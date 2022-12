Giá lợn Trung Quốc tăng liên tiếp, hy vọng kéo giá lợn hơi Việt

Sau một ngày điều chỉnh giảm nhẹ, giá lợn hơi hôm nay (28/12) tiếp tục đi ngang trên diện rộng và dao động quanh mức 50.000 – 54.000 đồng/kg. Giá lợn tại Trung Quốc hôm nay tiếp tục ghi nhận mức tăng liên tiếp, hy vọng sẽ kéo theo mức giá lợn hơi tăng tại Việt Nam.

Giá lợn hơi đứng yên tại chỗ

Giá lợn hơi hôm nay 28/12/2022, đứng yên tại chỗ. Giá lợn hơi đi ngang trên cả 3 miền, mức giá cao nhất chỉ đạt 54.000 đồng/kg. Giá lợn tại Trung Quốc hôm nay tiếp tục ghi nhận mức tăng liên tiếp, hy vọng sẽ kéo theo mức giá lợn hơi tăng tại Việt Nam.

Ngày 28/12 giá lợn hơi tại Công ty CP chăn nuôi C.P Việt Nam giữ ổn định ở mức thấp sau khi liên tục giảm những ngày qua. Giá lợn hơi CP tại miền Bắc đứng ở mức 59.000 đồng/kg. Tại miền Trung, miền Đông, miền Tây, giá lợn hơi CP đứng ở mức 57.000 đồng/kg.

Với diễn biến này, một số chuyên gia chăn nuôi nhận định thị trường chưa có tín hiệu khởi sắc, người tiêu dùng vẫn đang thắt chặt chi tiêu, ưu tiên dùng các loại thực phẩm giá rẻ trong khi nguồn cung thịt lợn đang dư thừa, đặc biệt là tại các công ty chăn nuôi quy mô lớn.

Tại Trung Quốc giá lợn hơi ngày 28/12 tiếp tục tăng trở lại, đứng ở mức 64.600 đồng/kg, tăng mạnh so với mức gần 59.000 đồng/kg của ngày 26/12, tăng so với mức 61.400 đồng/kg của ngày 21/12, và trở về ngang so với mức 64.600 đồng/kg của ngày 19/12. Tuy nhiên, mức giá này vân xthấp hơn nhiều so với mức 76.600 đồng/kg của ngày 9/12, mức 79.800 đồng/kg của ngày 8/12. Trước đó, giá lợn Trung Quốc liên tục đứng ở mức hơn 80.000 đồng/kg những tuần vừa qua.

Nguồn: ANOVA FEED

Trước đó, tại khu vực miền Bắc, giá lợn hơi liên tục nhiều ngày dao động trong khoảng 51.000 - 54.000 đồng/kg. Theo đó, mức giá cao nhất khu vực 54.000 đồng/kg được ghi nhận tại hai tỉnh Bắc Giang và Hưng Yên. Giá lợn hơi thấp nhất ở thời điểm hiện tại là 51.000 đồng/kg, được ghi nhận tại Yên Bái và Lào Cai. Thương lái tại các tỉnh, thành còn lại vẫn thu mua lợn hơi ổn định trong khoảng 52.000 - 53.000 đồng/kg.

Cùng chung xu hướng thị trường với khu vực miền Bắc, tại khu vực miền Trung - Tây Nguyên, giá lợn hơi đồng loạt đi ngang trên diện rộng và dao động trong khoảng 51.000 - 52.000 đồng/kg. Cụ thể, mức giá thấp nhất trong khu vực 51.000 đồng/kg được ghi nhận tại các tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Đắk Lắk và Ninh Thuận. Các tỉnh/thành còn lại, giá lợn hơi giữ mức 52.000 đồng/kg.

Giá lợn hơi tại khu vực miền Nam cũng lặng sóng theo xu hướng chung của thị trường và dao động trong khoảng 50.000 - 53.000 đồng/kg. Trong đó, Bến Tre tiếp tục được giao dịch với giá thấp nhất là 50.000 đồng/kg. Tại các tỉnh Đồng Tháp, Vĩnh Long, Cà Mau và Bạc Liêu cùng thu mua lợn hơi với giá cao nhất là 53.000 đồng/kg, cao nhất khu vực. Các tỉnh thành còn lại neo tại mức 51.000 - 52.000 đồng/kg.

Đại diện Công ty chăn nuôi C.P Việt Nam cho biết, lượng lợn thịt được đơn vị xuất chuồng hiện đạt trên dưới 13.000 con/ngày, giảm khoảng 5.000 - 6.000 con so với lúc cao điểm trước đó.

