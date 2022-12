Lộ diện ông chủ thực sự vừa trúng đấu giá gần 10.000m2 đất vàng ở Hải Phòng

Dù mới thành lập hơn 1 tháng, nhưng Newland - một thành viên trong hệ sinh thái của ông trùm than cốc đã trúng đấu giá gần 10.000 m2 "đất vàng" ở Hải Phòng, với giá chênh lệch chỉ hơn 3 tỷ đồng.

Khu đất 80 Hạ Lý, quận Hồng Bàng. Ảnh: Lao Động

Newland - doanh nghiệp 1 tháng tuổi trúng đấu giá gần 10.000 m2 đất vàng

Theo quyết định ngày 10/10/2022, UBND TP. Hải Phòng thu hồi hơn 22.241 m2 đất tại số 80 Hạ Lý (phường Hạ Lý, quận Hồng Bàng) giao cho UBND quận Hồng Bàng tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất ở để thực hiện Dự án phát triển nhà ở, chỉnh trang đô thị. Theo quy hoạch, trong đó, có hơn 9.460 m2 đất ở, hơn 8.000 m2 đất giao thông, hơn 500 m2 đất cây xanh và 4.200 m2 đất quy hoạch chưa sử dụng.



Cũng theo quyết định này, giá khởi điểm để đưa ra đấu giá được UBND TP Hải Phòng phê duyệt là hơn 33,8 triệu đồng/m2. Với diện tích đất ở được đưa ra đấu giá lần này là hơn 9.460 m2, giá khởi điểm là hơn 320 tỷ đồng. Trung tâm Phát triển quỹ đất quận Hồng Bàng ký hợp đồng dịch vụ cho doanh nghiệp thực hiện đấu giá hơn 9.460 m2 đất này. Việc đấu giá được thực hiện theo hình thức gián tiếp tính từ mức giá khởi điểm nói trên với bước giá tăng từ 200.000 đồng/m2 cho 1 bước giá.

Để được quyền tham gia đấu giá, đơn vị, cá nhân phải đặt cọc 20% tổng giá khởi điểm (64 tỷ đồng). Theo Trung tâm Phát triển quỹ đất quận Hồng Bàng, do yêu cầu tham gia đấu giá diện tích đất lớn, số tiền đặt cọc cao, nên chỉ có 3 doanh nghiệp có hồ sơ đủ điều kiện tham gia đấu giá. Trong 3 doanh nghiệp mua hồ sơ, chỉ có 2 doanh nghiệp đặt cọc, thực hiện trả giá để đấu giá hơn 9.460 m2 đất ở để thực hiện dự án phát triển nhà ở, chỉnh trang đô thị tại 80 Hạ Lý.

Trước câu hỏi tại sao không tổ chức đấu thầu mà lại tổ chức đấu giá, UBND quận Hồng Bàng lý giải vì theo quy định của Luật Nhà ở, khu đất đã hoàn thành GPMB thì thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất. Khu đất 80 Hạ Lý đã hoàn thanh GPMB nên tổ chức đấu giá là phù hợp quy định của pháp luật.



Kết quả, doanh nghiệp trúng đấu giá quyền sử dụng hơn 9.460 m2 đất ở là Công ty CP Đầu tư xây dựng Newland. Doanh nghiệp này đã trả giá 34.199.000 đồng/m2, tổng số tiền trúng đấu giá là 323.530.405.770 đồng, chỉ tăng 3,16 tỉ đồng so với giá khởi điểm được TP. Hải Phòng duyệt.

Khu đất đấu giá nằm tại phố Hạ Lý tiếp giáp ngay với con phố Thế Lữ mới được chỉnh trang hết sức sầm uất đang có giá đất thị trường cao hơn rất nhiều lần so với giá mà doanh nghiệp đã trúng đấu giá.

Theo UBND quận Hồng Bàng, mục đích của việc đấu giá hơn 9.460m2 trong tổng số hơn 18.000m2 đất ở này là để thực hiện Dự án nhà ở, chỉnh trang đô thị tại số 80 Hạ Lý. Dự án này có khoảng 124 căn nhà liền kề (diện tích từ 67 – 100m2) 5 tầng, tổng mức đầu tư của dự án phát triển nhà dự kiến là hơn 570 tỷ đồng (trong đó có hơn 320 tỷ từ tiền đấu giá đất).

