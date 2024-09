Giá vàng hôm nay 14/9: Tiếp tục tăng kỷ lục

Giá vàng hôm nay trên ghi nhận tăng kỷ lục trên thế giới và trong nước. Thị trường đang ngày càng đặt niềm tin vào khả năng giảm lãi suất của Fed.

Giá vàng hôm nay trên thế giới 14/9: Vàng tiếp tục phá kỷ lục

Giá vàng hôm nay trên thế giới bật tăng mạnh sau khi Mỹ công bố thêm những dữ liệu kinh tế mới. Vàng kết tuần ở mức 2.578 USD/ounce, tiếp tục phá kỷ lục mọi thời đại.

Giá vàng thế giới tăng lên mức kỷ lục do Ngân hàng Trung ương châu Âu giảm lãi suất 0,25%. Sự giảm giá của đồng USD cũng góp phần làm tăng giá vàng. Thị trường mong đợi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ sẽ giảm lãi suất từ 0,25% xuống 0,5% trong cuộc họp sắp tới.

Đêm qua, Mỹ công bố chỉ số niềm tin người tiêu dùng sơ bộ tháng 9 tại Mỹ của Đại học Michigan tăng mạnh từ 67,9 điểm tháng trước lên 69 điểm, cao hơn mức 68 điểm dự báo trước đó.

Theo phân tích kỹ thuật, niềm tin người tiêu dùng tăng có thể chuyển thành chi tiêu lớn hơn và tăng trưởng kinh tế nhanh hơn. Điều này dự báo một thị trường lao động mạnh hơn và khả năng lạm phát tăng, khiến cho Fed có thể thay đổi chính sách lãi suất vào tuần tới.

Một yếu tố khác cho biết, lạm phát có thể giảm thêm đó là chỉ số giá nhập khẩu hàng hoá tháng 8 tại Mỹ đã giảm mạnh từ mức tăng 1,6% tháng trước xuống còn tăng 0,8% so với cùng kỳ năm trước. Chỉ số giá nhập khẩu tháng 8 tính theo tháng, so với tháng trước đã giảm từ mức tăng 0,1% trong tháng 7 xuống mức giảm 0,3%.

Chuyên gia nhận định, với những dữ liệu kể trên, Cục dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) vẫn sẽ giảm lãi suất vào tuần sau, nhưng mức giảm sẽ chỉ là 0,25%, chứ không phải 0,5%. Bởi, dù CPI giảm mạnh nhưng CPI lõi lại cao hơn dự báo, đây là một khó khăn cho Fed phải cắt giảm lãi suất sâu hơn. Kỳ vọng vào lạm phát tiếp tục giảm trong tương lai nên nhà đầu tư vẫn đang phấn khởi với vàng. Họ đẩy mạnh mua vào, kỳ vọng tuần sau lãi suất giảm sẽ tiếp tục đẩy đồng USD lùi sâu và vàng tăng giá.

Ông Heng Koon How từ UOB nhận định vàng là kênh đầu tư an toàn. Ông dự báo giá vàng có thể đạt 2.700 USD/ounce vào giữa năm 2025. Nhu cầu tìm kiếm sự an toàn và mua vào từ các ngân hàng trung ương là những yếu tố chính làm tăng giá vàng.

Giá vàng hôm nay trong nước 14/9: Vàng nhẫn tiếp tục lập kỷ lục

Vành nhẫn hôm nay tiếp tục theo đà thế giới lập kỷ lục mới khi vượt mốc 79 triệu đồng/lượng. Cụ thể:

Vàng nhẫn được Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết lần lượt ở mức 77,8 - 79,1 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 500.000 đồng ở cả chiều mua và bán.

Tập đoàn DOJI cũng điều chỉnh tăng 400.000 đồng giá mua và 450.000 đồng giá bán lên lần lượt 77,9 - 79,1 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Thương hiệu Bảo tín Minh niêm yết giá nhẫn tròn trơn ở mốc 77,88 - 79,08 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 400.000 đồng chiều mua và 450.000 đồng chiều bán so với cùng thời điểm sáng qua.

Thương hiệu Phú Quý cũng đang giao dịch vàng nhẫn mức 77,8 - 79,1 triệu đồng/lượng, tăng 350.000 đồng giá mua và 450.000 đồng giá bán.

Trong khi đó, vàng miếng SJC đang được các ngân hàng thương mại nhà nước gồm Agribank, BIDV, Vietcombank, VietinBank bán ra ở mức 80,5 triệu đồng/lượng, giữ nguyên so với các phiên giao dịch trước đó.

Các công ty vàng bạc đá quý cũng giữ nguyên giá giao dịch vàng miếng SJC ở mức 78,5 – 80,5 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra).