Ký hợp đồng cung cấp 1.000 container cá tra, các thị trường rộng mở, ANV được khuyến nghị hấp dẫn

Trong tháng 3/2023, Navico đã ký hợp đồng cung cấp 1.000 container cá tra cho tất cả các thị trường xuất khẩu (tương đương 35% số container xuất khẩu trong năm 2022).

Trong quý IV/2022, Công ty CP Nam Việt (Navico, HoSE: ANV) công bố doanh thu thuần và LNST lần lượt đạt 1,1 nghìn tỷ đồng, tăng 8% so với cùng kỳ (svck), giảm 8% so với quý trước và 107 tỷ đồng, tăng 99% svck, giảm 11% so với quý trước. Động lực chính khiến tăng trưởng lợi nhuận quý IV/2022 cao hơn so với cùng kỳ là nhờ giá bán bình quân tăng.

Giá cá tra bình quân quý IV/2022 đạt 2,4 USD/kg (giảm 4% so với quý trước, tăng 16% svck), đây là quý thứ hai liên tiếp ghi nhận mức giá giảm. Sản lượng tiêu thụ giảm 4% so với quý trước (mặc dù mặc dù quý 4 thường là mùa cao điểm xuất khẩu cá tra), điều này cho thấy nhu cầu yếu tại các thị trường xuất khẩu.

Theo đó, tỷ suất lợi nhuận gộp của ANV ở mức 20,6% trong quý IV/2022, giảm từ 23,2% trong QIII/2022 nhưng vẫn cải thiện so với mức 15,8% trong Quý IV/2021.

Lũy kế cả năm 2022, doanh thu thuần và LNST của ANV lần lượt đạt 4,9 nghìn tỷ đồng (tăng 40% svck) và 673 tỷ đồng (tăng 423% svck).

Kim ngạch xuất khẩu của ANV sang thị trường Mỹ đạt 1,9 triệu USD (chiếm 1,4% doanh thu xuất khẩu).

Đối với thị trường Trung Quốc, kim ngạch xuất khẩu năm 2022 của ANV đạt 26,9 triệu USD (tăng 14% svck), thấp hơn so với mức trước Covid là từ 30 - 40 triệu USD trong giai đoạn 2018 - 2019.

ANV cũng đã quay trở lại thị trường Nga với doanh thu xuất khẩu đạt 14,5 triệu USD (chiếm 10% doanh thu xuất khẩu). Mức tiêu thụ cá tra tại các thị trường xuất khẩu khác của ANV (ASEAN, Châu Âu, Châu Mỹ -Latinh) đã trở lại mức trước Covid-19, và được thể hiện qua chỉ tiêu doanh thu tăng lên trong năm 2022. Sản lượng tiêu thụ của ANV tăng 20% svck và giá bán bình quân đạt USD 2,5/kg (tăng 16% svck).

Trong quý IV/2022, ANV ghi nhận khoản vay nợ ròng là 1,6 nghìn tỷ đồng và tỷ lệ vay nợ trên vốn chủ sở hữu là 0,67x (đối thủ cạnh tranh VHC là 0,31x). Vay nợ ròng tăng 16% svck để tài trợ cho vốn lưu động trong năm 2022. Vay nợ ngắn hạn ở mức 1,8 nghìn tỷ đồng, trong đó 1,4 nghìn tỷ đồng là vay nợ bằng đồng USD và 306 tỷ đồng từ ban lãnh đạo.

Tháng 3, ANV ký hợp đồng cung cấp 1.000 container cá tra

Thị trường Mỹ: Theo ban lãnh đạo, ANV dự kiến xuất khẩu 360 container sang thị trường Mỹ trong năm 2023 với mức giá là 3,2 USD/kg (so với 30 container xuất khẩu trong năm 2022).

SSI ước tính kim ngạch xuất khẩu sang thị trường Mỹ sẽ chiếm 9% doanh thu của ANV trong năm 2023, so với mức 1% doanh thu trong năm 2022.

Đây sẽ là động lực chính giúp giá bán bình quân của ANV đạt mức cao và hỗ trợ tăng trưởng lợi nhuận của ANV trong năm 2023.

Thị trường Trung Quốc: Công ty cũng kỳ vọng vào sự tăng trưởng ở thị trường Trung Quốc, vì nhu cầu tại thị trường này sẽ tăng nhanh sau khi nền kinh tế mở cửa trở lại hoàn toàn sau thời gian giãn cách xã hội do Covid -19. ANV đã ký được các hợp đồng mới tại thị trường Trung Quốc với mức giá từ 2,7 đến 2,8 USD/kg (tăng 20% so với quý trước) cùng với mức tăng trưởng sản lượng dự kiến trong khoảng 40% - 50% svck trong QII/2023.

Ở mức giá 30.050 đồng/cổ phiếu, ANV giao dịch với P/E 2023 là 4,5x. SSI nâng giá mục tiêu 1 năm đối với cổ phiếu ANV lên 33.300 đồng/cổ phiếu (từ 25.100 đồng/cổ phiếu) dựa trên P/E mục tiêu là 6x, tiềm năng tăng giá là 11%. SSI nâng khuyến nghị đối với cổ phiếu ANV từ TRUNG LẬP lên KHẢ QUAN, nhờ việc mở rộng thị trường sẽ mang giữ lợi nhuận tại mức cao và bền vững.



SSI ước tính giá bán bình quân sang Trung Quốc đạt 2,5 USD/kg và kim ngạch xuất khẩu sẽ chiếm 17% doanh thu trong năm 2023, tương đương với kim ngạch xuất khẩu giai đoạn 2018 - 2019 (trước khi dịch COVID-19 bùng phát).

Trong năm 2022, ANV ký hợp đồng cung cấp cá tra cho chuỗi nhà hàng cá Yu Ni Zai Yi Qi, giúp đẩy mạnh sản lượng xuất khẩu sang thị trường này.

Các thị trường khác: ANV ước tính sản lượng tiêu thụ tại các thị trường xuất khẩu khác (bao gồm ASEAN, Châu Âu, Châu Mỹ -Latinh) sẽ được duy trì suốt năm 2023 với giá bán bình quân cho các nhà phân phối là 2,7 USD/kg từ QII/2023. SSI ước tính giá bán bình quân cho các thị trường này sẽ đi ngang ở mức 2,45 USD/kg và sẽ chiếm 74% doanh thu của ANV trong năm 2023.

Giai đoạn 1 của nhà máy gelatin & collagen vẫn đang trong giai đoạn thử nghiệm cho đến hết Quý I/2023. Công ty dự kiến sẽ đưa nhà máy đi vào hoạt động thương mại trong quý II/2023.

SSI ước tính lợi nhuận QI/2023 sẽ giảm so với cùng kỳ do nhu cầu yếu và giá cá tra giảm (giá bán bình quân giảm so với cùng kỳ). Tuy nhiên, SSI kỳ vọng việc Trung Quốc mở cửa trở lại hoàn toàn và việc tăng xuất khẩu vào thị trường Mỹ sẽ có lợi cho cổ phiếu từ QII/2023.