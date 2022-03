Giá nông sản hôm nay 22/3: Heo hơi có nơi giảm 2.000 đồng/kg; Tiêu và cà phê ít biến động

Giá nông sản hôm nay (22/3) ghi nhận, heo hơi quay đầu giảm nhiều nhất là 2.000 đồng/kg tại một số địa phương thuộc khu vực phía Nam; trong khi đó 2 mặt hàng hồ tiêu và cà phê không có biến động.

Cập nhật giá heo hơi hôm nay

Giá heo hơi tại miền Bắc không có điều chỉnh mới so với ngày hôm qua

Theo đó, mốc giá thấp nhất khu vực hiện nay là 51.000 đồng/kg, có mặt tại tỉnh Thái Nguyên.

Nhiều địa phương duy trì giao dịch trong khoảng 52.000 - 53.000 đồng/kg, ví dụ như Nam Định, Hà Nam, Vĩnh Phúc, Phú Thọ, Thái Bình,...

Bắc Giang và Hưng Yên tiếp tục thu mua heo hơi tại hai mốc cao nhất khu vực là 55.000 đồng/kg và 57.000 đồng/kg.

Giá heo hơi hôm nay tại miền Bắc dao động trong khoảng 51.000 - 57.000 đồng/kg.

Giá heo hơi hôm nay tại miền Trung, Tây Nguyên ổn định

Thị trường heo hơi miền Trung, Tây Nguyên tiếp tục chững giá trên diện rộng.

Theo ghi nhận, mức giá thấp nhất khu vực là 52.000 đồng/kg, có mặt tại hai tỉnh Quảng Bình và Quảng Trị.

Trong khi đó, Thanh Hóa, Hà Tĩnh, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam, Ninh Thuận và Bình Thuận tiếp tục neo cao tại ngưỡng 54.000 đồng/kg.

Các tỉnh còn lại đang giao dịch với giá trung bình là 53.000 đồng/kg.

Giá heo hơi hôm nay tại miền Trung, Tây Nguyên dao động trong khoảng 52.000 - 54.000 đồng/kg.

Tại miền Nam, giá heo hơi quay đầu giảm nhẹ 1.000 - 2.000 đồng/kg tại một vài nơi trong hôm nay.

Theo đó, Vĩnh Long và Cà Mau hiện thu mua heo hơi chung mức 53.000 đồng/kg, giảm 1.000 đồng/kg và 2.000 đồng/kg so với ngày hôm qua.

Hiện tại, thương lái các tỉnh Bình Phước, TP HCM, Hậu Giang, Tiền Giang, Bạc Liêu, Bến Tre và Sóc Trăng vẫn neo ở mức 52.000 đồng/kg.

Còn ở Vũng Tàu, giá heo hơi đạt mức thấp hơn là 51.000 đồng/kg, xếp cuối khu vực.

Giá heo hơi hôm nay tại miền Nam dao động trong khoảng 51.000 - 53.000 đồng/kg.

Cập nhật giá cà phê hôm nay

Giá cà phê trong nước ngày hôm nay 22/3/2022 ít biến động. Thị trường cà phê thế giới tăng mạnh, trong năm 2021 nhập khẩu cà phê của Hàn Quốc đã tăng hơn 24%.

Cập nhật bảng giá cà phê hôm nay 22/3 cho thấy, giá cà phê trong nước phiên sáng nay chững giá tại hầu hết các tỉnh, thành.

Giá cà phê thấp nhất ở Lâm Đồng hiện được dao dịch ở mức 41.200 đồng/kg, cao nhất ở Đắk Lắk 41.800 đồng/kg.

Giá cà phê thế giới giao dịch hôm nay tăng mạnh. Theo ghi nhận Food News giá cà phê trực tuyến robusta tại sàn London giao tháng 5/2022 tiếp tục tăng lên mức 2.170 USD/tấn, tăng nhẹ 0,14% (tương đương 3 USD).

Giá cà phê arabica giao tháng 5/2022 tại sàn New York tăng mạnh lên 224,30 US cent/pound, tăng mạnh 4,25% (tương đương 1,93 US cent) tại thời điểm khảo sát.

Theo các nhà quan sát, đầu cơ lớn trên cả hai sàn cà phê kỳ hạn đang nắm giữ vị thế mua ròng khá cao, sẽ là yếu tố bất lợi cho xu hướng giá tăng trong ngắn và trung hạn.

