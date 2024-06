Hodeco (HDC) nâng vốn điều lệ lên hơn 1.550 tỷ đồng

CTCP Phát triển nhà Bà Rịa - Vũng Tàu (Hodeco; HoSE: HDC) đã công bố Nghị quyết HĐQT về việc thông qua kết quả đợt phát hành thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.

Hodeco đã phát hành 19,99 triệu cổ phiếu, tương ứng 99,95% số cổ phiếu chào bán, thu về 299,56 tỷ đồng. Đợt phát hành này đã kết thúc vào ngày 19/6/2024. Trong đó, Hodeco cho biết thêm còn lại 9.756 cổ phiếu lẻ không phát hành được, Hodeco sẽ hủy cổ phiếu lẻ.

Như vậy, sau phát hành, Hodeco chỉ có 1 cổ đông lớn là ông Đoàn Hữu Thuận, Chủ tịch HĐQT sở hữu 9,85% vốn điều lệ và còn lại 90,15% vốn điều lệ thuộc về các cổ đông nhỏ sở hữu dưới 5% vốn điều lệ.

Kết thúc đợt chào bán, vốn điều lệ của Hodeco cũng tăng từ 1.351 tỷ đồng lên 1.550,9 tỷ đồng.

Trích Nghị quyết HĐQT của Hodeco.

Theo kế hoạch chào bán trước đó, Hodeco dự kiến sẽ chào bán 20 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với giá 15.000 đồng/cổ phiếu. Tương ứng huy động 300 tỷ đồng.

Toàn bộ số tiền thu được, Hodeco sẽ dùng để thanh toán gốc và lãi của một số khoản nợ vay Ngân hàng, thời gian giải ngân từ quý I/2024 đến quý III/2024.

Trong đó, trả nợ 75 tỷ đồng Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam; trả 91 tỷ đồng cho Ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex (Ngân hàng mới đổi tên thành Ngân hàng TMCP Thịnh vượng và Phát triển); trả nợ 54 tỷ đồng cho Ngân hàng TMCP Tiên Phong; và trả nợ 80 tỷ đồng cho Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam.

Trong quý I/2024, Hodeco ghi nhận doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ giảm một nửa so với cùng kỳ năm trước, từ hơn 176,7 tỷ xuống còn hơn 85,3 tỷ đồng. Lợi nhuận gộp giảm mạnh từ 79,2 tỷ xuống còn hơn 14,7 tỷ đồng kéo theo biên lợi nhuận gộp trong quý giảm sâu từ 44,8%, về 17,2%.



Kết quả, Hodeco báo lãi trước và sau thuế đạt 114,8 triệu và 1,1 tỷ đồng; lần lượt giảm 99% và 96% so với cùng kỳ năm trước.



Năm 2024, Hodeco lên kế hoạch doanh thu 1.657,6 tỷ đồng, tăng 146,7% so với cùng kỳ, lợi nhuận sau thuế dự kiến 424 tỷ đồng, tăng 222,4% so với thực hiện trong năm 2023. Như vậy, kết thúc quý đầu năm, Hodeco chỉ hoàn thành 0,3% so với kế hoạch lợi nhuận năm.

Kết phiên ngày 21/6, cổ phiếu HDC giảm gần 1% còn 29.050 đồng/cổ phiếu.