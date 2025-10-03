PV Power chốt phát hành 726 triệu cổ phiếu từ quý IV

Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam (PV Power; HoSE: POW) đã công bố quyết định triển khai chi tiết phương án chào bán/phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ và thông qua hồ sơ đăng ký chào bán.

Theo đó, PV Power sẽ thực hiện đồng thời 3 hình thức chảo bán và phát hành cổ phiếu đã được thông qua tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường số 73/NQĐHĐCD ngày 25/9.

Tổng số lượng phát hành dự kiến gần 726 triệu cổ phiếu, tương đương tỷ lệ tăng 31%, qua đó sẽ nâng vốn điều lệ từ 23.419 tỷ hiện tại lên 30.679 tỷ đồng.

Trong đó, PV Power sẽ chào bán thêm cho cổ đông hiện hữu 281 triệu cổ phiếu, theo tỷ lệ 12% (cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu được quyền mua thêm 12 cổ phiếu mới). Giá chào bán là 10.000 đồng/cổ phiếu, tương đương với số tiền muốn huy động 2.810 tỷ đồng.

Số tiền huy động được sẽ dùng giải ngân cho Dự án Nhà máy điện Nhơn Trạch 3 và Nhơn Trạch 4 như thanh toán các Hợp đồng ký kết với các nhà thầu/đối tác.

Trích Nghị quyết HĐQT của PV Power.

PV Power cũng phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu (thưởng cổ phiếu) với tỷ lệ 15% (cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ nhận 15 cổ phiếu mới), tương đương với hơn 351 triệu cổ phiếu. Nguồn vốn từ Quỹ đầu tư phát triển trên Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024.

Hình thức cuối cùng là trả cổ tức tỷ lệ 4% (cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ nhận 4 cổ phiếu mới). Nguồn phát hành từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024.

Hội đồng quản trị dự kiến thời gian phát hành và chào bán cổ phiếu là từ quý IV/2025; sau đó sẽ triến khai việc niêm yết bổ sung toàn bộ số lượng theo quy định.

PV Power (POW) đã hoàn thành cổ phần hóa năm 2018 sau khi bán toàn bộ 468 triệu cổ phiếu trong phiên IPO với giá bình quân 14.938 đồng/cổ phiếu. Tổng công ty họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất vào tháng 6/2018 và sau đó niêm yết cổ phiếu trên sàn HOSE từ 14/1/2019.

Đáng chú ý, kể từ khi cổ phần hóa đến nay, PV Power chưa từng thực hiện phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ. Petrovietnam vẫn là công ty mẹ nắm giữ 79,94% cổ phần doanh nghiệp.

Tại đại hội bất thường vừa qua, Tổng Giám đốc Lê Như Linh cho hay dự án Nhơn Trạch 3&4 có thể đi vào vận hành trong tháng 11, hiện vẫn đang triển khai chạy thử với kết quả rất tốt.



Ông thông tin, PV Power đang đẩy mạnh xin các thủ tục vận hành thương mại vào tháng 12 năm nay, sẽ ghi nhận doanh thu khi có COD. Thời gian xin giấy phép tối đa là hai tháng và dự kiến từ tháng 1-2/2025 sẽ ghi nhận doanh thu từ dự án.