Hình hài cao tốc Bắc – Nam, đoạn Quảng Ngãi – Hoài Nhơn sau hơn 1 năm thi công

Đến thời điểm này, chủ đầu tư DEOCA GROUP đã đào thông 2/3 hầm xuyên núi, triển khai thi công 58/77 cầu, đắp nền đường 3,3/12,1 triệu m3, với khối lượng thực hiện đạt khoảng 22%...là những kết quả đã đạt được sau 1 năm thi công cao tốc Bắc – Nam, đoạn Quảng Ngãi – Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định.

Chiều 13/4, trước thắc mắc về kết quả thi công cao tốc Bắc – Nam, đoạn Quảng Ngãi – Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định hiện đến đâu, PV Etime đã tìm hiểu hiện trường và trao đổi với chủ đầu tư là Tập đoàn Đèo Cả (DEOCA GROUP).

Một trong số hầm đã được đào xuyên tuyến. Ảnh: Công Xuân.

Theo thông tin được cung cấp từ chủ đầu tư, cao tốc Quảng Ngãi – Hoài Nhơn có 3 hầm xuyên núi, gồm hầm 1 dài 610m, hầm 2 dài 698m và hầm 3 dài 3.200m, cùng 77 cầu, 586 cống, 81 hầm chui dân sinh.

Tại thời điểm hiện tại, DEOCA GROUP đã triển khai 43 mũi thi công, với gần 3.200 nhân sự tham gia và hơn 1.100 máy móc, thiết bị tại công trường.

Đến nay đại diện chủ đầu tư cho biết, đã đào thông 2/3 hầm xuyên núi; triển khai thi công 58/77 cầu; thực hiện đắp nền đường 3,3/12,1 triệu m3, với kết quả đã thực hiện đạt khoảng 22% tổng khối lượng.

Trong kết quả đã làm được, đáng chú ý là hầm số 1 được DEOCA GROUP đào thông, vượt tiến độ hơn 3 tháng so với kế hoạch trong hợp đồng; Hầm số 2 đào thông vượt tiến độ gần 1 tháng, so với kế hoạch và vượt gần 5 tháng so với yêu cầu trong hợp đồng thi công.

Thực hiện phần mặt nền tại một vị trí trên đoạn tuyến. Ảnh: Công Xuân.

Với hầm số 3, cũng là hầm xuyên núi lớn nhất trên tuyến cao tốc Bắc – Nam, kết nối 2 tỉnh Quảng Ngãi - Bình Định, do địa chất phức tạp, nên quá trình thi công được nhà thầu triển khai rất thận trọng nhằm đảm bảo chất lượng, an toàn.

Đến nay kết quả mà DEOCA GROUP đã thực hiện được tại phần việc của hạng mục này, tại ống hầm trái đạt 796/3.200m; ống hầm phải đạt gần 854/3.200m.

Theo hợp đồng ký kết, hầm số 3 sẽ hoàn thành sau 42 tháng thi công, nhưng DEOCA GROUP bày tỏ đang nỗ lực để thông hầm sớm hơn kế hoạch dự kiến.

Một trong 3 hầm xuyên núi của đoạn Quảng Ngãi - Hoài Nhơn. Ảnh: Công Xuân.

Đối với hạng mục cầu sông Vệ, có chiều dài 610m, cũng là cầu dài nhất trên đoạn tuyến này (thuộc gói thầu XL1), đến nay đã thực hiện hoàn thành 134/134 cọc khoan nhồi; thi công được 16/16 bệ móng, mố trụ và 14/14 thân mố trụ, 85/105 dầm cầu, hoàn thành lao lắp 10/15 nhịp cầu. Theo kế hoạch thực hiện đã đưa ra trong năm 2024, DEOCA GROUP sẽ đạt luỹ kế khoảng 7.500 tỷ đồng.

Một số hình ảnh PV Etime và CTV ghi lại trên công trường.

Thực hiện phần việc của hạng mục thi công hầm xuyên núi. Ảnh: Công Xuân.

Thi công phần nền đường. Ảnh: Công Xuân.

Một vị trí đầu tiên của hạng mục nền đường cao tốc. Ảnh: Công Xuân.

Kiểm tra việc thực hiện 1 hạng mục đã và đang làm. Ảnh: Công Xuân.