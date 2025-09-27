VPBankS chốt giá IPO 33.900 đồng/cp, định giá 2,4 tỷ USD

CTCP Chứng khoán VPBank (VPBankS) đã công bố nghị quyết thông qua hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng của công ty và điều chỉnh phương án chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng; việc điều chỉnh phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán và việc điều chỉnh danh sách đại lý phân phối cho đợt chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng.

Theo đó, HĐQT thông qua sửa giá chào bán là 33.900 đồng/cp, gấp 2,79 lần trong kế hoạch ban đầu tại thông báo hồi đầu tháng 9/2025 là tối thiểu 12.130 đồng/cp.

Trích Nghị quyết HĐQT của VPBankS.

Với giả định tổng lượng cổ phiếu chào bán thành công là 375 triệu cổ phiếu, ước tính VPBankS thu về 12.712,5 tỷ đồng. Về phương án sử dụng vốn, VPBankS dự kiến dùng gần 3.814 tỷ đồng (tương đương 30% số tiền thu được từ IPO) cho hoạt động đầu tư, tự doanh chứng khoán; 8.645 tỷ đồng (68%) cho hoạt động cho vay ký quỹ - margin; 254 tỷ đồng cho hoạt động ứng trước tiền bán.

Tiến độ giải ngân dự kiến từ quý IV/2025 đến hết năm 2026, thay vì từ quý III/2025 đến quý II/2026 như công bố trước đó.

Cuối cùng, VPBankS công bố danh sách đại lý phân phối cho đợt IPO bao gồm: Chứng khoán Vietcap, Chứng khoán SSI, Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội (SHS).

Nếu hoàn tất chào bán 375 triệu cổ phiếu, vốn điều lệ của VPBankS có thể tăng từ 15.000 tỷ đồng lên 18.750 tỷ đồng. Đồng thời, với mức giá IPO mà công ty đưa ra, định giá của VPBankS có thể lên tới 2,4 tỷ USD.

Được biết, để chuẩn bị cho việc IPO, VPBankS đã nâng tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa lên 100%. Điều này sẽ tạo điều kiện thuận lợi để nhà đầu tư nước ngoài tham gia mua cổ phiếu của công ty.

Theo VPBankS, việc thực hiện kế hoạch IPO và niêm yết cổ phiếu nhằm hướng tới gia tăng giá trị cho cổ đông. Theo đó, thị trường chứng khoán sôi động là thời điểm vàng để công ty triển khai thương vụ IPO, từ đó củng cố tiềm lực tài chính, bứt tốc tăng trưởng.

Bên cạnh VPBankS, nhóm các công ty chứng khoán đã rục rịch hoạt động IPO kể từ khi Chứng khoán Kỹ thương (TCBS) công bố khởi động. Sau đó, loạt công ty chứng khoán như VPBankS, Chứng khoán VPS và Chứng khoán Kafi đều hé lộ về kế hoạch IPO trong giai đoạn 2025-2026.

Ngoài ra, các doanh nghiệp trong lĩnh vực khác như nông nghiệp, bán lẻ, công nghệ hay F&B đều rục rịch với các kế hoạch IPO. Theo ước tính mới nhất, chứng khoán Việt Nam có thể đón làn sóng IPO quy mô đến 47 tỷ USD trong 3 năm tới.

Hoạt động cổ phần hóa và IPO diễn ra sôi động sẽ giúp cho hàng hóa trên thị trường trở nên đa dạng hơn, phong phú về số lượng doanh nghiệp cũng như đưa tỷ trọng ngành nghề trên thị trường chứng khoán trở nên gần hơn với cơ cấu thực tế của nền kinh tế.

Một trong những động lực quan trọng thúc đẩy hoạt động IPO đến từ Nghị định 245/2025/NĐ-CP được Chính phủ ban hành ngày 11/9/2025. Nghị định này sửa đổi, bổ sung một số nội dung trong Nghị định 155/2020/NĐ-CP, trực tiếp tác động đến quy trình IPO.

Theo quy định mới, hồ sơ chào bán bắt buộc phải có báo cáo vốn điều lệ đã góp, được kiểm toán độc lập. Đây là bước tiến quan trọng trong việc tăng cường minh bạch tài chính, giúp nhà đầu tư có cơ sở đánh giá rõ ràng hơn về năng lực của doanh nghiệp trước khi tham gia.

Bên cạnh đó, thời gian đưa cổ phiếu lên sàn sau IPO được rút ngắn còn 30 ngày, thay vì 90 ngày như trước. Điều này giúp doanh nghiệp nhanh chóng niêm yết, rút ngắn khoảng thời gian chờ đợi và giảm rủi ro thị trường, đồng thời bảo vệ quyền lợi cho nhà đầu tư khi cổ phiếu sớm được giao dịch trên sàn tập trung.

Chính sách mới kết hợp với nhu cầu huy động vốn đang tăng mở ra triển vọng về một giai đoạn IPO sôi động hơn.

VPBankS kinh doanh ra sao?

Tại thời điểm cuối quý 2/2025, quy mô tài sản của VPBankS đạt gần 51.000 tỷ đồng, tăng hơn 24.000 tỷ đồng so với đầu năm. Trong đó, dư nợ margin lên mức cao kỷ lục, đạt 17.653 tỷ đồng, tăng 38% so với cuối quý 1/2025 và tăng gần gấp đôi so với đầu năm. Công ty cũng gia tăng các khoản tiền gửi (gần 15.000 tỷ đồng), các tài sản tài chính ghi nhận qua lãi lỗ (FVTPL, hơn 15.200 tỷ đồng).

VPBankS "chốt" chiến lược tham gia thị trường tài sản số, mục tiêu lãi 17.500 tỷ năm 2030

Bên kia bảng cân đối kế toán, nợ phải trả của doanh nghiệp cũng tăng mạnh hơn 23.000 tỷ đồng so với đầu năm, lên mức hơn 32.700 tỷ đồng. Đây chủ yếu là vay nợ ngắn hạn tại các ngân hàng với lãi suất 4,5% - 7,5% (gần 22.000 tỷ đồng) và vay cá nhân với lãi suất 3,5% (hơn 10.200 tỷ đồng).

Về tình hình kinh doanh, 6 tháng đầu năm 2025, công ty đạt 1.885 tỷ đồng doanh thu hoạt động, tăng 53% so với cùng kỳ năm ngoái (YoY); lợi nhuận trước thuế đạt 900 tỷ đồng, tăng 80% YoY; lợi nhuận sau thuế đạt 722 tỷ đồng, tăng 81% YoY.

Đầu tháng 9 vừa qua, VPBankS đã điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2025 với mục tiêu doanh thu 7.117 tỷ đồng - tăng 58% so với kế hoạch trước đó là 4.552 tỷ đồng.

Doanh thu được điều chỉnh tăng mạnh nhưng công ty dự kiến chi phí chỉ tăng 7%. Do đó, kế hoạch lợi nhuận trước thuế năm 2025 sau điều chỉnh tăng 122%, từ 2.003 tỷ đồng lên 4.450 tỷ đồng - gấp gần 4 lần so với kết quả đạt được năm 2024.