Hiệp hội Cà phê - Cacao Việt Nam (Vicofa) nhận định, sản lượng cà phê 2022 sẽ thấp hơn do năng suất thấp, vỏ quả đẹp nhưng không có nhân bên trong hoặc nhân rất bé, người dân không có tiền để đầu tư chăm sóc vườn cây.

Các phiên họp chính sách của các nền kinh tế lớn trên thế giới nhằm kìm hãm lạm phát vượt mức là những thông tin nổi bật trong tuần qua.

Trong niên vụ 2021 - 2022, tiêu thụ cà phê thế giới dự kiến đạt 170,3 triệu bao 60kg, tăng 3,3% so với 164,9 triệu bao trong niên vụ 2020 - 2021.

Trong đó, ước tính tiêu thụ cà phê của Bắc Mỹ và châu Âu sẽ tăng. Tiêu thụ cà phê của châu Á và châu Đại Dương trong niên vụ 2021 - 2022 tiếp tục tăng.

Tuy nhiên, tiêu thụ của Mexico và Trung Mỹ cũng như tại Nam Mỹ tăng trưởng thấp khi chỉ tăng 0,3% và 0,5%.

Cán cân đã thay đổi chủ yếu do sự điều chỉnh đáng kể về tiêu dùng của Venezuela, nhưng xu hướng chung có thể góp phần làm giảm lượng hàng dự trữ, vì lượng tiêu thụ vượt sản lượng cà phê niên vụ 2021 - 2022.

Giá trị nhập khẩu cà phê của Hàn Quốc đạt 916,5 triệu USD trong năm 2021, tăng 24,2% so với cùng kỳ năm trước đó, ghi dấu lần đầu tiên nhập khẩu cà phê của Hàn Quốc vượt mức 1 nghìn tỷ won (823 triệu USD) tính theo đồng nội tệ.

Về khối lượng, Brazil là nước xuất khẩu nhiều nhất sang Hàn Quốc với 39.884 tấn, tiếp theo là Việt Nam (36,469 tấn) và Colombia (30.040 tấn).

Tiêu thụ cà phê ngày càng gia tăng ở Hàn Quốc khiến số lượng các cửa hàng cà phê đã tăng lên nhanh chóng. Có thể thấy, ngày càng nhiều người Hàn Quốc ưa thích đồ uống này.

Nổi bật trong tuần là các phiên họp chính sách của các nền kinh tế lớn trên thế giới nhằm kìm hãm lạm phát vượt mức. Trong khi cuộc chiến “xâm lược” của Nga có khả năng kéo dài vì hai bên chưa tỏ rõ thiện chí khi mục tiêu đàm phán chính khó có được tiếng nói chung.

Sau 5 tháng sụt giảm liên tiếp do những vấn đề về logistics, có thể nhận ngành cà phê đã có những cải thiện đáng kể, hứa hẹn lượng tồn kho sẽ tiếp tục tăng trong những tháng tới.

Cập nhật giá tiêu hôm nay

Giá tiêu hôm nay tại thị trường trong nước tiếp tục đi ngang ở một số địa phương, giao dịch từ 78.500 – 81.000 đồng/kg.

Cụ thể, giá tiêu hôm nay tại Gia Lai, Đồng Nai thấp nhất thị trường khi ở mức 78.500 đồng/kg.

Giá tiêu hôm nay tại các tỉnh Đắk Nông, Đắk Lắk (79.500 đồng/kg); Bình Phước (80.000 đồng/kg) và Bà Rịa - Vũng Tàu ở ngưỡng cao nhất là 81.000 đồng/kg.

Về vụ thu hoạch tiêu mới, nhiều vùng tại các tỉnh Tây Nguyên cuối tuần qua có mưa lớn kèm dông lốc làm ảnh hưởng đến tiến độ thu hái và phơi sấy của bà con. Về nhân công thu hái, đến thời điểm gần cuối vụ đã không còn lo thiếu.

Nhiều lao động đi làm ăn xa ở các tỉnh thành nay trở về lại địa phương nên việc thuê người thu hái cũng dễ dàng hơn hẳn mọi năm. Bên cạnh đó nhiều nông dân trên địa bàn huyện còn thực hiện hình thức đổi công cho người nhà và các hộ dân trong vùng nhằm hỗ trợ nhau thu hoạch, vận chuyển.

Do vậy, vấn đề nhân công không còn là mối lo như thời điểm đầu vụ.