cao su kỳ hạn tại Trung Quốc vẫn giữ được đà tăng trong phiên hôm nay...

Giá cao su hôm nay 29/7: Biến động nhẹ

Tại Sở giao dịch hàng hóa Tokyo (Tocom), giá cao su kỳ hạn giao tháng 8/2022 ghi nhận mức 251,8 yen/kg, tăng 0,12%, tăng 0,3 yen/kg. Các kỳ hạn cao su tháng 9, 11, 12 quay đầu giảm nhẹ.

Trên Sàn giao dịch hàng hóa tương lai Thượng Hải (SHFE), giá cao su RSS3 giao kỳ hạn tháng 8/2022 đứng ở mức 12.180 nhân dân tệ/tấn, tăng 0,87%, tăng 105 nhân dân tệ/tấn.

Giá cao su Thượng Hải hôm nay tăng ở tất cả các kỳ hạn tháng 9, 10, 11 và tháng 1/2023 với mức tăng nhẹ.

GIÁ CAO SU TRỰC TUYẾN SÀN TOCOM, THƯỢNG HẢI, THÁI LAN Cập nhật lúc: 29/07/2022 lúc 17:24:01

Từ đầu tháng 7/2022 đến nay, giá mủ cao su nguyên liệu không có nhiều biến động. Tại Bình Phước, giá mủ cao su nguyên liệu được Công ty cao su Phú Riềng thu mua ở mức từ 300-320 đồng/TSC, giảm 3 đồng/TSC so với cuối tháng 6/2022. Trong khi đó, tại Bình Dương, giá thu mua mủ cao su nguyên liệu của Công ty cao su Phước Hòa được giữ ổn định ở mức 323-325 đồng/TSC. Tại Gia Lai, giá mủ cao su được Công ty cao su Mang Yang thu mua với giá 295-305 đồng/TSC, ổn định so với cuối tháng 6/2022.

Theo số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan Việt Nam, tháng 6/2022, Việt Nam xuất khẩu được 187,83 nghìn tấn cao su, trị giá 310,1 triệu USD, tăng 64,5% về lượng và tăng 59,1% về trị giá so với tháng 5/2022; so với tháng 6/2021 tăng 15,2% về lượng và tăng 12,8% về trị giá. Lũy kế 6 tháng đầu năm 2022, xuất khẩu cao su đạt 787,26 nghìn tấn, trị giá 1,36 tỷ USD, tăng 10,3% về lượng và tăng 13,3% về trị giá so với cùng kỳ năm 2021.

Về giá xuất khẩu: Tháng 6/2022, giá cao su xuất khẩu bình quân đạt 1.651 USD/tấn, giảm 3,3% so với tháng 5/2022 và giảm 2,1% so với tháng 6/2021.

Tháng 6/2022, Trung Quốc vẫn là thị trường tiêu thụ cao su nhiều nhất của Việt Nam, chiếm 71,2% tổng lượng cao su xuất khẩu của cả nước, với 133,67 nghìn tấn, trị giá 212,53 triệu USD, tăng 74,2% về lượng và tăng 70,6% về trị giá so với tháng 5/2022; so với tháng 6/2021 tăng 15,5% về lượng và tăng 12,7% về trị giá. Giá cao su xuất khẩu bình quân sang Trung Quốc ở mức 1.590 USD/tấn, giảm 2,1% so với tháng 5/2022 và giảm 2,4% so với tháng 6/2021.

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2022, Việt Nam xuất khẩu sang Trung Quốc 536,32 nghìn tấn cao su, trị giá 899,28 triệu USD, tăng 9,3% về lượng và tăng 13,5% về trị giá so với cùng kỳ năm 2021. Trong tháng 6/2022, xuất khẩu cao su sang một số thị trường chủ chốt như: Ấn Độ, Hàn Quốc, Indonesia, Nga, Brazil, Malaysia, Bangladesh tiếp tục tăng trưởng tốt cả về lượng và trị giá so với tháng 6/2021.

Việt Nam hiện cũng là thị trường cung cấp cao su lớn thứ 3 cho Hàn Quốc. Thị phần cao su Việt Nam trong tổng nhập khẩu của Hàn Quốc luôn tăng.

Theo số liệu thống kê của Cơ quan Hải quan Hàn Quốc, 5 tháng đầu năm 2022, Hàn Quốc nhập khẩu 214,07 nghìn tấn cao su (mã HS: 4001, 4002, 4003, 4005), trị giá 456,78 triệu USD, giảm 8% về lượng và giảm 1% về trị giá so với cùng kỳ năm 2021. Trong đó, Thái Lan, Indonesia, Việt Nam, Trung Quốc và Nhật Bản là 5 thị trường lớn nhất cung cấp cao su cho Hàn Quốc.

