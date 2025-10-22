Giá vàng hôm nay 22/10, thế giới giảm mạnh

Giá vàng thế giới giao ngay trên thị trường châu Á lúc 6 giờ 30 phút sáng nay ngày 22/10 (giờ Việt Nam) giao dịch ở quanh ngưỡng 4.048 USD/ounce, giảm mạnh hơn 313 USD/ounce so với phiên giao dịch hôm qua.

Giá vàng thế giới giao ngay chốt phiên tại thị trường Mỹ vào rạng sáng nay (giờ Việt Nam) ở quanh gần mức 4.120 USD/ounce, tăng mạnh hơn 246 USD/ounce so với chốt phiên trước đó tại thị trường này.

Theo Kitco News, thị trường vàng thế giới đã trải qua một đợt suy thoái mạnh khi vàng chốt phiên giảm mạnh hơn 5,39% - mức giảm mạnh nhất trong một ngày đối với hợp đồng kỳ hạn tháng kể từ tháng 6/2013, theo dữ liệu của FactSet.

Đối với các nhà giao dịch kỳ cựu, việc vàng điều chỉnh không phải là điều bất ngờ. Thị trường đã quá kỳ vọng vào một đợt điều chỉnh đáng kể, và những người tham gia thị trường giàu kinh nghiệm hiểu rằng khi sự đảo chiều xảy ra, nó sẽ diễn ra nhanh chóng và mạnh mẽ. Đợt tăng giá kéo dài mà không có sự điều chỉnh đáng kể đã tạo điều kiện thuận lợi cho một đợt giảm mạnh, xác nhận những lo ngại đã được các nhà phân tích kỹ thuật tích lũy từ lâu.

Điểm nổi bật trong đợt suy thoái này là hiệu suất so sánh của bạc với vàng. Theo lịch sử, tỷ lệ phần trăm tổn thất của bạc trong những đợt giảm mạnh thường gấp đôi vàng, phản ánh tính biến động cao hơn của nó. Tuy nhiên, mô hình này đã không xuất hiện trong đợt bán tháo gần đây. Mức giảm 7,2% của bạc, mặc dù đáng kể, nhưng vẫn khiêm tốn so với mức giảm 5,39% của vàng.

Sự phân kỳ này trở nên đặc biệt có ý nghĩa khi xem xét trong bối cảnh quỹ đạo gần đây của từng kim loại. Vàng đã có một đợt tăng giá lịch sử chưa từng có trong gần năm thập kỷ, đặc trưng bởi biến động giá parabol, tất yếu dẫn đến sự điều chỉnh. Ngược lại, sự tăng giá của bạc được đo lường và có phương pháp - một sự tăng giá dần dần, cho thấy tính bền vững hơn là sự đầu cơ quá mức.

Sự chênh lệch định giá giữa vàng và bạc là một lý do thuyết phục cho việc bạc tiếp tục tăng giá. Ở mức đỉnh gần đây, giá bạc chỉ cao hơn chưa đến 10% so với mức cao kỷ lục năm 2011. Trong khi đó, vàng đã tăng vọt hơn 128% so với mức chuẩn năm 2011 vào thời điểm đỉnh điểm ngày 21/10.

Khi các bên tham gia thị trường đánh giá lại giá trị hợp lý sau đợt điều chỉnh của vàng, sự chú ý có thể chuyển sang bạc, vốn hấp dẫn hơn về tỷ lệ rủi ro/lợi nhuận. Đợt điều chỉnh của vàng cần được nhìn nhận qua lăng kính của một đợt tăng giá đặc biệt.

Giới chuyên gia nhận định, kim loại quý này chưa từng trải qua một đợt điều chỉnh thực sự nào - mức giảm 10% trở lên (kể từ tháng 10/2023), từ khi đạt mức 2.500 USD/ounce. Từ mốc tham chiếu đó, vàng đã tăng khoảng 2.000 USD/ounce mà không trải qua đợt thoái lui "hai chữ số". Một đợt tăng giá kéo dài như vậy mà không có sự củng cố đáng kể gần như chắc chắn sẽ dẫn đến một sự đảo chiều mạnh mẽ.

Giá vàng hôm nay 22/10 trong nước vẫn tăng mạnh

Giá vàng hôm nay 22/10 ghi nhận vàng SJC và nhẫn đồng loạt tiếp đà tăng mạnh so với phiên trước đó.

Theo đó, giá vàng miếng SJC tại Tập đoàn Doji trên thị trường Hà Nội và TP.HCM giao dịch ở quanh mức 151,5 - 152,5 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng mạnh 1 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên trước. Chênh lệch mua bán ở mức 1 triệu đồng/lượng.

Tại Bảo Tín Minh Châu, giá vàng SJC giao dịch mua - bán ở mức 152 – 152,5 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng mạnh 1 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên trước. Chênh lệch giữa 2 chiều mua – bán mỗi lượng ở mức 500.000 đồng.

Giá vàng miếng SJC tại Phú Quý giao dịch quanh mức 150,9 – 152,5 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng mạnh 900.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và tăng mạnh 1 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra so với chốt phiên trước. Chênh lệch giữa 2 chiều mua – bán mỗi lượng ở mức 1,6 triệu đồng/lượng.

Đối với vàng nhẫn, giá nhẫn tròn trơn vàng rồng Thăng Long tại Bảo Tín Minh Châu, giao dịch ở mức 156,5 – 159,5 triệu đồng/lượng (mua – bán), tăng mạnh 1 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua vào và chiều bán ra so với chốt phiên trước. Chênh lệch chiều mua – bán ở mức 3 triệu đồng.

Giá vàng nhẫn Doji Hưng Thịnh Vượng 9999 của Tập đoàn Doji tại thị trường Hà Nội giao dịch ở mức 149,8 - 152,4 triệu đồng/lượng, tăng mạnh 800.000 đồng/lượng chiều mua vào và tăng mạnh 900.000 đồng/lượng ở chiều bán ra so với chốt phiên trước. Chênh lệch giữa 2 chiều mua – bán ở mức 2,6 triệu đồng.

Giá vàng nhẫn tròn trơn 999,9 tại Công ty Phú Quý giao dịch quanh mức 149,5 - 152,5 triệu đồng/lượng, tăng mạnh 1 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua vào và chiều bán ra so với chốt phiên trước. Chênh lệch mua – bán ở mức 3 triệu đồng/lượng.