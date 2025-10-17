Hơn 30 đại lý chiến lược phân phối phân khu Thịnh Vượng tại Sunshine Sky City

Đồng hành cùng Tổng đại lý NobleX, sự kiện có sự tham dự của hơn 30 đại lý chiến lược gồm: 8K, Broland, CSG, CBC, D’SUN, Empire Property, Global Holdings, Grand Holdings, Indochine, Lux Holdings, Mega Realty, M Land, Nana Ocean, Phát Hưng Land, Phú Hoàng Land, Proper Home, Reti, Roman, Savills, SG House, SGI, SHOME, Sky Realty, TD Land, TP Land, U&P, Empire…

Tất cả cùng quy tụ những “chiến binh” bán hàng dày dạn kinh nghiệm, không chỉ là kênh phân phối chuyên nghiệp, mà còn là cầu nối giá trị , góp phần truyền tải trọn vẹn tinh thần và giá trị cốt lõi của phân khu Thịnh Vượng đến những khách hàng đang tìm kiếm sản phẩm cao cấp, giá trị thực.

Hơn 30 đại lý đã sẵn sàng mang những chuẩn sống cao cấp cùng các giá trị cốt lõi của Sunshine Sky City đến với khách hàng.

Phân khu Thịnh Vượng dự kiến khởi công cuối tháng 10/2025, giá chỉ 7x triệu/m2

Tại lễ ký kết, Sunshine Group công bố phân khu Thịnh Vượng dự kiến sẽ được khởi công xây dựng ngay trong tháng 10/2025. Đây được xem là một bước tiến quan trọng trong lộ trình phát triển dự án, đồng thời thể hiện cam kết đồng hành bền vững của Tập đoàn cùng các đối tác phân phối - cùng kiến tạo nên những giá trị thực cho thị trường và cộng đồng cư dân tương lai.

Phân khu Thịnh Vượng tại Sunshine Sky City (quận 7 cũ, nay là phường Tân Mỹ) có quy mô 03 tòa tháp V7 - V8 - V9 cao 36 tầng, 3 tầng hầm, cung cấp ra thị trường gần 800 căn hộ cao cấp từ 1 - 4 phòng ngủ và penthouse.

Với tổng diện tích sàn xây dựng gần 160.000m², diện tích sàn xây dựng tầng hầm gần 26.600m² , phân khu Thịnh Vượng dành phần lớn diện tích cho cây xanh, mặt nước và không gian giao thông với khoảng hơn 6.000m². Toàn phân khu cung cấp gần 800 căn hộ cao cấp “chuẩn khách sạn 4.0”, mang đến không gian sống thông minh, tiện nghi và kết nối hài hòa với hệ sinh thái tiện ích đẳng cấp trong toàn dự án.

Được biết, giá bán tại Phân khu Thịnh Vượng chỉ từ 7x triệu đồng/m² – một con số đầy cạnh tranh trong bối cảnh quận 7 cũ đang cạn kiệt nguồn cung và giá rao bán trung bình phân khúc cao cấp tại Nam Sài Gòn đã chạm ngưỡng gần 100 triệu/m2. Với lợi thế này, phân khu phù hợp với nhiều nhóm khách hàng: gia đình trẻ tìm nơi an cư tiện nghi, chuyên gia quốc tế ưa chuộng môi trường sống hiện đại gần Phú Mỹ Hưng, và nhà đầu tư dài hạn đón đầu tiềm năng gia tăng giá trị.

Phân khu Thịnh Vượng nằm trong tổng thể 09 tòa tháp của dự án Sunshine Sky City. Trong đó tòa Sky 1 đã đi vào vận hành, các tòa Sky 2, Sky 3, Sky 4 đã cất nóc, đang trong giai đoạn thi công hoàn thiện, dự kiến bàn giao từ quý I/2026.

Sunshine Sky City - Tổ hợp thương mại, dịch vụ, căn hộ “chuẩn khách sạn” 4.0 ven sông đầu tiên tại khu Nam Sài Gòn

Tọa lạc tại vị trí “tam cận huyết mạch” của khu Nam Sài Gòn: ngay mặt tiền đường Phú Thuận, liền kề Phú Mỹ Hưng, kế sông Cả Cấm, kết nối thuận lợi với các trục giao thông huyết mạch Nguyễn Văn Linh, Huỳnh Tấn Phát, Sunshine Sky City sở hữu lợi thế hiếm có khi vừa thuận tiện di chuyển vào trung tâm thành phố, vừa thừa hưởng trọn vẹn không gian sinh thái ba mặt hướng sông Cả Cấm, sông Sài Gòn.

Trong tổng thể dự án, phân khu Thịnh Vượng ghi dấu ấn với tầm nhìn khoáng đạt hướng về khu đô thị Phú Mỹ Hưng, cùng thiết kế thông minh tối ưu ánh sáng và thông gió tự nhiên, mang đến không gian sống cân bằng giữa hiện đại và thư giãn.

Lõi cảnh quan tại Sunshine Sky City tựa như một khu vườn nhiệt đới, hòa quyện giữa cây xanh, mặt nước cùng các đường dạo bộ và các chòi nghỉ xinh xắn

Cư dân phân khu Thịnh Vượng sẽ được thừa hưởng môi trường sống sinh thái toàn dự án với 12.000 m² cây xanh, mặt nước, cùng chuỗi hơn 50 tiện ích quốc tế như: nhà hàng Á – Âu, Rooftop Bar, CLB Golf 3D, Sky Pool, trung tâm Spa – Fitness, rạp chiếu phim, đến vườn nướng BBQ, thư viện, không gian sinh hoạt cộng đồng,....Mỗi tiện ích đều được quy hoạch hướng đến trải nghiệm sống chuẩn resort 5 sao ngay trong lòng đô thị.

Thiết kế thông tầng đầy phóng khoáng tại các căn penthouse dự án Sunshine Sky City

Các căn hộ được bàn giao theo tiêu chuẩn quốc tế với trang thiết bị nội thất liền tường được nhập khẩu đến từ các thương hiệu danh tiếng như Duravit, Hansgrohe, Hafele, Marazzi, Atlas,...hoặc tương đương, cùng hệ kính Low-E kịch trần chạm sàn đón sáng tự nhiên, chống tia UV, đảm bảo độ bền vượt thời gian. Bên cạnh đó, hệ sinh thái Smart Living với bãi đỗ xe thông minh, an ninh đa tầng, quản trị và vận hành bằng AI theo tiêu chuẩn “khách sạn 4.0”, Sunshine Sky City kiến tạo một môi trường sống tinh tế, tiện nghi an toàn và tràn đầy năng lượng.

Với vị trí đắc địa, thiết kế xanh - thông minh, chuẩn sống khách sạn 4.0 cùng mức giá cạnh tranh, phân khu Thịnh Vượng tại Sunshine Sky City hứa hẹn trở thành tâm điểm mới tại thị trường Nam Sài Gòn.