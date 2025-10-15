Khánh Vĩnh: Nguồn vốn chính sách giúp người dân vùng khó vươn lên

Đến nay, nhiều hộ dân trên địa bàn các xã, xã Khánh Vĩnh, Bắc Khánh Vĩnh, Trung Khánh Vĩnh, Nam Khánh Vĩnh và Tây Khánh Vĩnh đã được tiếp cận nguồn vốn ưu đãi, tạo động lực thoát nghèo bền vững.

Thực tế trong nhiều năm qua, với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, việc tập trung các nguồn lực, trong đó đáng kể đến là nguồn vốn tín dụng chính sách Khánh Vĩnh (Khánh Hòa) đã thực sự làm thay đổi diện mạo mọi làng quê miền núi và cuộc sống của đồng bào các dân tộc nơi đây.

Vốn tín dụng chính sách ở Khánh Vĩnh không chỉ hỗ trợ hộ nghèo, cận nghèo thoát khó khăn trước mắt mà còn tạo nền tảng để duy trì mức sống ổn định, góp phần xây dựng nông thôn mới và phát triển kinh tế bền vững và tạo được công ăn việc làm cho địa phương có cuộc sống ổn định.

Tại thôn Bắc Sông Giang, xã Trung Khánh Vĩnh (Khánh Hòa) hộ ông Phan Tại, một trong những hộ vay vốn của Ngân hàng, đầu tư phát triển kinh tế hộ gia đình có hiệu quả.

Vào năm 2015, tận mắt chứng kiến hiệu quả của mô hình trồng bưởi của nhiều hộ dân tại địa phương, ông Phan Tại muốn đầu tư 1,5ha đất để trồng nhưng lại khó khăn về vốn. Nhờ có địa phương giới thiệu, ông mạnh dạn làm đơn xin vay vốn và được NHCSXH Khánh Vĩnh cho vay 50 triệu đồng. Từ nguồn vốn vay, ông đầu tư trồng 500 gốc bưởi. Cây bưởi phát triển tốt nhưng năm 2017, cơn bão số 12 đã làm hư hại gần nửa vườn bưởi của gia đình.

Người dân Khánh Vĩnh phát triển kinh tế nhờ nguồn vốn của ngân hàng chính sách xã hội.

Thấy ông chí thú làm ăn nhưng gặp rủi ro, NHCSXH Khánh Vĩnh tiếp tục đồng hành hỗ trợ cho vay thêm 20 triệu đồng để khắc phục. Đến năm 2019, gia đình ông đã thu hoạch lứa bưởi đầu tiên được 4 tạ. Sau đó, cứ 1 tháng, ông thu hoạch 1 lần nên gia đình ông có thu nhập ổn định.

Sau đó, ông Tại chuyển sang trồng sầu riêng. Hiện nay, vườn của gia đình ông có 250 cây sầu riêng. Trong đó có hàng chục cây đã cho thu hoạch được 2 tấn, bán được 150 triệu đồng. Ngoài vườn bưởi và sầu riêng, ông Tại còn đầu tư trồng 3ha keo. Nhờ chăm chỉ làm ăn, ông Tại đã xây dựng được nhà cửa khang trang, trả hết nợ ngân hàng.

Theo tìm hiểu của PV, không chỉ cho vay phát triển sản xuất, kinh doanh, NHCSXH Khánh Vĩnh còn giúp hàng ngàn hộ dân vay vốn xây dựng công trình nước sạch, nhà vệ sinh đạt chuẩn, góp phần cải thiện và nâng cao chất lượng cuộc sống. Đồng thời, hỗ trợ nguồn vốn vay kịp thời cho các hộ vay chăn nuôi bò, trồng các loại cây ăn quả mang lại giá trị kinh tế cao.

Theo lãnh đạo NHCSXH Khánh Vĩnh, chương trình cho vay giải quyết việc làm là một trong những kênh tín dụng chính sách hiệu quả, góp phần quan trọng trong việc tạo sinh kế bền vững cho người dân, nhất là ở khu vực nông thôn.



