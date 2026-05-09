Hà Nội: Kiểm tra cơ sở bày bán công khai hàng trăm sản phẩm thời trang xâm phạm bản quyền

Triển khai Công điện số 38/CĐ-TTg ngày 5/5/2026 của Thủ tướng Chính phủ về mở đợt cao điểm đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả và xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ từ ngày 7/5 đến ngày 30/5/2026, lực lượng Quản lý thị trường (QLTT) trên cả nước đã đồng loạt ra quân, tập trung kiểm tra các điểm nóng về kinh doanh hàng hóa vi phạm.

Theo đó, sáng ngày 7/5/2026, Đoàn kiểm tra thuộc Cục TTTN đã tiến hành kiểm tra đột xuất cơ sở kinh doanh PHAM LUXU tại số 27 phố Tây Sơn, phường Kim Liên, Hà Nội do bà Lê Thùy Linh làm chủ.

Đơn vị Quản lý thị trường kiểm tra cơ sở kinh doanh. Ảnh DMS

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện cơ sở đang bày bán công khai 140 sản phẩm gồm quần áo, giày dép, túi xách, ví da và thắt lưng mang nhãn hiệu Burberry và Gucci, các thương hiệu đang được bảo hộ tại Việt Nam.

Nhiều loại hàng hoá xâm phạm bản quyền được bày bán công khai. Ảnh DMS

Qua kiểm tra, chủ cơ sở không xuất trình được Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh theo quy định. Đáng chú ý, toàn bộ số hàng hóa đều không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp, không có bao bì sản phẩm và có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu. Tổng giá trị lô hàng theo giá niêm yết tại cửa hàng gần 100 triệu đồng.

Tổng giá trị lô hàng niêm yết tại cửa hàng gần 100 triệu đồng. Ảnh DMS

Làm việc với đoàn kiểm tra, chủ cơ sở thừa nhận số hàng hóa trên được thu mua trôi nổi từ nhiều nguồn khác nhau để bán kiếm lời. Khi chưa kịp tiêu thụ ra thị trường thì bị lực lượng chức năng phát hiện, kiểm tra.

Đoàn kiểm tra đã lập biên bản, tạm giữ toàn bộ tang vật để phục vụ công tác giám định và xử lý theo quy định của pháp luật về sở hữu trí tuệ.

Theo đại diện đoàn kiểm tra, hành vi kinh doanh hàng giả, hàng nhái không chỉ xâm hại quyền và lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp chân chính mà còn tiềm ẩn nhiều rủi ro đối với người tiêu dùng, gây ảnh hưởng tiêu cực đến môi trường đầu tư, kinh doanh.

“Trong thời gian tới, Cục TTTN sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Công an, Hải quan và chính quyền địa phương để tăng cường kiểm tra, kiểm soát trên cả thị trường truyền thống và môi trường thương mại điện tử, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm với tinh thần ‘không có vùng cấm, không có ngoại lệ’”, đại diện đoàn kiểm tra nhấn mạnh.