Huế: Nguồn thu từ quỹ đất thấp khiến việc huy động nguồn lực đầu tư hạ tầng gặp khó

Ngày 3/10, HĐND TP.Huế (Thừa Thiên Huế) tổ chức kỳ họp chuyên đề lần thứ 10 nhiệm kỳ 2021 - 2026 để thông qua các nghị quyết về bổ sung vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 và một số dự án đầu tư công trên địa bàn TP.Huế.

Phát biểu tại kỳ họp, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP.Huế Phan Thiên Định cho biết, qua gần 3 năm tổ chức thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 – 2025, thành phố đã thực hiện đảm bảo tiến độ và thời gian quy định. Đặc biệt, năm 2023 là năm mà thành phố được tỉnh bổ sung nguồn lực tập trung thực hiện các dự án chỉnh trang đô thị khu vực trung tâm thành phố, từ đó tạo diện mạo đô thị ngày một khang trang, sạch đẹp hơn.

Nguồn thu từ quỹ đất thấp khiến việc huy động nguồn lực đầu tư hạ tầng ở TP.Huế gặp khó. Ảnh: Thái Hùng.

Tại kỳ họp, HĐND TP.Huế dành phần lớn thời gian để nghiên cứu, thảo luận các tờ trình của UBND TP.Huế về điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025. HĐND TP.Huế đã biểu quyết, nhất trí thống nhất thông qua Nghị quyết về điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 nguồn vốn ngân sách thành phố quản lý.

Chủ trương đầu tư nhiều dự án cũng đã được HĐND TP.Huế thông qua dịp này, gồm: Mở rộng đường lên Trung tâm du lịch tâm linh Phật giáo Quán Thế Âm; nâng cấp, sửa chữa đường Tam Thai; bó vỉa, thoát nước khu vực phố cổ Gia Hội (bao gồm các đường Tô Hiến Thành, Mạc Đỉnh Chi, Chùa Ông, Ngự Viên, Diệu Đế và Hồ Xuân Hương); thoát nước khu vực đường Nguyễn Hữu Cảnh; nạo vét âu thuyền Lại Tân, xã Phú Mậu; chỉnh trang công viên Trịnh Công Sơn; chỉnh trang công viên hai bờ sông Hương – hạng mục đường đi bộ từ cầu Trường Tiền đến cầu Gia Hội; chỉnh trang đường An Dương Vương; chỉnh trang khu đất CTR6, khu A Đô thị mới An Vân Dương; nâng cấp mở rộng khẩu độ cống tại vị trí băng đường 24,0m Khu đô thị An Dương; Trường Mầm non An Cựu (giai đoạn 1); Trường THCS Thuận An - hạng mục khối nhà 2 tầng 10 phòng học; Trường Tiểu học Hương Long - hạng mục khối phòng học, phòng chức năng và bếp.

Trước đó, Phòng Tài chính- kế hoạch UBND TP.Huế cũng đã giải trình về việc tại sao phải điều chỉnh tăng hoặc giảm quy mô đầu tư một số dự án đã được thông qua trước đây và đưa ra khỏi kế hoạch đầu tư công trung hạn dự án xây dựng trụ sở Đảng ủy – UBND xã Hải Dương để tránh lãng phí, do xã này có kế hoạch sáp nhập với phường Thuận An trong tương lai gần.

Theo Chủ tịch UBND TP.Huế Võ Lê Nhật, thời gian qua thành phố được tỉnh rất quan tâm đầu tư về nguồn lực để nâng cấp, chỉnh trang và hoàn thiện hạ tầng đô thị trung tâm. Tuy nhiên, đã có một số nguyên nhân khách quan khiến cho việc huy động các nguồn lực để đâu tư hạ tầng gặp khó khăn, đặc biệt là nguồn thu từ quỹ đất hiện nay khá thấp so với kỳ vọng.