Trong 5 tháng đầu năm 2022, Việt Nam là thị trường cung cấp cao su lớn thứ 3 cho Hàn Quốc với 17,73 nghìn tấn, trị giá 33,87 triệu USD, tăng 1,8% về lượng, nhưng giảm 0,4% về trị giá so với cùng kỳ năm 2021. Thị phần cao su Việt Nam chiếm 8,3% trong tổng lượng nhập khẩu cao su của Hàn Quốc, cao hơn so với mức 7,5% của 5 tháng đầu năm 2021.

Số liệu thống kê cho thấy, trong 5 tháng đầu năm 2022, Hàn Quốc đẩy mạnh nhập khẩu cao su của Thái Lan với 74,13 nghìn tấn, trị giá 136,22 triệu USD, tăng 53,3% về lượng và tăng 56% về trị giá so với cùng kỳ năm 2021. Thị phần cao su của Thái Lan chiếm 34,6% trong tổng lượng nhập khẩu cao su của Hàn Quốc, cao hơn so với mức 20,8% của 5 tháng đầu năm 2021.

Về chủng loại nhập khẩu: Trong 5 tháng đầu năm 2022, Hàn Quốc nhập khẩu 143,57 nghìn tấn cao su tự nhiên (mã HS: 4001), trị giá 267,19 triệu USD, tăng 0,8% về lượng và tăng 7,2% về trị giá so với cùng kỳ năm 2021. Thái Lan, Indonesia, Việt Nam, Campuchia và Philippines là 5 thị trường lớn nhất cung cấp cao su tự nhiên cho Hàn Quốc.

Trong 5 tháng đầu năm2022, Việt Nam là thị trường cung cấp cao su tự nhiên lớn thứ 3 cho Hàn Quốc với 17,72 nghìn tấn, trị giá 33,83 triệu USD, tăng 2,5% về lượng và tăng 0,6% về trị giá so với cùng kỳ năm 2021. Thị phần cao su tự nhiên của Việt Nam trong tổng lượng nhập khẩu của Hàn Quốc chiếm 12,3%, tăng nhẹ so với mức 12,1% của 5 tháng đầu năm 2021.

Trong 5 tháng đầu năm 2022, Hàn Quốc nhập khẩu 61,16 nghìn tấn cao su tổng hợp (mã HS: 4002), trị giá 176,3 triệu USD, giảm 22,8% về lượng và giảm 10,1% về trị giá so với cùng kỳ năm 2021. Trung Quốc, Cộng hòa Séc, Nhật Bản, Singapore và Nga là 5 thị trường lớn nhất cung cấp cao su tổng hợp cho Hàn Quốc 5 tháng đầu năm 2022.

Cơ cấu thị trường cung cấp cao su tổng hợp cho Hàn Quốc trong 5 tháng đầu năm 2022 có sự thay đổi khi thị phần cao su tổng hợp của Trung Quốc và Hoa Kỳ giảm, trong khi thị phần của Cộng hòa Séc, Singapore, Nhật Bản và Nga lại tăng. Cao su tổng hợp của Việt Nam chỉ chiếm tỷ trọng nhỏ trong tổng lượng nhập khẩu của Hàn Quốc.

Theo thống kê của Hiệp hội Cao su Việt Nam (VRG), diện tích cao su của Việt Nam năm 2021 đạt gần 939.000ha; trong đó, phần diện tích tiểu điền chiếm khoảng một nửa. Phần còn lại là diện tích của các công ty, với diện tích của các công ty nhà nước (quốc doanh) chiếm gần 40%, công ty tư nhân chiếm gần 10%.

So với nhu cầu ngày càng tăng của các quốc gia sau khi phục hồi kinh tế, sản lượng cao su thiên nhiên trên thế giới chỉ đạt hơn 13,8 triệu tấn trong năm 2021, trong khi nhu cầu của toàn thế giới là hơn 14 triệu tấn.

Như vậy nguồn nguyên liệu cao su bị thiếu lên tới khoảng 200.000 tấn. Nguồn cung cao su toàn cầu đang tiếp tục thiếu hụt so với nhu cầu và sẽ gia tăng thiếu hụt trong những năm tiếp theo cho đến năm 2028, thậm chí có thể kéo dài đến năm 2031 do khoảng cách cung và cầu ngày càng lớn, đại diện Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam (VRG) dự báo trước đó.

Để ngành cao su Việt Nam tiếp bước phát triển, trong 6 tháng đầu năm nay, nguồn nguyên liệu cao su, đặc biệt là nguồn nguyên liệu cao su bền vững luôn được các doanh nghiệp chế biến và xuất khẩu cao su chú trọng.

Với những cảnh báo nguồn cũng cao su đang thiếu hụt, thì nguồn nguyên liệu chính là trọng tâm của sản xuất và xuất khẩu trong 6 tháng cuối năm của ngành cao su Việt Nam.



Để có thể hoàn thành mục tiêu xuất khẩu 3,5 tỷ USD như đã đề ra cho năm nay, các doanh nghiệp trong ngành cao su đang tiến tới liên kết chặt chẽ với các hộ cao su tiểu điền mới có thể đảm bảo sản xuất, đáp ứng mục tiêu.