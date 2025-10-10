Hơn 2,3 tỷ cổ phiếu của TCBS được chấp thuận niêm yết tại HoSE

Theo đó, mã chứng khoán được chấp thuận niêm yết là TCX, số lượng cổ phiếu niêm yết hơn 2,3 tỷ cổ phiếu. Tổng giá trị tính theo mệnh giá là hơn 23.113 tỷ đồng.

TCBS được UBCKNN ghi nhận là công ty đại chúng từ ngày 18/9/2025, sau khi hoàn tất đợt IPO (phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng). Trong đợt chào bán này, TCBS đã phát hành thành công 231,15 triệu cổ phiếu, vốn điều lệ công ty theo đó sẽ tăng từ 20.802 tỷ đồng lên hơn 23.113 tỷ đồng, vốn chủ sở hữu lên hơn 41.000 tỷ đồng (chưa tính đến lợi nhuận để lại của quý 3).

Đáng chú ý, "bom tấn" IPO TCBS ghi nhận tổng lượng đăng ký mua của nhà đầu tư đạt hơn 575,16 triệu cổ phiếu, cao gấp 2,5 lần so với lượng chào bán. Trên cơ sở này TCBS đã công bố tỷ lệ phân bổ (Prorata) ở mức 40,188% .

Sau IPO, TCBS có gần 27.000 cổ đông, đáp ứng đầy đủ yêu cầu về cơ cấu cổ đông đối với doanh nghiệp niêm yết. Hai cổ đông lớn nhất gồm Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam (Techcombank) nắm giữ 79,82% vốn điều lệ và ông Nguyễn Xuân Minh nắm giữ 5,34%. Nhóm nhà đầu tư nước ngoài chiếm 6,38%, tương đương 89 cổ đông.

Tạm tính theo mức giá IPO, vốn hóa TCBS đạt khoảng 110.000 tỷ đồng (~ 4,2 tỷ USD), vượt Chứng khoán SSI và đứng số 1 toàn ngành chứng khoán về quy mô vốn hóa.



Cổ phiếu của TCBS dự kiến sẽ sớm được giao dịch chính thức trên sàn chứng khoán trong tháng 10 năm nay.

Đáng chú ý, tiến trình niêm yết cổ phiếu TCBS còn được hỗ trợ bởi những thay đổi tích cực từ khung pháp lý đó là Nghị định 245/2025 của Chính phủ mới ban hành đã rút ngắn thời gian đưa cổ phiếu lên sàn còn 30 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ , đồng thời tháo gỡ rào cản cho nhà đầu tư nước ngoài.

TCBS được thành lập năm 2008 và đến năm 2014 đạt cột mốc vốn điều lệ 1.000 tỷ đồng. Từ năm 2023, công ty liên tục tăng vốn mạnh, vượt SSI và VNDirect để trở thành doanh nghiệp có vốn điều lệ lớn nhất ngành chứng khoán.

Về tình hình kinh doanh, lợi nhuận trước thuế quý III/2025 của TCBS đạt 2.024 tỷ đồng, tăng trưởng 85% so với cùng kỳ năm ngoái. Lũy kế 9 tháng đầu năm 2025, lợi nhuận trước thuế của Công ty đạt 5.067 tỷ đồng, tăng 31% so với cùng kỳ 2024 và đạt gần 90% kế hoạch cả năm 2025.

Đồng thời, quý III/2025, TCBS tiếp tục chứng kiến đà tăng trưởng vượt trội với tổng doanh thu thuần tăng 62% so với cùng kỳ năm ngoái ở cả 4 mảng kinh doanh chính. Nhờ đó, Công ty tiếp tục đạt hiệu suất sinh lời hàng đầu trong ngành chứng khoán với tỷ suất sinh lời của vốn chủ sở hữu (ROE) 15,8% và tỷ suất sinh lời của tổng tài sản (ROA) đạt 7,8%.