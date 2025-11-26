Bộ Tài chính hồi đáp "nóng" trước 3 công cụ tài chính mới do World Bank đề xuất

Ngân hàng Thế giới World Bank (WB) đã giới thiệu ba công cụ tài trợ chính: Vay hỗ trợ ngân sách (PBL), Vay phân kỳ nhiều giai đoạn (MPA) và Vay theo kết quả đầu ra (P4R).

Trong đó, PBL là khoản vay giải ngân trực tiếp vào ngân sách nhà nước, gắn với cam kết thực hiện các chính sách cải cách kinh tế – xã hội mà không mang tính ràng buộc cứng nhắc;

MPA là phương thức linh hoạt, chia chương trình, dự án lớn thành nhiều giai đoạn để phê duyệt và giải ngân, giúp giảm chi phí thủ tục; còn P4R là công cụ gắn việc giải ngân trực tiếp với kết quả đầu ra thực tế đạt được, sử dụng hệ thống quản lý của quốc gia vay để tăng cường năng lực thể chế.

Tại buổi tiếp và làm việc với ông Carlos Felipe Jaramillo, Phó Chủ tịch Ngân hàng Thế giới (WB) phụ trách khu vực Đông Á và Thái Bình Dương, Bộ Trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng đã nói về các công cụ vay mới nêu trên.

Theo đó, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng cho biết: Bộ Tài chính đánh giá cao tính linh hoạt của PBL, MPA và P4R – những hình thức phù hợp với đặc thù triển khai các chương trình, dự án quy mô lớn của Việt Nam. Bộ Tài chính đang nghiên cứu khẩn trương để có phản hồi với WB trong tháng 11/2025.

Bộ Trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng. Ảnh: Lam Anh

Người đứng đầu Bộ Tài chính cũng thẳng thắn chia sẻ một số khó khăn trong giai đoạn 2021–2025, đặc biệt liên quan đến quy định về đấu thầu và chính sách môi trường – xã hội.

Thời gian qua, Bộ Tài chính đã chủ động sửa đổi, bổ sung nhiều văn bản quy phạm pháp luật, đơn giản hóa thủ tục, bỏ bước phê duyệt đề xuất dự án, rút ngắn quy trình đàm phán – ký kết quốc tế, và phân cấp mạnh thẩm quyền phê duyệt đầu tư nhằm đẩy nhanh tiến độ chuẩn bị dự án.

Bên cạnh đó, Bộ trưởng đề nghị WB tiếp tục rà soát quy trình nội bộ để giảm chênh lệch quy định, tạo thuận lợi hơn cho triển khai trong thời gian tới.

Trước những nỗ lực cải cách của Bộ Tài chính, ông Carlos Felipe Jaramillo chia sẻ kinh nghiệm của WB tại một số quốc gia trong triển khai các công cụ vay mới và khẳng định WB cam kết phối hợp chặt chẽ với Việt Nam trong xây dựng danh mục dự án ưu tiên giai đoạn 2026–2030. Điều này tiếp tục khẳng định cam kết đồng hành lâu dài mà WB đã trao đổi với Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 47.

Phó Chủ tịch Ngân hàng Thế giới (WB) phụ trách khu vực Đông Á và Thái Bình Dương Carlos Felipe Jaramillo. Ảnh: Lam Anh

Đại diện WB bày tỏ sự cảm thông trước những thiệt hại do thiên tai, bão lũ gần đây tại Việt Nam, đồng thời khẳng định WB mong muốn tiếp tục đồng hành trong các lĩnh vực then chốt như hạ tầng, năng lượng, ứng phó biến đổi khí hậu, nông nghiệp và chuyển đổi số.

Ghi nhận sự chia sẻ và hỗ trợ của WB, Bộ Trưởng Nguyễn Văn Thắng nhấn mạnh Việt Nam đang đứng trước nhu cầu lớn về huy động nguồn lực quốc tế để thúc đẩy tăng trưởng nhanh, bền vững trong giai đoạn 2026–2045.

Thời gian qua, Bộ Tài chính đã phối hợp chặt chẽ với Văn phòng WB tại Việt Nam, tập trung hoàn thiện thể chế, cải cách mạnh mẽ nhằm rút ngắn thời gian từ đàm phán đến giải ngân các khoản vay ODA xuống còn 12–15 tháng. Đây là bước tiến quan trọng góp phần đẩy nhanh giải ngân đầu tư công.

Trên cơ sở đó, Việt Nam xác định nhóm lĩnh vực ưu tiên hợp tác với WB gồm: hạ tầng và giao thông quy mô lớn, trong đó có tuyến đường sắt cao tốc Bắc – Nam; chuyển dịch năng lượng và năng lượng tái tạo; nông nghiệp bền vững; phát triển giao thông thủy và logistics Đồng bằng sông Cửu Long; hỗ trợ kinh tế tư nhân và đổi mới sáng tạo; cũng như tăng cường mô hình kinh tế xanh và kinh tế tuần hoàn để thích ứng biến đổi khí hậu.