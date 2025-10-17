Khánh Hòa: Rong nho tách nước Trí Tín sản phẩm đạt OCOP 5 sao

Đại diện Công ty TNHH Trí Tín (Khánh Hòa)cho biết, Bộ Nông nghiệp và Môi trường vừa tổ chức hội nghị đánh giá kết quả phát triển sản phẩm OCOP và du lịch nông thôn giai đoạn 2021 - 2025, định hướng giai đoạn 2026 - 2030.

Dịp này, Khánh Hòa có 1 sản phẩm được trao giấy chứng nhận sản phẩm đạt OCOP 5 sao cấp quốc gia, đó là rong nho tách nước Trí Tín của Công ty TNHH Trí Tín. Đây là sản phẩm đầu tiên của tỉnh đạt được chứng nhận này.

Lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và Môi trường trao quyết định công nhận sản phẩm rong nho tách nước Trí Tín đạt OCOP 5 sao cấp quốc gia.

Ông Lê Minh Trí, đại diện Công ty TNHH Trí Tín bày tỏ niềm tự hào: "Chứng nhận sản phẩm OCOP là minh chứng cho chất lượng, sự kiên trì và tinh thần tiên phong của Trí Tín - đơn vị đầu tiên tại Việt Nam từ năm 2004 di nhập và trồng thành công rong nho thương phẩm trên các ao đìa bỏ hoang tại vùng biển sạch Khánh Hòa. Chứng nhận OCOP 5 sao không chỉ là vinh dự, mà còn là nguồn động viên to lớn để Trí Tín tiếp tục nỗ lực hướng tới mục tiêu trở thành doanh nghiệp xanh, phát triển bền vững và vươn xa hơn nữa trong tương lai”.

Công ty TNHH Trí Tín tạo công ăn việc làm cho nhiều lao động vùng nông thôn và giúp cho các hộ nuôi trồng tăng thêm thu nhập.

Được biết, ngoài phương pháp trồng, Công ty TNHH Trí Tín còn áp dụng quy trình chế biến sâu và quản lý chất lượng nghiêm ngặt, đạt các chứng nhận quốc tế như HACCP, HALAL và Code TS 611. Điều này cho phép rong nho Trí Tín xuất khẩu trực tiếp sang nhiều thị trường khó tính như Nhật Bản, Hoa Kỳ, Hàn Quốc, Trung Quốc.

Tính đến thời điểm hiện tại, diện tích canh tác của riêng công ty Trí Tín là 1,5ha. Bên cạnh đó, công ty đã có liên kết với 15 hộ dân tự trồng với diện tích khoảng 9ha. Với năng suất bình quân khoảng gần 20 tấn/ha/năm. Sản lượng bình quân của công ty từ 200 tấn – 250 tấn/năm.