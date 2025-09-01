Giá vàng hôm nay 1/9: Dự báo vàng thế giới tăng cao trong tuần

Giá vàng hôm nay 1/9, thế giới liệu có tăng trong tuần mới?

Giá vàng thế giới giao ngay trên thị trường châu Á lúc 6 giờ 40 sáng nay ngày 1/9 (giờ Việt Nam) giao dịch ở quanh ngưỡng 3.445 USD/ounce, giảm nhẹ hơn 1 USD/ounce so với chốt phiên giao dịch cuối tuần qua. Tuy nhiên, tăng mạnh 79 USD/ounce so với phiên mở đầu tuần trước (3.366 USD/ounce).

Theo Kitco News, trong tuần này, dữ liệu bảng lương phi nông nghiệp được công bố sẽ cho thấy cả rủi ro lẫn cơ hội lớn nhất đối với vàng. Các nhà phân tích cho rằng, dữ liệu thị trường lao động yếu kém sẽ tiếp tục hỗ trợ giá vàng tăng cao, vì nó sẽ củng cố chu kỳ nới lỏng mới của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed).

Nguồn: Trading Economics

Ông Bill Adams, chuyên gia Kinh tế trưởng của Comerica Bank nhận định, nếu báo cáo việc làm tháng 8 cho thấy tình hình tuyển dụng vẫn yếu và thị trường việc làm đang có dấu hiệu chững lại, thì khả năng cắt giảm lãi suất trong quyết định tháng 9 của Fed có thể sẽ được củng cố.

Bên cạnh dữ liệu kinh tế, các nhà phân tích dự đoán, bất ổn địa chính trị cũng sẽ tạo động lực tăng giá cho vàng. Xung đột giữa Tổng thống Donald Trump với Fed đang làm suy yếu niềm tin vào đồng USD như một loại tiền tệ dự trữ, khiến vàng trở thành hấp dẫn.

Bà Chantelle Schieven, Trưởng phòng nghiên cứu tại Capitalight Research, dự đoán xung đột giữa ông Trump với Fed tiếp tục sẽ làm tổn hại đến danh tiếng của đồng USD với tư cách là đồng tiền dự trữ của thế giới và trong bối cảnh này, không ai biết giá vàng có thể tăng cao đến mức nào.

Tuần này sẽ ngắn hơn do thị trường Bắc Mỹ nghỉ lễ Lao động vào thứ 2 và tâm điểm sẽ dồn vào các số liệu việc làm. Trong đó, thị trường sẽ đón nhận chỉ số ISM Manufacturing PMI tháng 8, tiếp theo là số liệu JOLTS về cơ hội việc làm vào thứ Tư.

Thứ 5 sẽ có báo cáo việc làm ADP tháng 8 cùng với đơn xin trợ cấp thất nghiệp hàng tuần và chỉ số ISM Services PMI. Tuần sẽ khép lại vào thứ 6 với báo cáo việc làm chính thức tháng 8 của Mỹ, khi giới đầu tư kỳ vọng số liệu việc làm suy yếu sẽ củng cố thêm khả năng Fed cắt giảm lãi suất vào giữa tháng.

Ông Alex Kuptsikevich, chuyên gia phân tích cấp cao tại FxPro, dự báo vàng tuần này có thể vẫn dao động trong biên độ hiện tại.

“Giá vàng kết thúc tuần trên 3.400 USD/ounce, trần dao động từ tháng 4 đến nay ở mức 3.430 USD. Vàng đang được hỗ trợ bởi diễn biến lợi suất trái phiếu Mỹ khi lợi suất kỳ hạn 2 năm và 10 năm cùng giảm. Bối cảnh đình lạm đang hình thành và đây chính là môi trường thuận lợi cho vàng”.

Ông Alex lưu ý rằng khả năng vàng vượt vùng kháng cự trên 3.430 USD/ounce sẽ là tín hiệu quan trọng cho thấy thị trường có sẵn sàng nối lại đà tăng hay không. Tuy nhiên, cần thận trọng vì rủi ro điều chỉnh về vùng 3.300 - 3.315 USD/ounce vẫn còn hiện hữu. Dù vậy, một khi bứt phá thành công, xu hướng tiếp theo có thể sẽ rất mạnh, bởi vàng đã tích lũy năng lượng suốt nhiều tháng qua.

Giá vàng trong nước neo cao

Giá vàng hôm nay 1/9 ghi nhận thị trường trong nước duy trì ở mức cao, vàng SJC và nhẫn duy trì đi ngang giá so với phiên trước đó.

Theo đó, giá vàng miếng SJC tại Tập đoàn Doji trên thị trường Hà Nội và TP.HCM giao dịch ở quanh mức 129,1 - 130,6 triệu đồng/lượng (mua - bán), đi ngang cả chiều mua vào và chiều bán ra so với phiên trước đó. Chênh lệch mua - bán mỗi lượng ở mức 1,5 triệu đồng.

Tại Bảo Tín Minh Châu, giá vàng SJC giao dịch mua - bán ở mức 128,6 - 130,6 triệu đồng/lượng (mua - bán), đi ngang cả chiều mua vào và chiều bán ra so với phiên trước đó. Chênh lệch mua - bán mỗi lượng ở mức 2 triệu đồng.

Giá vàng miếng SJC tại Phú Quý giao dịch quanh mức 128,1 - 130,6 triệu đồng/lượng (mua - bán, đi ngang chiều mua vào và chiều bán ra so với phiên trước đó. Chênh lệch mua - bán mỗi lượng ở mức 2,5 triệu đồng.

Đối với vàng nhẫn, giá nhẫn tròn trơn vàng rồng Thăng Long tại Bảo Tín Minh Châu, giao dịch ở mức 122,6 - 125,6 triệu đồng/lượng (mua – bán), đi ngang chiều mua vào và chiều bán ra so với phiên trước đó. Chênh lệch chiều mua – bán ở mức 3 triệu đồng.

Giá vàng nhẫn Doji Hưng Thịnh Vượng 9999 của Tập đoàn Doji tại thị trường Hà Nội giao dịch ở mức 122,5 - 125,5 triệu đồng/lượng, đi ngang chiều mua vào và chiều bán ra so với phiên trước đó. Chênh lệch giữa hai chiều mua – bán ở mức 3 triệu đồng.

Giá vàng nhẫn tròn trơn 999,9 tại Công ty Phú Quý giao dịch quanh mức 122,3 - 125,3 triệu đồng/lượng, tăng nhẹ 100.000 đồng/lượng ở cả hai chiều mua vào và chiều bán so với chốt phiên trước. Chênh lệch mua – bán ở mức 3 triệu đồng/lượng.