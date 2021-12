Giá nông sản hôm nay 6/12: Dự báo cà phê sắp đạt đỉnh; tiêu ổn định; heo hơi tăng nhẹ vài nơi

Giá nông sản hôm nay (6/12) ghi nhận, heo hơi điều chỉnh tăng ở một vài nơi; tiêu đi ngang so với phiên cuối tuần; cà phê được dự báo sẽ đạt đỉnh vào cuối năm nay.

Giá heo hơi hôm nay: miền Bắc tăng nhẹ

Tại khu vực miền Bắc, giá thu mua điều chỉnh tăng rải rác.

Theo đó, sau khi tăng nhẹ một giá, Nam Định và Thái Nguyên cùng điều chỉnh giao dịch lên mốc 50.000 đồng/kg, ngang bằng với Bắc Giang, Phú Thọ, Hà Nam và Tuyên Quang.

Tỉnh Hưng Yên hiện đang thu mua heo hơi với giá cao nhất khu vực là 53.000 đồng/kg.

Giá heo hơi hôm nay tại miền Bắc dao động trong khoảng 48.000 - 53.000 đồng/kg.

Tại khu vực miền Trung, Tây Nguyên, thị trường heo hơi không ghi nhận thay đổi mới về giá trong ngày hôm nay.

Hiện tại, thương lái tại hai tỉnh Thừa Thiên Huế và Khánh Hòa đang cùng thu mua với giá thấp nhất khu vực là 47.000 đồng/kg.

Các tỉnh thành còn lại đang giao dịch heo hơi quanh mốc 49.000 đồng/kg.

Hiện tại, giá thu mua heo hơi ở khu vực miền Trung, Tây Nguyên dao động trong khoảng 47.000 - 50.000 đồng/kg.

Tại miền Nam, một số địa phương chứng kiến giá thu mua tăng 1.000 đồng/kg so với phiên giao dịch cuối tuần trước.

Cụ thể, hai tỉnh Đồng Nai và Bình Dương cùng nâng giao dịch lên mức 49.000 đồng/kg.

Các tỉnh thành còn lại không có biến động mới về giá.

Giá heo hơi khu vực miền Nam hôm nay đang dao động trong khoảng 46.000 - 50.000 đồng/kg.

Cập nhật giá nông sản hôm nay: Tiêu đi ngang

Giá tiêu hôm nay 6/12 trong khoảng 83.500 - 85.500 đồng/kg. Thị trường hồ tiêu luôn bấp bênh, người nông dân thiệt thòi. Câu chuyện giá tiêu trong nước giảm trong tháng 11/2021 khi giá xuất khẩu vẫn giữ ổn định là 1 ví dụ điển hình.

Tại tỉnh Đắk Lắk, Đắk Nông giá tiêu hôm nay được thu mua với mức 84.500 đồng/kg.

Tại tỉnh Gia Lai, giá tiêu hôm nay ở mức 83.500 đồng/kg.

Trong khi đó tại Đồng Nai, giá tiêu hôm nay ở mức 84.000 đồng/kg.

Tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giá tiêu hôm nay ở mức 85.500 đồng/kg.

Còn tại tỉnh Bình Phước giá tiêu hôm nay được thu mua với mức 85.000 đồng/kg.

Sáng nay giá tiêu trong nước giữ ổn định so với cùng thời điểm sáng qua. Kết thúc tuần trước, giá tiêu tăng 500 - 1.500 đồng tại các địa phương. Thị trường hồ tiêu diễn biến phức tạp với những phiên tăng giảm nối tiếp nhau. Tuy nhiên đà tăng của hồ tiêu trong tháng 12/2021 được đánh giá là bền vững với dự đoán sớm cán mốc 90.000 đồng/kg.

Giá nông sản mới nhất: Cà phê cao nhất 42.000 đồng/kg

Giá cà phê hôm nay 6/12 trong khoảng 41.200 - 42.000 đồng/kg. Chu kỳ 10 năm của ngành hàng cà phê đang quay trở lại. Dự báo, giá cà phê sẽ đạt đỉnh vào cuối năm nay.

Tại huyện Di Linh, Lâm Hà, Bảo Lộc (Lâm Đồng) giá cà phê hôm nay được thu mua với mức 41.200 đồng/kg.

Tại huyện Cư M'gar (Đắk Lắk) giá cà phê hôm nay ở mức 42.000 đồng/kg. Tại huyện Ea H'leo (Đắk Lắk), Buôn Hồ (Đắk Lắk) giá cà phê hôm nay được thu mua cùng mức 41.900 đồng/kg.

Tương tự tại tỉnh Đắk Nông, giá cà phê hôm nay thu mua ở mức 41.900 đồng/kg tại Gia Nghĩa và 41.800 đồng/kg ở Đắk R'lấp.

Tại tỉnh Gia Lai, giá cà phê hôm nay ở mức 41.900 đồng/kg (Chư Prông), ở Pleiku và La Grai cùng giá 41.800 đồng/kg. Còn giá cà phê hôm nay tại tỉnh Kon Tum được thu mua với mức 41.900 đồng/kg. Sáng nay, giá cà phê tại các vùng trồng trọng điểm đi ngang so với cùng thời điểm sáng hôm qua. Tổng kết tuần trước, giá cà phê trong nước tăng trung bình 500 đồng/kg.

Trên thị trường thế giới, giá cà phê tiếp đà đi lên. Theo đó, giá cà phê trực tuyến robusta tại London giao tháng 1/2022 được ghi nhận tại mức 2.386 USD/tấn sau khi tăng 2,18% (tương đương 51 USD).

Giá cà phê arabica giao tháng 12/2021 tại New York đạt mức 244,05 US cent/pound, tăng 2,78% (tương đương 6,60 US cent) tại thời điểm khảo sát vào lúc 6h50 (giờ Việt Nam).

Theo ước tính, xuất khẩu cà phê của Việt Nam trong tháng 11/2021 đạt 78 nghìn tấn, trị giá 181 triệu USD, theo báo cáo mới nhất từ Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương).

Con số này giảm 21,4% về lượng và giảm 16,5% về trị giá so với tháng 10/2021; so với tháng 11/2020 giảm 6,9% về lượng, nhưng tăng 12,6% về trị giá.

Tính chung 11 tháng năm 2021, xuất khẩu cà phê của Việt Nam ước đạt 1,36 triệu tấn, trị giá 2,63 tỷ USD, giảm 4,4% về lượng, nhưng tăng 5,9% về trị giá so với cùng kỳ năm 2020.

Trong tháng 11/2021, giá xuất khẩu bình quân cà phê của Việt Nam ước đạt 2.327 USD/tấn, tăng 6,3% so với tháng 10/2021 và tăng 20,9% so với tháng 11/2020.

Tính chung 11 tháng năm 2021, giá xuất khẩu bình quân cà phê ước đạt 1.931 USD/tấn, tăng 10,7% so với ghi nhận trong cùng kỳ năm 2020.