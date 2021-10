Giá vàng hôm nay 30/10: Vàng giảm mạnh, bay 1,6% ngay trong phiên

Báo cáo "Xu hướng nhu cầu vàng quý III/2021" do Hội đồng Vàng Thế giới (WGC) vừa công bố cho biết, người tiêu dùng Việt Nam chỉ tiêu thụ một tấn đồ trang sức bằng vàng trong quý vừa qua, giảm 50% so với quý III/2020. Cùng với đó, tiêu thụ vàng miếng và xu vàng cũng chỉ đạt 2 tấn, cũng giảm một nửa so với cùng kỳ năm ngoái.

"Nguyên nhân chủ yếu là việc giãn cách xã hội kéo dài nhằm hạn chế sự lây lan của Covid-19, khiến nhu cầu mua bán trang sức, vàng miếng và tiền xu bị ảnh hưởng đáng kể", ông Andrew Naylor, Giám đốc điều hành khu vực châu Á – Thái Bình Dương (không bao gồm Trung Quốc) của Hội đồng Vàng Thế giới cho biết.

"Hiện nhu cầu vàng trên toàn Đông Nam Á đang bắt đầu tăng lên nhờ việc nới lỏng các hạn chế. Tuy nhiên, mức tiêu thụ vẫn chưa thể quay trở lại như trước đại dịch. Kỳ vọng là xu hướng này sẽ tiếp tục duy trì trong quý cuối của năm, khi vàng được xem là vật bảo vệ của cải và là tài sản trú ẩn an toàn", Hội đồng Vàng Thế giới nhận định.