Theo C.P Việt Nam, mức giảm này kéo dài 1-2 tháng nay và khả năng sức mua chưa khả quan trong thời gian tới. Sức tiêu thụ trên thị trường thấp khiến giá lợn hơi đơn vị xuất bán cũng đang ở mức thấp với loại 1 khoảng 59.000 đồng/kg (chiếm dưới 30%) và loại khác bình quân 56.000 - 57.000 đồng/kg (chiếm hơn 60%).

Giá lợn có thể sẽ còn duy trì ở mức thấp, thậm chí còn xuống nữa, vì nguồn cung đang ổn định mà nhu cầu lại thấp. Trường hợp giá lợn tăng lại thì chỉ kỳ vọng vào nhu cầu tiêu thụ nhiều dịp cuối năm, đặc biệt sử dụng thịt lợn để chế biến thực phẩm, C.P Việt Nam nhận định.

Cục chăn nuôi (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) cũng nhìn nhận, chưa năm nào, thị trường lợn hơi sát Tết Nguyên đán lại kém sôi động như năm nay. Sức tiêu thụ yếu, một số doanh nghiệp ghi nhận tình trạng ứ đọng một phần nhỏ đàn lợn quá cân. Sự mất cân đối cung – cầu chính là nguyên nhân khiến thị trường lợn hơi ảm đạm ngay trong mùa cao điểm tiêu thụ.

Sau một ngày điều chỉnh giảm nhẹ, giá lợn hơi hôm nay (28/12) tiếp tục đi ngang trên diện rộng và dao động quanh mức 50.000 – 54.000 đồng/kg.

Giá lợn hơi trên cả nước có xu hướng giảm từ nửa cuối tháng 11/2022 do sức mua trên thị trường yếu, nguồn cung dồi dào. Dự báo, mức tăng tiêu thụ dịp Tết 2023 không như kỳ vọng.

Tết Nguyên đán đã cận kề, nhưng thị trường thịt lợn trong nước vẫn khá ảm đạm, khi nguồn cung lớn, cầu yếu và giá giảm mạnh.

Bộ Công Thương cho biết, giá lợn hơi trên cả nước giảm từ nửa cuối tháng 11/2022 do sức mua trên thị trường yếu, trong khi nguồn cung thịt lợn dồi dào, bất chấp chi phí thức ăn chăn nuôi vẫn đứng ở mức cao.

Tại khu vực miền Bắc, giá lợn hơi ở hầu hết các tỉnh, thành phố dao động trong khoảng 52.000-56.000 đồng/kg, giảm 2.000-3.000 đồng/kg so với cuối tháng 10/2022.

Tại khu vực miền Trung-Tây Nguyên, giá lợn hơi dao động trong khoảng 52.000-56.000 đồng/kg, giảm 2.000-3.000 đồng/kg so với cuối tháng 10/2022.

Khu vực miền Nam, giá lợn hơi dao động trong khoảng 51.000-55.000 đồng/kg, giảm 1.000-2.000 đồng/kg so với cuối tháng 10/2022.

Thời gian qua, giá lợn hơi ở nhiều địa phương đã xuống thấp dưới 60.000 đồng/kg, thậm chí có những ngày giảm xuống còn 50.000 đồng/kg. Nguồn cung trong nước đang dư thừa...

Nhiều ý kiến đề xuất Chính phủ nới lỏng các rào cản để được bán lợn qua biên giới. Tuy nhiên, Công ty chăn nuôi C.P Việt Nam, thừa nhận khả năng xuất khẩu hết sức khó khăn. Đầu tiên là điều kiện về thú y, an toàn dịch bệnh. Việt Nam hiện nay vẫn còn dịch heo tai xanh, dịch lở mồm long móng kéo dài nên ngay yếu tố quan trọng đầu tiên Việt Nam đã không đáp ứng được. Thêm vào đó, giá thịt heo sản xuất trong nước vẫn còn khá cao so với các thị trường khác. Giá lợn Campuchia hiện nay đã thấp hơn Việt Nam và hằng ngày vẫn đang có lợn nhập từ Campuchia vào.

Hiệp hội Chăn nuôi Đồng Nai cũng cho biết: Điều kiện tiên quyết để được xuất khẩu thịt lợn chính ngạch là phải sạch bệnh, không còn dịch, nhưng hiện nay cả nước vẫn có dịch tai xanh, dịch lở mồm long móng kéo dài. Vì vậy, không đáp ứng được rào cản thú y của các thị trường. Nhưng quan trọng hơn, giá thịt lợn trong nước chắc chắn không cạnh tranh được với các nước khác.

