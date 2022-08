Giá lợn hơi lại giảm mạnh, vì sao?

Giá lợn hơi hôm nay 31/08/2022 giảm mạnh. Các doanh nghiệp chăn nuôi nhận định, thị trường khó có đà tăng lại.

Giá lợn hơi hôm nay 31/8: Giảm mạnh

Giá lợn hơi hôm nay 31/08/2022 giảm mạnh, thị trường được dự báo khó có đà tăng lại.

Một số tỉnh giảm như: Hưng Yên, Bình Thuận, Tây Ninh, Sóc Trăng, Cà Mau, Hậu Giang giảm từ 1.000-3.000 đồng/kg, tính đến chiều nay. Mức giá lợn hơi đến chiều 31/8 dao động toàn quốc từ 60.000-69.000 đồng/kg.

Giá lợn hơi CP cao nhất tại miền Bắc, đứng ở mức 69.000 đồng/kg; tại miền Trung, miền Đông, miền Tây, giá lợn hơi CP đứng ở mức 65.000 đồng/kg.

Giá lợn hơi Trung Quốc hôm nay cũng giảm xuống, đứng ở mức 76.200 đồng/kg.

Nguồn: ANOVA FEED

Giá lợn hơi hôm nay 31/8: Giảm mạnh nhất 10.000 đồng/kg

Trước đó, giá lợn hơi sáng nay 31/8 biến động trái chiều tại khu vực miền Bắc, điều chỉnh giảm với biên độ rộng tại khu vực miền Trung – Tây Nguyên và miền Nam.



Tại khu vực miền Bắc, sau nhiều ngày đi ngang, giá lợn hơi tăng/giảm từ 1.000 - 4.000 đồng/kg ở một số địa phương trong khu vực và dao động trong khoảng 65.000 - 70.000 đồng/kg.

Cụ thể, cùng giảm 1.000 đồng/kg, giá lợn hơi sáng nay tại Vĩnh Phúc và Tuyên Quang đang được thương lái thu mua ở mức 67.000 đồng/kg, còn tại Thái Bình là 69.000 đồng/kg, tuột khỏi mức cao nhất khu vực. Cùng ghi nhận ở mức 69.000 đồng/kg, giá lợn hơi sáng nay tại Lào Cai điều chỉnh tăng 4.000 đồng/kg, còn tại Phú Thọ giá lợn hơi tăng 1.000 đồng/kg so với hôm qua. Các địa phương khác không ghi nhận sự biến động về giá, trong đó, mức giá cao nhất khu vực 70.000 đồng/kg được ghi nhận tại Hưng Yên, mức giá thấp nhất khu vực 65.000 đồng/kg được ghi nhận tại Yên Bái, Hà Nam.

Trong khi tại khu vực miền Bắc, giá lợn hơi biến động trái chiều thì tại khu vực miền Trung – Tây Nguyên, giá lợn hơi sáng nay đã điều chỉnh giảm với biên độ rộng từ 1.000 - 10.000 đồng/kg và dao động trong khoảng 60.000 - 67.000 đồng/kg. Theo đó, lần lượt giảm từ 1.000 đồng/kg và 2.000 đồng/kg giá lợn hơi tại Nghệ An và Bình Định thu mua với giá 65.000 đồng/kg. Tương tự, thương lái tỉnh Bình Thuận giao dịch với giá 64.000 đồng/kg sau khi giảm 6.000 đồng/kg trong sáng nay. Tại Ninh Thuận ghi nhận mức giảm sâu nhất là 10.000 đồng/kg xuống còn giá 60.000 đồng/kg, thấp nhất khu vực. Các địa phương khác, giá lợn hơi hôm nay không đổi, trong đó, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam, Khánh Hòa hiện duy trì giá lợn hơi cao nhất khu vực 67.000 đồng/kg.

