Lộ nguyên nhân khiến hệ thống giao dịch HOSE đóng cửa "trễ" 4 phút

Sở GDCK TP. Hồ Chí Minh (HOSE) vừa có thông báo công bố nguyên nhân hệ thống giao dịch của HOSE đóng cửa chậm hơn 4 phút so với thời gian thực tế trong phiên giao dịch ngày 8/5/2023.

Thông tin từ HOSE cho biết, do giờ hệ thống của máy chủ đồng bộ thời gian bị lệch so với thời gian chuẩn hơn 4 phút nên phiên giao dịch ngày 8/5/2023 được mở cửa và đóng cửa với thời gian tịnh tiến trễ hơn so với thời gian chuẩn. Để bảo đảm hệ thống hoạt động thông suốt, HOSE đã không tiến hành điều chỉnh giờ hệ thống trong thời gian giao dịch.



"Trong phiên giao dịch này, hệ thống giao dịch hoạt động bình thường" – Thông báo của HOSE khẳng định và cho biết thêm, hiện HOSE đã phối hợp với các bên liên quan hiệu chỉnh giờ hệ thống giao dịch theo thời gian chuẩn.

Thị trường chứng khoán tăng điểm tích cực trong phiên đầu tuần (8/5).

Trước đó, trong thông báo gởi đến khách hàng đầu giờ chiều nay (8/5), nhiều công ty chứng khoán cũng cho biết, do dữ liệu từ HOSE bị trễ 4 phút so với thời gian thực nên phiên ATC hôm nay kéo dài đến 14 giờ 49 phút và thị trường đóng cửa lúc 15 giờ 4 phút.

Thông thường, phiên ATC bắt đầu lúc 14h30 và kết thúc lúc 14h45. Sau đó thị trường bước vào đợt khớp lệnh thỏa thuận trong vòng 15 phút và kết thúc lúc 15h.



Về diễn biến thị trường, trái ngược với nhiều dự báo đã đưa ra rằng thị trường chứng khoán vẫn giằng co và nhiều khả năng sẽ lùi về vùng đáy 1.020 điểm, thị trường chứng khoán phiên giao dịch ngày hôm nay đã có diễn biến tích cực.

Chốt phiên, chỉ số VN-Index đã vượt thành công ngưỡng 1.050 điểm, chốt phiên tăng 13,13 điểm lên 1.053,44 điểm - mức cao nhất trong khoảng nửa tháng qua. Đồng thời, thanh khoản lên mức cao nhất trong hơn nửa tháng qua với tổng khối lượng giao dịch đạt 655,53 triệu đơn vị, giá trị 10.783,8 tỷ đồng, tăng 19,67% về khối lượng và 15,92% về giá trị so với phiên trước đó.

Tương tự, trên sàn HNX với 129 mã tăng và 61 mã giảm, HNX-Index tăng 1,5%, lên 210,92 điểm. Tổng khối lượng khớp lệnh đạt hơn 111,6 triệu đơn vị, giá trị 1.397,98 tỷ đồng.

Các chuyên gia phân tích tại Công ty Chứng khoán BIDV (BSC) đánh giá, thị trường bật tăng mạnh mẽ trong ngày hôm nay với thanh khoản ủng hộ. Kết phiên, VN-Index tăng hơn 13 điểm so với phiên trước đó. Độ rộng nghiêng về phía tích cực với 13/19 ngành tăng điểm, trong đó, những ngành tăng tốt trong hôm nay có thể kể đến hóa chất, dịch vụ tài chính, ngân hàng… Trong ngắn hạn, VN-Index có thể tiếp tục quán tính tăng điểm và tiến lên test ngưỡng kháng cự 1.060 điểm.