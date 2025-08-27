Giá vàng hôm nay 27/8, thế giới tăng mạnh

Giá vàng thế giới giao ngay trên thị trường châu Á lúc 7 giờ 30 phút sáng nay ngày 27/8 (giờ Việt Nam) giao dịch ở quanh ngưỡng 3.390 USD/ounce, tăng hơn 14 USD/ounce so với giao dịch cùng thời điểm này sáng qua.

Giá vàng thế giới giao ngay chốt phiên tại thị trường Mỹ vào đêm qua - rạng sáng nay (giờ Hà Nội) ở quanh mức 3.393 USD/ounce, tăng hơn 33 USD/ounce so với chốt phiên trước đó tại thị trường này.

Nguồn: Trading Economics

Theo Kitco News, giá vàng thế giới tăng mạnh bởi tâm lý trú ẩn an toàn sau thông báo gây sốc từ Tổng thống Donald Trump về việc sa thải Thống đốc Hội đồng Dự trữ Liên bang (Fed) Lisa Cook. Động thái này đã tạo ra những lo ngại về sự ổn định trong chính sách tiền tệ của Mỹ, khiến vàng trở thành kênh đầu tư hấp dẫn.

Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố sa thải bà Lisa Cook với cáo buộc bà làm giả hồ sơ thế chấp. Ông Trump cho biết có đủ căn cứ để thực hiện quyết định này. Tuy nhiên, bà Cook phản pháo mạnh mẽ, khẳng định ông Trump không có thẩm quyền sa thải bà và tuyên bố sẽ không từ chức.

Theo giới chuyên gia, nếu thành công sa thải bà Lisa Cook sẽ giúp ông Trump giành đa số ghế trong Hội đồng Thống đốc của Fed (4/7 ghế), qua đó tăng khả năng ảnh hưởng của ông lên các chính sách tiền tệ.

Trước đó, Tổng thống Donald Trump còn phát đi tín hiệu sẽ cân nhắc kiện Chủ tịch Fed, ông Jerome Powell. Nguyên nhân là cách quản lý của ông với việc cải tạo trụ sở Fed ở Washington. Nếu ông Powell bị sa thải thì thực sự cơ quan Fed sẽ mất đi quyền lực hoạt động độc lập với chính phủ Mỹ hiện tại do ông Trump nắm quyền.

Những căng thẳng giữa Chính phủ Mỹ với Fed đang “nóng” lên khiến giới đầu tư lo ngại thị trường tiền tệ sẽ bất ổn nếu ông Powell chính thức mất quyền điều hành Fed vào thời điểm hiện tại khi lạm phát đang có dấu hiệu tăng cao. Lo ngại này đã khiến vàng được nhà đầu tư lựa chọn nắm giữ, đẩy giá kim loại quý tăng cao.

Giá vàng SJC và nhẫn tiếp tục "leo thang"

Giá vàng hôm nay 27/8 ghi nhận vàng SJC và nhẫn cùng tăng mạnh so với phiên trước đó, tiếp tục lập đỉnh mới.

Theo đó, giá vàng miếng SJC tại Tập đoàn Doji trên thị trường Hà Nội và TP.HCM giao dịch ở quanh mức 125,7 – 127,7 triệu đồng/lượng (mua – bán), tăng 100.000 đồng/lượng chiều mua vào và tăng mạnh 600.000 đồng/lượng chiều bán ra so với phiên trước đó. Chênh lệch mua – bán mỗi lượng tăng lên mức 2 triệu đồng.

Tại Bảo Tín Minh Châu, giá vàng SJC giao dịch mua – bán ở mức 126,1 – 127,7 triệu đồng/lượng (mua – bán), tăng mạnh 500.000 đồng/lượng chiều mua vào và tăng mạnh 600.000 đồng/lượng chiều bán ra so với phiên trước đó. Chênh lệch mua – bán mỗi lượng ở mức 1,6 triệu đồng.

Giá vàng miếng SJC tại Phú Quý giao dịch quanh mức 125,1 – 127,7 triệu đồng/lượng (mua – bán, giữ giá chiều mua vào và tăng mạnh 600.000 đồng/lượng chiều bán ra so với phiên trước đó. Chênh lệch mua – bán mỗi lượng tăng lên mức 2,5 triệu đồng.

Giá vàng hôm nay 27/8 ghi nhận vàng SJC và nhẫn cùng tăng mạnh so với phiên trước đó, tiếp tục lập đỉnh mới.

Đối với vàng nhẫn, giá nhẫn tròn trơn vàng rồng Thăng Long tại Bảo Tín Minh Châu, giao dịch ở mức 119,6 – 122,4 triệu đồng/lượng (mua – bán), tăng mạnh 400.000 đồng/lượng cả chiều mua vào và chiều bán so với chốt phiên trước. Chênh lệch chiều mua – bán ở mức 3 triệu đồng.

Giá vàng nhẫn Doji Hưng Thịnh Vượng 9999 của Tập đoàn Doji tại thị trường Hà Nội giao dịch ở mức 119,3 – 122,3 triệu đồng/lượng, tăng mạnh 500.000 đồng/lượng chiều mua vào và chiều bán so với chốt phiên trước. Chênh lệch giữa 2 chiều mua – bán ở mức 3 triệu đồng.

Giá vàng nhẫn tròn trơn 999,9 tại Công ty Phú Quý giao dịch quanh mức 119,2 – 122,2 triệu đồng/lượng, tăng mạnh 400.000 đồng/lượng chiều mua vào và chiều bán so với chốt phiên trước. Chênh lệch mua – bán ở mức 3 triệu đồng/lượng.