Đường sắt tiếp nhận vận chuyển miễn phí hàng hoá cứu trợ đồng bào vùng bão lũ

Lãnh đạo Tổng công ty Đường sắt Việt Nam (VNR) cho biết, thực hiện theo chỉ đạo của Thủ tướng và nhằm chia sẻ tới người dân, đồng vùng bị ảnh hưởng mưa lũ, đường sắt thực hiện vận chuyển miễn phí hàng hoá cứu trợ với tinh thần trách nhiệm, sẻ chia của ngành đường sắt với đồng bào vùng thiên tai, góp phần cùng cả nước khắc phục hậu quả sau bão.

Đường sắt tiếp nhận vận chuyển miễn phí hàng hoá cứu trợ đồng bào vũng bão lũ.

Theo đó, ngành đường sắt sẽ chỉ tiếp nhận và vận chuyển miễn phí hàng hóa cứu trợ của các tổ chức, cá nhân thông qua Ủy ban nhân dân, Mặt trận Tổ quốc và Hội Chữ thập đỏ các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Tổng công ty Đường sắt Việt Nam đề nghị các tổ chức, cá nhân liên hệ với Ủy ban nhân dân, Mặt trận Tổ quốc và Hội Chữ thập đỏ các tỉnh, thành phố để được hướng dẫn cụ thể về thủ tục tiếp nhận và gửi hàng cứu trợ.

Tuyến đường sắt quốc gia.

Công tác tiếp nhận và xếp dỡ hàng hóa được tổ chức tại các ga đầu mối đủ điều kiện trên mạng lưới đường sắt quốc gia như: Sài Gòn, Sóng Thần, Nha Trang, Đà Nẵng, Huế, Đồng Hới, Vinh, Thanh Hóa, Hải Phòng… Hàng cứu trợ sẽ được vận chuyển đến các ga Giáp Bát và ga Hà Nội.

Chương trình vận chuyển miễn phí được thực hiện từ ngày 10/10/2025 cho đến khi có thông báo mới. Tổng công ty Đường sắt Việt Nam đề nghị các cơ quan, tổ chức và địa phương phối hợp chặt chẽ trong công tác tiếp nhận, xếp dỡ và phân phối hàng hóa, nhằm hỗ trợ kịp thời cho người dân vùng bão lũ.