Tại khu vực miền Nam, giá lợn hơi hôm nay điều chỉnh giảm 1.000 - 6.000 đồng/kg và dao động trong khoảng 60.000 - 70.000 đồng/kg. Theo đó, TP.HCM ghi nhận mức giảm sâu nhất khu vực 6.000 đồng/kg và được điều chỉnh xuống mức 60.000 đồng/kg. Tại 4 tỉnh Cần Thơ, Vũng Tàu, Đồng Nai và Tây Ninh đang thu mua lợn hơi với giá 65.000 đồng/kg sau khi giảm 1.000 - 5.000 đồng/kg so với hôm qua. Trong khi đó, Kiên Giang, Sóc Trăng và Bến Tre giảm 2.000 - 3.000 đồng/kg xuống còn 61.000 đồng/kg và 62.000 đồng/kg. Các địa phương khác không ghi nhận sự biến động về giá, trong đó,mức giá cao nhất khu vực 70.000 đồng/kg được ghi nhận tại Cà Mau.

Sẽ đẩy mạnh tái đàn trong nước, ổn định giá thịt lợn

Từ đầu tháng 8/2022 đến nay, giá lợn hơi tại các tỉnh trên cả nước không có nhiều biến động, giá giảm so với cuối tháng trước. Giá lợn hơi trên toàn quốc đầu tháng 8 dao động từ 60.000-70.000 đồng/kg, giảm từ 1.000-2.000 đồng/kg so với cuối tháng 7/2022, giá giảm do nhu cầu trên thị trường yếu, các trường học vẫn chưa bước vào năm học mới và Chính phủ yêu cầu bình ổn giá thịt lợn.

Trước diễn biến giá thịt lợn và giá nguyên liệu thức ăn chăn nuôi có xu hướng tăng cao thời gian qua, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái đã chỉ đạo các cơ quan chức năng khẩn trương theo dõi sát diễn biến, tình hình giá thịt lợn; quyết liệt thực hiện các giải pháp chống đầu cơ, trục lợi, thao túng và nâng giá bất hợp lý, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm; bảo đảm quyền lợi của người chăn nuôi, đồng thời không để thiếu hụt thịt lợn, giá thịt lợn tăng ảnh hưởng đến đời sống nhân dân và gây áp lực lên lạm phát; ổn định kinh tế vĩ mô; kiểm soát chặt chẽ tình hình xuất khẩu thịt lợn qua biên giới.

HIện tại Trung Quốc, giá lợn hơi ở tỉnh Quảng Đông vẫn đang ở mức cao nhất châu Á với 82.000 đồng/kg, tại tỉnh Quảng Tây 79.000 đồng/kg, tại Vân Nam là 73.000 đồng/kg. Giá lợn hơi bình quân tại Trung Quốc hiện vẫn cao hơn giá lợn hơi Việt Nam từ 10.000 - 12.000 đồng/kg, bình quân 76.400 đồng/kg. Lợn hơi tại Thái Lan dao động từ 67.000 - 75.000 đồng/kg, cao hơn giá lợn tại Việt Nam. Chỉ có lợn hơi tại Lào và Campuchia đang ở mức thấp, lần lượt 56.000 - 58.000 đồng/kg và 51.000 - 56.000 đồng/kg.

Theo thông tin từ Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, hiện nay, do sự chênh lệch về giá lợn và sản phẩm từ lợn giữa Việt Nam và các nước láng giềng, dẫn đến hiện tượng buôn bán, vận chuyển lợn qua biên giới giữa Việt Nam và các nước láng giềng, làm tăng nguy cơ xâm nhiễm, lây lan các loài dịch bệnh nguy hiểm như dịch tả lợn châu Phi, lở mồm long móng… giữa đàn lợn các nước với Việt Nam.



Mới đây, UBND tỉnh Bình Phước đã phải có công văn gửi các Sở, ngành chức năng và UBND huyện, thị xã, thành phố yêu cầu triển khai thực hiện nghiêm việc ngăn chặn, xử lý các trường hợp vận chuyển lợn qua biên giới.

Tại Lạng Sơn, Chi cục Hải quan cửa khẩu Hữu Nghị Lạng Sơn cũng đã tăng cường nhiều biện pháp, kiểm soát chặt chẽ, tránh xảy ra hiện tượng các đối tượng lợi dụng hàng hóa xuất nhập khẩu chính ngạch qua biên giới để buôn lậu và vận chuyển trái phép mặt hàng lợn, sản phẩm từ lợn.

