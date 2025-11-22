Từ nông trại đến bàn ăn: 'Phép màu' nào giúp cung cấp thực phẩm tươi, sạch, an toàn cho người Singapore?

(Theo chiều kim đồng hồ từ trái sang) Những "nông dân" địa phương ở Singapore Aquaculture Technologies, Green Harvest và trang trại trứng N&N luôn nỗ lực cung cấp nông sản tươi ngon, chất lượng cho người dân Singapore. Ảnh SPH MEDIA

Trang trại trứng N&N: Vận hành tối ưu để bảo đảm nguồn cung

Mỗi buổi sáng ở trang trại trứng N&N tại Lim Chu Kang bắt đầu bằng quy trình kiểm tra sức khỏe đàn gà lên tới 1 triệu con. Bác sĩ thú y nội trú theo dõi thân nhiệt bằng cảm biến, xử lý căng thẳng bằng vitamin C nếu nhiệt độ vượt 41°C. Men vi sinh Probiotic được bổ sung thường xuyên để tăng miễn dịch, và thức ăn được kiểm nghiệm nhằm loại trừ độc tố.

Nhờ giữ đàn gà khỏe mạnh, N&N duy trì ổn định nguồn trứng tươi chất lượng cao cho thị trường nội địa.

Dù Singapore nhập khẩu hơn 90% thực phẩm, các trang trại trong nước như N&N đóng vai trò quan trọng trong việc giảm thiểu rủi ro đứt gãy nguồn cung. Theo Cơ quan Thực phẩm Singapore (SFA), năm 2024, mỗi người tiêu thụ khoảng 370 quả trứng; nguồn cung trong nước đáp ứng 34%, tăng từ 31,9% của năm 2023.

Trên diện tích 11,6ha, N&N là một trong ba trang trại trứng lớn nhất Singapore, sản xuất khoảng 800.000 quả/ngày, cung cấp cho nhiều thương hiệu lớn như McDonald’s và Subway. Hệ thống tự động hóa và công nghệ X-ray giúp phân loại, phát hiện nứt vỡ và giảm nhu cầu nhân công tại dây chuyền đóng gói.

Từ năm 2010, N&N đầu tư 14 triệu đô la Singapore vào công nghệ tiệt trùng trứng bằng nước nóng - không dùng hóa chất và không làm chín trứng - hiện xử lý khoảng 100.000 quả mỗi ngày dưới thương hiệu Egg Story. CEO Ma Chin Chew cho biết người tiêu dùng sẵn sàng trả giá cao hơn nhờ độ tươi và an toàn.

Green Harvest: Trang trại rau nhà kính tiết kiệm năng lượng

Bước vào trang trại Green Harvest ở Lim Chu Kang, người ta dễ nhận thấy sự khác biệt: không có đất canh tác, chỉ có hệ thống máng trồng di động tự động di chuyển trong nhà kính rộng 2ha.

Cảm biến theo dõi quá trình sinh trưởng, điều chỉnh dinh dưỡng và ánh sáng tự nhiên, đồng thời tái sử dụng hơn 80% lượng nước. Hệ thống “mobile gulley” -máng di động - một công nghệ nhà kính tự động tự giãn cách cây theo từng giai đoạn phát triển giúp tăng diện tích trồng, giảm nhân công.

Từ năm 2023, trang trại có thể sản xuất tới 4.000 kg rau xanh mỗi ngày, từ rau xiao bai cai, đậu mầm đến các loại rau thơm và xà lách. Sản phẩm được bày bán tại FairPrice, Cold Storage, Giant, Lazada và nhiều nhà hàng, khách sạn.

Nhà kính sử dụng áp suất dương để ngăn côn trùng, kết hợp bẫy tia UV và các biện pháp kiểm soát sinh học khác, giúp tăng năng suất gấp 5 lần so với nông trại truyền thống.

Rau sau khi thu hoạch được làm lạnh nhanh bằng máy hút chân không, đưa nhiệt độ từ 30°C xuống còn 2–6°C và phân phối tới siêu thị trong vòng chưa đầy 24 giờ.

Green Harvest được đón nhận tích cực và đang mở rộng sang trang trại thứ hai, dự kiến hoàn thành vào năm 2027.

Singapore Aquaculture Technologies (SAT): Nuôi trồng thủy sản thông minh

Vùng biển gần bờ tại Pasir Ris, một khu vực ở Singapore là nơi SAT vận hành bốn trang trại nổi hiện đại, mỗi trang trại rộng 2.000 m² với 20 bể nuôi cá. CEO Dirk Eichelberger thường đùa rằng việc cho cá ăn bằng tay là “liệu pháp thiền” của ông.

Công nghệ cảm biến theo dõi lượng oxy, nhiệt độ, còn AI phân tích hình ảnh để đo kích cỡ cá, nhận biết hành vi bất thường và phát hiện dấu hiệu căng thẳng. Khi chênh lệch kích thước giữa cá trong cùng bể quá lớn, đội ngũ sẽ tách bể để đảm bảo cá nhỏ không bị chèn ép.

Các hệ thống phân tích vi sinh trong nước cũng đang được phát triển nhằm hiểu rõ tác nhân gây stress và bệnh. Quản lý chất thải khép kín giúp biến phân cá và thức ăn thừa thành phân bón hoặc thức ăn giàu protein cho gia cầm.

SAT nuôi các loài cá được người Singapore ưa chuộng như cá hồng, cá chẽm và cá mú, bán dưới thương hiệu BluCurrent. Tùy loại, cá đạt “kích cỡ lên bàn ăn” sau 6–12 tháng. Cá được chế biến và đưa đến cảng Jurong trong ngày, rồi có mặt tại siêu thị hoặc nhà hàng trong vòng 24 giờ.

Ông Eichelberger, từng là nhà kinh tế người Đức, cho biết mô hình nuôi thủy sản thông minh giúp đảm bảo nguồn protein bền vững, phù hợp với nhu cầu dân số đang tăng.