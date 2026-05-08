Hà Tĩnh thành lập Cụm công nghiệp Lạc Thiện, tổng vốn hơn 267 tỷ đồng

Theo Quyết định số 1143/QĐ-UBND ngày 7/5/2026, Cụm công nghiệp Lạc Thiện được quy hoạch trên diện tích khoảng 30 ha. Chủ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật là Công ty Cổ phần Xây dựng và Cơ khí Delta E&C. Đây là đơn vị chịu trách nhiệm triển khai đồng bộ hệ thống hạ tầng, đảm bảo điều kiện thu hút các doanh nghiệp thứ cấp vào hoạt động sản xuất kinh doanh.

Với định hướng phát triển đa ngành nghề, cụm công nghiệp này ưu tiên thu hút các lĩnh vực có giá trị gia tăng và phù hợp với điều kiện địa phương. Trong đó, các ngành như dệt may, gia công giày da, sản xuất bao bì được xem là mũi nhọn nhờ khả năng giải quyết nhiều việc làm.

Bên cạnh đó, các ngành cơ khí chế tạo, điện, điện tử, sản xuất đồ dân dụng và chế biến nông, lâm sản cũng được khuyến khích đầu tư, góp phần hình thành hệ sinh thái công nghiệp hỗ trợ tại khu vực.

Một điểm đáng chú ý là tiến độ thực hiện dự án được yêu cầu khá chặt chẽ. Toàn bộ hạ tầng cụm công nghiệp phải hoàn thành và đưa vào vận hành trong vòng 24 tháng kể từ thời điểm được Nhà nước giao đất hoặc cho thuê đất. Điều này cho thấy quyết tâm của chính quyền địa phương trong việc sớm đưa dự án vào khai thác, tạo hiệu quả kinh tế thực tế.

Về cơ chế chính sách, dự án được hưởng các ưu đãi theo quy định tại Nghị định 32/2024/NĐ-CP, cùng với các chính sách hỗ trợ về đất đai và đầu tư hiện hành. Đây là yếu tố quan trọng nhằm nâng cao sức hấp dẫn của cụm công nghiệp đối với các nhà đầu tư trong và ngoài nước, đặc biệt trong bối cảnh cạnh tranh thu hút vốn ngày càng gay gắt.

Trong tổ chức thực hiện, Sở Công Thương Hà Tĩnh được giao vai trò chủ trì quản lý nhà nước đối với cụm công nghiệp. Cơ quan này sẽ phối hợp với các sở, ngành liên quan để hướng dẫn, kiểm tra và giám sát toàn bộ quá trình đầu tư xây dựng cũng như vận hành dự án.

Đồng thời, các lĩnh vực như quy hoạch, xây dựng, đất đai, môi trường sẽ được quản lý chặt chẽ nhằm đảm bảo phát triển bền vững, hạn chế tối đa tác động tiêu cực.

Chính quyền địa phương tại xã Đức Thịnh cũng đóng vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ triển khai dự án. UBND xã có trách nhiệm phối hợp với chủ đầu tư thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, hỗ trợ tái định cư cho người dân bị ảnh hưởng.

Ngoài ra, địa phương sẽ nghiên cứu, đề xuất đầu tư các tuyến giao thông kết nối nhằm tạo thuận lợi cho việc vận chuyển hàng hóa và đi lại của người lao động.

Đối với chủ đầu tư, tỉnh Hà Tĩnh yêu cầu triển khai dự án đúng mục tiêu và tiến độ đã cam kết. Đồng thời, doanh nghiệp phải tuân thủ đầy đủ các quy định pháp luật về đầu tư, xây dựng, đất đai, môi trường và lao động.

Việc thực hiện chế độ báo cáo định kỳ về tiến độ, nguồn vốn, tình hình sử dụng lao động và công tác bảo vệ môi trường cũng là yêu cầu bắt buộc nhằm đảm bảo tính minh bạch và hiệu quả của dự án.

Việc thành lập Cụm công nghiệp Lạc Thiện không chỉ góp phần mở rộng không gian phát triển công nghiệp của Hà Tĩnh mà còn tạo thêm cơ hội thu hút đầu tư, thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hóa.

Trong dài hạn, đây được kỳ vọng sẽ là hạt nhân quan trọng giúp nâng cao năng lực sản xuất, gia tăng giá trị xuất khẩu và cải thiện đời sống người dân địa phương.

Cụm công nghiệp Lạc Thiện được đánh giá là một trong những dự án trọng điểm, góp phần hiện thực hóa mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của Hà Tĩnh trong giai đoạn tới.