Việt Nam và Trung Quốc chưa ký thỏa thuận kiểm dịch xuất nhập khẩu về lợn và sản phẩm từ lợn, nên mặt hàng này chưa được xuất nhập khẩu chính ngạch. Hiện công tác kiểm dịch vẫn đang được lực lượng chức năng tăng cường.

Để đảm bảo đảm nguồn cung thịt lợn trong thời gian tới, nhất là dịp cuối năm, các Bộ ngành không tính đến phương án nhập khẩu thịt lợn sống từ các nước trong khu vực, thay vào đó sẽ đẩy mạnh tái đàn trong nước. Từ nay đến cuối năm cố gắng duy trì mức tăng trưởng sản lượng thịt lợn khoảng 6% để đảm bảo cung cầu thị trường.

Số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan cho thấy, 6 tháng đầu năm nay, Việt Nam nhập thịt lợn tươi ướp lạnh hoặc đông lạnh với giá trị nhập khẩu gần 96 triệu USD, giảm 44,1% về lượng và 48,7% về trị giá so với cùng kỳ năm 2021.

Thịt lợn tươi ướp lạnh hoặc đông lạnh được nhập khẩu từ 22 thị trường, trong đó Brazil chiếm 35,1%; Nga chiếm 25,7% và Đức là 16,6%.

Hiện giá thịt lợn nhập khẩu khoảng 2.123 USD/tấn, giảm 8,3% so với cùng kỳ năm ngoái. Bình quân một kg thịt heo nhập khẩu có giá 50.000-60.000 đồng. Đây là mức giá "siêu rẻ" so với thịt trong nước. Hiện, giá bán lẻ thịt lợn nội tại các chợ dao động 100.000-170.000 đồng/kg.

Thời gian tới, dự báo giá lợn hơi sẽ dao động quanh ngưỡng 70.000 đồng/kg, vào cuối năm thì giá lợn hơi có thể sẽ tăng do nhu cầu tiêu thụ thịt lợn tăng, hơn nữa giá thức ăn chăn nuôi vẫn cao khiến chi phí chăn nuôi tăng. Để hạ giá thành chăn nuôi, các trang trại phải tìm nguồn thức ăn sẵn có trong nước, chí phí thấp hơn, kiểm soát phòng chống dịch tả lợn châu Phi tốt. Các cơ quan chức năng cũng cần kiểm soát xuất khẩu lợn tiểu ngạch sang các nước láng giềng, tăng nguồn thịt nhập khẩu chất lượng.

Theo Tổng cục Thống kê, ngành chăn nuôi vẫn đang phải đối mặt với khó khăn do giá thức ăn chăn nuôi tăng cao. Chăn nuôi gia cầm phát triển ổn định, dịch bệnh được kiểm soát tốt, tuy nhiên do chi phí nguyên liệu đầu vào tăng cao, đặc biệt là giá thức ăn chăn nuôi tăng, nên người chăn nuôi không mở rộng quy mô, tổng số gia cầm của cả nước tính đến cuối tháng 7/2022 tăng 1,6% so với cùng kỳ năm 2021 - đây là mức tăng thấp nhất trong giai đoạn 2018-2022. Tổng số bò của cả nước tính đến cuối tháng 7/2022 tăng khoảng 2,6%; tổng số lợn tăng khoảng 4,8% so với cùng kỳ năm 2021.

Năm 2022, ngành chăn nuôi đặt mục tiêu tăng trưởng giá trị sản xuất chăn nuôi bình quân năm 2022 đạt khoảng 5,0- 5,5% so với năm 2021. Sản lượng thịt các loại đạt khoảng 6,95 triệu tấn, tăng 4% so với năm 2021 (trong đó sản lượng thịt lợn hơi đạt trên 4,2 triệu tấn và sản lượng thịt gia cầm đạt trên 1,9 triệu tấn).