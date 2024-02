Hoàng Anh Gia Lai (HAG) được chấp thuận chào bán 130 triệu cổ phiếu

Ngày 15/2, Hoàng Anh Gia Lai (HAG) đã nhận được thông báo từ Ủy ban chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) về việc thông qua hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ.

Theo đó, trong thời hạn 10 ngày sau kết thúc đợt chào bán, CTCP Hoàng Anh Gia Lai (HAGL, HoSE: HAG) sẽ cần gửi báo cáo kèm xác nhận của ngân hàng mở tài khoản, phong tỏa số tiền thu được cho UBCK.

Theo hồ sơ đã được thông qua, HAG sẽ phát hành 130 triệu cổ phiếu. Tổng số tiền 1.300 tỷ đồng dự kiến thu về sẽ được sử dụng như sau: Thanh toán khoản nợ gốc và lãi trái phiếu do HAGL phát hành (330,5 tỷ đồng), cơ cấu lại các khoản nợ vay tại ngân hàng TMCP Tiên Phong cho công ty con là CTCP Gia súc Lơ Pang (269,5 tỷ đồng), bổ sung nguồn vốn lưu động và cơ cấu lại nợ cho công ty con là Công ty TNHH Hưng Thắng Lợi Gia Lai (700 tỷ đồng).

Theo thông báo của HAGL, đã có 3 nhà đầu tư đăng ký mua toàn bộ số cổ phiếu được phát hành, bao gồm LPBank dự kiến mua 50 triệu cổ phiếu, Thaigroup dự kiến mua 52 triệu cổ phiếu, và cá nhân Lê Minh Tâm dự kiến mua 28 triệu cổ phiếu. Cá nhân này không có liên quan đến lãnh đạo, ban giám đốc, hay ban kiểm soát của HAGL, và không sở hữu cổ phiếu của công ty. Dự kiến, sau đợt phát hành, tỷ lệ sở hữu của ông Lê Minh Tâm sẽ là 2,65%.

Cần lưu ý rằng ông Lê Minh Tâm trùng tên với Chủ tịch HĐQT của Chứng khoán LPBank, và ông này được bổ nhiệm làm Chủ tịch từ tháng 12/2023.

Trong quý IV/2023, HAGL đạt lợi nhuận sau thuế gần 1.108 tỷ đồng, tăng 377% so với cùng kỳ năm trước. Doanh thu cả năm 2023 đạt hơn 6.900 tỷ đồng, tăng 35,6% và vượt hơn 35% so với kế hoạch, với lợi nhuận sau thuế đạt 1.817 tỷ đồng, tăng hơn 60% so với năm trước.

Trên thị trường, cổ phiếu HAGL kết phiên ngày 15/2 ở mức giá 13.450 đồng/cp, vẫn là vùng đỉnh trong 2 năm qua. Từ đầu tháng 11/2023 đến nay, giá cổ phiếu đã tăng hơn 60%. Sự tăng trưởng này được hỗ trợ bởi kết quả kinh doanh tích cực và nỗ lực trả nợ của công ty.