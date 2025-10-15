Khởi công dự án gần 95 tỷ đồng: Phó Chủ tịch Đà Nẵng tiết lộ tin nhắn cảm ơn xúc động từ người dân

Chiều 15/10, Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng tỉnh Quảng Nam, thuộc TP Đà Nẵng đã khởi công công trình kè chống xói lở kết hợp với cảnh quan ven sông Tam Kỳ và khu tái định cư.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Trần Nam Hưng phát biểu tại lễ khởi công và chia sẻ việc dân nhắn tin cảm ơn thành phố về khởi công dự án

Ông Trần Nam Hưng - Phó Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng nhấn mạnh, việc đầu tư dự án kè chống sạt lở kết hợp đường cảnh quan ven sông Tam Kỳ và khu tái định cư là yêu cầu cấp thiết, đáp ứng nguyện vọng chính đáng của nhân dân; đồng thời góp phần quan trọng trong công tác phòng chống thiên tai, bảo vệ hạ tầng đô thị và môi trường sinh thái bền vững.

Lễ khởi công dự án kè chống xói lở kết hợp với cảnh quan ven sông Tam Kỳ và khu tái định cư giai đoạn đầu được đầu tư với chiều dài khoảng 971m, với tổng giá trị 94,7 tỷ đồng

“Khi nghe dự án được khởi công, nhiều hộ dân trong vùng dự án rất phấn khởi, nhân dân rất đồng tình và ủng hộ. Có một số hộ dân còn nhắn tin cho tôi về việc cảm ơn thành phố đã quan tâm để dự án được triển khai xây dựng nhằm giúp người dân khu vực bị ảnh hưởng sớm được ổn định cuộc sống, an cư sinh sống.

Đây không phải là dự án đầu tiên tại khu vực tỉnh Quảng Nam cũ và phía Nam của Đà Nẵng sau khi sáp nhập. Mà hiện nay tại khu vực TP. Tam Kỳ cũ, nay là phía Nam Đà Nẵng thời gian tới sẽ tiếp tục triển khai nhiều dự án quan trọng như, hệ thống chống ngập đường Trưng Nữ Vương nối dài; hệ thống giao thông đường Hùng Vương mở rộng và thoát nước cuối đường Hùng Vương…”, ông Trần Nam Hưng chia sẻ.

Để dự án công trình kè chống xói lở kết hợp với cảnh quan ven sông Tam Kỳ và khu tái định cư đúng tiến độ như cam kết, lãnh đạo thành phố Đà Nẵng đề nghị đơn vị thi công là Liên danh nhà thầu Kontana - Đại Đông Hải phát huy tinh thần trách nhiệm cao nhất, huy động nguồn lực, thiết bị, nhân lực chất lượng, áp dụng công nghệ tiên tiến, đảm bảo “an toàn, chất lượng, tiến độ, mỹ thuật”, xứng đáng với kỳ vọng của chính quyền và nhân dân.

Đồng thời, lãnh đạo thành phố Đà Nẵng còn cầu các sở, ngành, chính quyền phường Hương Trà và Trung tâm phát triển quỹ đất thành phố - Chi nhánh khu vực 10 tiếp tục phối hợp chặt chẽ, giải quyết nhanh chóng công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, tạo điều kiện thuận lợi nhất để dự án triển khai thông suốt…

Dự án kè chống xói lở kết hợp với cảnh quan ven sông Tam Kỳ và khu tái định cư được khởi công là niềm vui của người dân khu vực

Ông Phạm Duy Tích - Quyền Giám đốc Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng khu vực Tam Kỳ đơn vị được giao làm chủ đầu tư dự án cho biết, sông Tam Kỳ có thượng nguồn từ chân đập chính Phú Ninh, đoạn chảy qua địa phận thành phố Tam Kỳ (cũ) có chiều dài khoảng 8,5km; khu vực dọc bờ Bắc sông Tam Kỳ từ xã Tam Ngọc đến phường An Sơn thuộc thành phố Tam Kỳ cũ (nay thuộc phường Hương Trà, thành phố Đà Nẵng) trong những năm vừa qua lũ lớn thường xuyên gây xói lở bờ sông; nhiều diện tích hoa màu, cây cối của các hộ dân bị sông lấn chìm; nhà cửa của nhân dân dọc tuyến sông có nguy cơ bị sạt lở, bờ sông càng ngày càng tiến sát vào khu dân cư hiện trạng. Gần đây nhất vào đợt mưa lớn năm 2024 đã tiếp tục gây xói lở thêm một số vị trí, chính quyền địa phương phải lắp đặt các cột cảnh báo và đã xử lý tạm để bảo vệ bờ sông tại các vị trí xung yếu; tuy nhiên hiện tượng sạt lở vẫn có nguy cơ tiếp tục xảy ra khi có mưa lũ.

Nhận thức rõ tính cấp bách của vấn đề, sau một thời gian khẩn trương chuẩn bị dự án kể từ năm 2023 đến nay, được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của UBND thành phố Tam Kỳ cũ, UBND tỉnh Quảng Nam cũ và sự hỗ trợ nhiệt tình của các Sở, Ban, Ngành, Ban QLDA đã chính thức hoàn tất thủ tục để triển khai dự án.

Công trình được xây dựng nhằm chống sạt lở bờ Bắc sông Tam Kỳ, bảo vệ tính mạng, nhà cửa, hoa màu của các hộ dân dọc tuyến sông, đảm bảo phục vụ công tác cứu hộ, cứu nạn cho nhân dân trong khu vực, đồng thời từng bước hoàn thiện kết cấu hạ tầng, cảnh quan đô thị.

Dự án đã được UBND thành phố Tam Kỳ (cũ) phê duyệt với tổng mức đầu tư 499,035 tỷ đồng; tuy nhiên trong giai đoạn này chỉ thực hiện hạng mục Kè sông và đường dọc kè với tổng giá trị 94,7 tỷ đồng; dự án giai đoạn này có quy mô là đầu tư kè bờ sông Tam Kỳ (đoạn từ cầu Tam Kỳ mới đến cầu Tam Kỳ cũ) với chiều dài khoảng 971m, kết cấu tường cừ bê tông cốt thép; đỉnh kè kết hợp làm hành lang đi bộ, mái taluy phần thân trên đỉnh kè được ốp tấm BTXM; trồng cây xanh tạo cảnh quan.

Đường giao thông với tổng chiều dài khoảng 812m; quy mô đường đô thị, bề rộng mặt cắt ngang 13,5m. Kết cấu mặt đường bê tông nhựa. Và các công trình phụ trợ khác như, hệ thống cấp điện, điện chiếu sáng, thoát nước, cây xanh...