Giá vàng hôm nay 26/8, thị trường thế giới chờ đợi dữ liệu kinh tế Mỹ

Giá vàng thế giới giao ngay trên thị trường châu Á lúc 7 giờ 30 phút sáng nay 26/8 (giờ Việt Nam) giao dịch ở quanh ngưỡng 3.376 USD/ounce, tăng hơn 12 USD/ounce so với giao dịch cùng thời điểm này sáng qua.

Giá vàng thế giới giao ngay chốt phiên tại thị trường Mỹ vào rạng sáng nay (giờ Việt Nam) ở quanh mức 3.360 USD/ounce, giảm hơn 10 USD/ounce so với chốt phiên trước đó tại thị trường này.

Nguồn: Trading Economics

Theo Kitco News, giá vàng thế giới chốt phiên giảm nhẹ trong khi các dữ liệu kinh tế được công bố tại Mỹ vào đêm qua kém tích cực. Cụ thể, doanh số bán nhà mới tháng 7 của Mỹ đã giảm 0,6% so với tháng trước, thấp hơn nhiều mức tăng 4,1% của tháng 6.

Phân tích kỹ thuật, thị trường bất động sản luôn phản ánh sớm nhất những rủi ro của nền kinh tế. Tuy nhiên, chưa rõ nguyên nhân doanh số bán nhà mới giảm do đâu, nhưng giới đầu tư thận trọng chờ đợi thêm các dữ liệu kinh tế sắp được công bố. Do đó giá vàng giảm không nhiều.

Bên cạnh đó, nhà đầu tư vàng đang tiếp tục phản ứng với bài phát biểu của Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) Jerome Powell cuối tuần trước. Ông Jerome Powell ám chỉ khả năng FED sẽ cắt giảm lãi suất tại cuộc họp chính sách vào tháng 9, đánh dấu sự chuyển hướng sang chính sách tiền tệ ôn hòa hơn.

Tuy nhiên, một số thành viên FED vẫn còn chia rẽ về quyết định này. Ông Powell nhấn mạnh nền kinh tế Mỹ đang đối mặt "tình huống đầy thách thức" khi lạm phát vẫn cao hơn mục tiêu 2% và thị trường lao động có dấu hiệu suy yếu.

Ngoài ra, dù được hỗ trợ bởi kỳ vọng lãi suất thấp, giá vàng vẫn chịu áp lực từ sức mạnh của đồng USD. Đồng USD mạnh khiến kim loại quý trở nên đắt đỏ hơn đối với nhà đầu tư quốc tế, làm giảm nhu cầu và tạo lực cản cho giá vàng hôm nay.

Các nhà đầu tư hiện tập trung theo dõi Báo cáo Chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE), dự kiến công bố ngày 28/8 tới. Đây là thước đo lạm phát ưa thích của FED và sẽ cung cấp thông tin quan trọng về định hướng chính sách tiền tệ trong tương lai. Kết quả của báo cáo PCE có thể củng cố hoặc làm lung lay kỳ vọng về việc FED cắt giảm lãi suất, từ đó gây ra biến động lớn trên thị trường vàng.

Giá vàng SJC tăng sốc, vượt mốc 127 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay ngày 26/8 ghi nhận vàng SJC và nhẫn cùng tăng mạnh so với phiên trước đó và tiếp tục lập đỉnh mới.

Theo đó, giá vàng miếng SJC tại Tập đoàn Doji trên thị trường Hà Nội và TP.HCM giao dịch ở quanh mức 125,6 – 127,1 triệu đồng/lượng (mua – bán), đi ngang chiều mua vào và tăng mạnh 500.000 đồng/lượng chiều bán ra so với phiên trước đó. Chênh lệch mua – bán mỗi lượng ở mức 1,5 triệu đồng.

Tại Bảo Tín Minh Châu, giá vàng SJC giao dịch mua – bán ở mức 125,6 – 127,1 triệu đồng/lượng (mua – bán), đi ngang chiều mua vào và tăng mạnh 500.000 đồng/lượng chiều bán ra so với phiên trước đó. Chênh lệch mua – bán mỗi lượng ở mức 1,5 triệu đồng.

Giá vàng miếng SJC tại Phú Quý đứng quanh mức 125,1 – 127,1 triệu đồng/lượng (mua – bán, tăng mạnh 500.000 đồng/lượng chiều mua vào và chiều bán ra so với phiên trước đó. Chênh lệch mua – bán mỗi lượng ở mức 2 triệu đồng.

Đối với vàng nhẫn, giá nhẫn tròn trơn vàng rồng Thăng Long tại Bảo Tín Minh Châu giao dịch ở mức 119,2 – 122,2 triệu đồng/lượng (mua – bán), tăng 200.000 đồng/lượng cả chiều mua vào và chiều bán so với chốt phiên trước. Chênh lệch chiều mua – bán ở mức 3 triệu đồng.

Giá vàng nhẫn Doji Hưng Thịnh Vượng 9999 của Tập đoàn Doji tại thị trường Hà Nội giao dịch quanh mức 118,8 – 121,8 triệu đồng/lượng, đi ngang chiều mua vào và chiều bán so với chốt phiên trước. Chênh lệch giữa 2 chiều mua – bán ở mức 3 triệu đồng.

Giá vàng nhẫn tròn trơn 999,9 tại Công ty Phú Quý giao dịch quanh mức 118,8 – 121,8 triệu đồng/lượng, tăng mạnh 500.000 đồng/lượng chiều mua vào và chiều bán so với chốt phiên trước. Chênh lệch mua – bán ở mức 3 triệu đồng/lượng.

