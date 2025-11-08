Chứng khoán hôm nay mới nhất 8/11: VN-Index sẽ tiếp tục lao dốc hay “màu tím” sớm trở lại?

Chứng khoán hôm nay mới nhất 8/11: Điều gì đã khiến VN-Index biến động mạnh?

Trong buổi sáng qua 7/11, chỉ giờ giao dịch đầu tiên đã mất vùng 1.630 điểm. Sau đó, thị trường dao động dưới mốc này đến tiệm cận khu vực 1.620 điểm trước giờ nghỉ trưa. Đầu giờ chiều, đồ thị VN-Index có xu hướng đi ngang. Tuy nhiên sau 14h, tốc độ giảm nhanh hơn.

Phục hồi nhẹ trước khi chốt phiên, VN-Index dừng ở trên 1.599 điểm, giảm hơn 43,5 điểm so với hôm trước - mức điều chỉnh mạnh nhất hơn nửa tháng qua. Việc đánh mất mốc hỗ trợ tâm lý quan trọng đã đưa chứng khoán về vùng giá hồi giữa tháng 8.

Tính chung trên toàn thị trường chứng khoán trong phiên 7/11, nhà đầu tư nước ngoài đã bán ròng 47,2 triệu đơn vị, tổng giá trị bán ròng tương ứng đạt 1.368,8 tỷ đồng; giảm nhẹ 2,1% về lượng nhưng tăng 11,23% về giá trị so với phiên trước đó ngày 6/11 (bán ròng 1.230,6 tỷ đồng).

VN-Index hiện vẫn chưa xác nhận tạo đáy, nhưng có những tín hiệu tích cực. Ảnh AI minh hoạ.

Thị trường có thêm một tuần giảm điểm với điểm nhấn thanh khoản thấp và sức ép gia tăng ở nhiều nhóm cổ phiếu, với một số đáng kể như CTD, STB, DRH, VIX khi bị chốt lời hoặc tiếp tục dò đáy.

Kết thúc tuần giao dịch, chỉ số VN-Index giảm 40,55 điểm (-2,47%), xuống 1.599,1 điểm. Khối lượng giao dịch đạt tổng cộng chỉ hơn 4 tỷ đơn vị, thu hẹp so với tuần trước đó, phản ánh tâm lý thận trọng của nhà đầu tư trong ngắn hạn.

Trên sàn HOSE, áp lực bán dâng cao khiến việc tìm kiếm lợi nhuận khó khăn, các cổ phiếu dù chỉ tăng 5-7% cũng đã góp mặt trong số những mã tăng cao nhất trong tuần như PMG, HHP, SMC, LGC, BTT.

Cổ phiếu đáng chú ý nhất ở chiều tăng là ICT khi có tới 4 trên 5 phiên tăng kịch trần, nhưng thanh khoản không ấn tượng.

Cổ phiếu VIX tiếp tục chịu sức ép bán tháo và có tuần thứ hai liên tiếp nằm trong số những mã giảm sâu nhất sàn. Tuần trước, VIX mất hơn 9%.

Trên sàn HNX, cổ phiếu PMC có tuần thứ hai liên tiếp lọt vào top những mã tăng mạnh nhất, nhưng thanh khoản vẫn chỉ dừng lại ở mức thấp. Tuần trước, PMC tăng hơn 22%.

Các mã khác với mức tăng khá như PTI, PBE, KDM, PSD cũng khớp lệnh không cao, giao dịch trồi sụt về khối lượng trong các phiên.

Trên UpCoM, tân binh RGG của CTCP Regal Group nổi sóng lớn và dẫn đầu đà tăng. Tuần trước, RGG với 180 triệu cổ phiếu có phiên giao dịch đầu tiên vào ngày 30/10, giá tham chiếu 13.300 đồng và đã liên tiếp tăng hết biên độ và tiếp tục tăng mạnh 4 phiên đầu tuần này, trước khi nhích nhẹ 0,3% trong ngày thứ Sáu. Tuy nhiên, thanh khoản vẫn là vấn đề khi chỉ dừng lại ở mức thấp.

Trong tuần, UpCoM cũng chào đón một tân binh khác là BQP của CTCP Nhựa Chất lượng cao Bình Thuận với phiên giao dịch đầu tiên ngày 05/11 và đã có liên tiếp 3 phiên tăng hết biên độ, đưa giá cổ phiếu từ 10.000 đồng lên 18.500 đồng, tuy nhiên, khớp lệnh chỉ vài nghìn đơn vị.

Thời gian gần đây, thị trường chứng khoán biến động như "tàu lượn" với những cú đảo chiều chóng mặt. Chỉ trong cùng một phiên, VN-Index có thể tăng vọt buổi sáng nhưng giảm sâu trong buổi chiều với biên độ dao động lên tới hàng chục điểm.

Theo phân tích của ông Nguyễn Minh Hoàng - Giám đốc Phân tích Chứng khoán VFS, những phiên có biên độ biến động lớn chịu tác động chủ yếu từ phản ứng thận trọng của dòng tiền trước các tín hiệu vĩ mô và chính sách chưa rõ ràng, được khuếch đại bởi tâm lý đầu cơ nhạy cảm.

VN-Index đã trải qua một nhịp tăng giá kéo dài và trở thành một trong những thị trường tăng nóng nhất thế giới kể từ đầu năm 2025, nhưng từ tháng 8 đã bước vào giai đoạn điều chỉnh và tích lũy.

Biến động lớn chủ yếu do nhóm nhà đầu tư cá nhân trong nước chi phối, đi kèm với nhịp tăng của dòng tiền “nóng” trong tài khoản. Khi nhà đầu tư sử dụng đòn bẩy cao, dư nợ margin đến hết quý 3 đạt mức cao kỷ lục, tâm lý nhà đầu tư biến động theo từng cú rung lắc, chỉ cần một tin vĩ mô hay chính sách hơi tiêu cực cũng có thể kích hoạt lực bán mạnh.

Theo chuyên gia VFS, VN-Index hiện vẫn chưa xác nhận tạo đáy, nhưng có những tín hiệu tích cực. Việc thị trường giảm điểm trong tháng 9 và 10 giúp định giá hấp dẫn với P/E khoảng 14,4, nhiều cổ phiếu đã chiết khấu về vùng nền giá ngang với thời điểm có thông tin thuế quan trong tháng 4-5/2025. Số liệu vĩ mô và chính sách vẫn ủng hộ môi trường lãi suất thấp, thuận lợi cho tăng giá tài sản.

Trong bối cảnh thị trường biến động và tài khoản nhà đầu tư bị bào mòn, chuyên gia VFS cho rằng chiến lược quan trọng là quản trị rủi ro và bảo toàn vốn. Giai đoạn này đặc trưng bởi sự thiếu hụt dòng tiền và tâm lý thận trọng cao độ. Đây không phải lúc để giao dịch liên tục hay sử dụng đòn bẩy.