Nhiều năm trước, Việt Nam cũng đã có đàm phán nghị định xuất khẩu thịt lợn chính ngạch với Trung Quốc, nhưng các điều kiện về đảm bảo an toàn dịch bệnh chúng ta không thực hiện được. Còn xuất khẩu tiểu ngạch chỉ là giao dịch mậu biên, có khi chúng ta xuất khẩu thịt lợn sang Trung Quốc, nhưng cũng có lúc lợn từ Trung Quốc được đưa ngược lại. Trong giai đoạn hiện nay thì xuất khẩu tiểu ngạch cũng rất khó khăn.

Theo Hiệp hội Chăn nuôi Đồng Nai, để thịt lợn Việt Nam xuất khẩu được thì cần phải làm rất nhiều bước, đòi hỏi rất nhiều thời gian và nỗ lực của cả Chính phủ lẫn doanh nghiệp.

Theo Cục Chăn nuôi, vấn đề về giá bán và xây dựng vùng chăn nuôi an toàn vẫn đang là “rào cản” lớn cho thịt lợn xuất khẩu chính ngạch của Việt Nam. Hiện Việt Nam chưa có cơ sở, vùng chăn nuôi lợn an toàn dịch bệnh theo tiêu chuẩn của Tổ chức Thú y thế giới. Việc này khiến cho xuất khẩu thịt lợn gặp không ít khó khăn. Hơn nữa, thịt lợn xuất khẩu Việt Nam đang khó cạnh tranh với các nước khác vì giá thành cao (tương đương 3 USD/kg, trong khi giá thịt lợn ở Mỹ là 1,1 USD/kg). Mặt khác, giá thành chăn nuôi lợn ở Việt Nam cũng cao do nước ta phụ thuộc tới 70% nguồn nguyên liệu thức ăn chăn nuôi nhập khẩu, trong khi đó, chi phí này chiếm tới 65-70% cơ cấu giá thành chăn nuôi lợn.

Tết Nguyên đán đã cận kề, nhưng thị trường thịt lợn trong nước vẫn khá ảm đạm, khi nguồn cung lớn, cầu yếu và giá giảm mạnh.

Được biết, nguồn cung thịt trong nước dồi dào, nhưng cả nước vẫn chi ngoại tệ nhập khẩu một lượng thịt lớn. 10 tháng 2022, Việt Nam nhập khẩu gần 545.000 tấn thịt và các sản phẩm từ thịt, trị giá 1,21 tỷ USD, giảm 11,9% về lượng nhưng tăng 2,1% về trị giá so với cùng kỳ năm 2021.

Nhập khẩu các mặt hàng này từ Ấn Độ lên tới 418,63 triệu USD, tăng 51,2% về trị giá so với cùng kỳ năm ngoái.

Đặc biệt, trong tháng 10/2022, nhập khẩu thịt từ Ấn Độ tăng hơn 114% về lượng và tăng gần 209% về trị giá so với tháng 10/2021, chiếm 20,4% tổng lượng thịt và các sản phẩm từ thịt nhập khẩu của nước ta trong tháng.

Giá nhập khẩu bình quân thịt và các sản phẩm từ thịt từ Ấn Độ mức 3.199 USD/tấn, tăng 44,3% so với tháng 10/2021.

Việt Nam nhập khẩu chủ yếu vẫn là các chủng loại thịt và phụ phẩm ăn được sau giết mổ, của gia cầm thuộc nhóm 01.05 tươi ướp lạnh hoặc đông lạnh; Thịt trâu tươi đông lạnh; Thịt lợn tươi ướp lạnh hoặc đông lạnh; Phụ phẩm ăn được sau giết mổ của lợn, trâu, bò sống ướp lạnh hoặc đông lạnh; Thịt bò tươi ướp lạnh hoặc đông lạnh…

Nhu cầu thực phẩm cho Tết Nguyên đán 2023 sẽ tăng lên, trong đó có nhu cầu sử dụng thịt gia súc, gia cầm. Tuy nhiên, Bộ Công Thương nhận định, mức tăng sẽ không như kỳ vọng bởi nguồn cung trong nước ở mức cao.

Hiện tổng đàn lợn cả nước khoảng 28,6 triệu con, sản lượng ước đạt 3,23 triệu tấn thịt lợn. Với đà tăng trưởng như hiện nay, nếu không gặp bất lợi về dịch bệnh thì nguồn cung thịt lợn từ nay đến cuối năm và dịp Tết Nguyên đán sẽ được đảm bảo.

Năm 2023, toàn ngành chăn nuôi phấn đấu tổng sản lượng thịt hơi các loại đạt khoảng 7-7,5 triệu tấn (tăng 5-5,5% so với năm 2022); Sản lượng thịt lợn hơi đạt trên 4,5 triệu tấn (tăng 4%); Sản lượng thịt gia cầm đạt khoảng 2,1 triệu tấn (tăng 4,8% so với năm 2022).