"Đại gia" trúng gần 10.000m2 đất vàng tại Hải Phòng làm ăn thế nào?

Dữ liệu cho thấy, Công ty CP Đầu tư xây dựng Newland thành lập ngày 18/10/2022 có trụ sở chính tại số 11 Khu Tái định cư Vinhomes, phường Sở Dầu, quận Hồng Bàng, TP. Hải Phòng.

Ngành nghề kinh doanh chính là kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê.

Vốn điều lệ Newland 300 tỷ đồng, cơ cấu cổ đông sáng lập gồm: Công ty CP Đầu tư Thương mại Xuất nhập khẩu Việt Phát (HoSE: VPG) góp 270 tỷ đồng (với 90% vốn điều lệ), ông Phạm Khương Duy góp 15 tỷ đồng (chiếm 5%) và cổ đông Sái Văn Kiên góp 15 tỷ đồng chiếm 5% vốn điều lệ.

Đại diện pháp luật là Giám đốc Phạm Khương Duy (SN 1981).

Theo báo cáo tài chính quý III/2022, Việt Phát ghi nhận doanh thu thuần về bán hàng và dịch vụ đạt 1.461 tỷ đồng, tăng 47,27% so với cùng kỳ năm 2021; tuy nhiên, lãi sau thuế giảm 85,12% với con số khiêm tốn 14,8 tỷ đồng. Nguyên nhân lợi nhuận giảm mạnh được VPG giải trình là do mặt hàng quặng giá mua vào cao, giá bán ra thấp. Ngoài ra, VPG phát sinh khoản lỗ chênh lệch tỷ giá tăng cao so với quý 3/2021 do biến động tỷ giá USD.

Lũy kế 9 tháng, VPG ghi nhận doanh thu thuần đạt 3.902 tỷ đồng, tăng 26,8% và lãi sau thuế đạt 155,2 tỷ đồng, giảm 57% so với cùng kỳ năm trước.

Tổng tài sản của VPG tính đến 30/9/2022 đạt hơn 4.539 tỷ đồng, tăng gần gấp đôi so với đầu năm. Tài sản ngắn hạn tăng 63% lên 3.510 tỷ đồng; tiền và các khoản tương đương tiền tăng 73,8% lên 1.300 tỷ đồng, hàng tồn kho tăng 27% lên 925 tỷ đồng.

Tài sản dài hạn tăng 4,5 lần lên 1.029 tỷ đồng, xuất hiện khoản phải thu dài hạn với 300 tỷ đồng. Góp vốn vào đơn vị khác tăng 36,5% lên gần 202 tỷ đồng, trong đó góp vào Công ty CP Xây dựng Bất động sản VIệt Phát 147,7 tỷ đồng; công ty CP Đầu tư Sài Gòn MIA 54 tỷ đồng; trái phiếu 10 tỷ đồng.

Nợ phải trả tăng gấp đôi lên 2.996 tỷ đồng, trong đó nợ ngắn hạn là 2.770 tỷ đồng; tổng nợ vay tăng 2,2 lần lên hơn 1.140 tỷ đồng (chiếm 25% nguồn vốn).

Thành lập từ tháng 7/2008, VPG hoạt động chính trong lĩnh vực kinh doanh khoáng sản và bất động sản. Ở lĩnh vực khoáng sản, VPG cung ứng quặng sắt, than cốc, titan cho một loạt các doanh nghiệp thép trong nước như: Thép Hoà Phát Hải Dương, Gang thép Thái Nguyên, Thép Dongbu Việt Nam, Xây lắp điện I, Hóa chất Đức Giang Lào Cai. Trong khi đó, 3 năm trở lại đây, lĩnh vực bất động sản đóng góp khoảng 8% doanh thu.

Ngoài ra, VPG còn dự kiến tham gia đấu giá 2,48ha để thực hiện dự án Khu nhà ở Việt Phát tại quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội với tổng mức đầu tư 800 tỷ đồng.