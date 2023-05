Vùng 1.000 - 1.030 của Vn-Index hấp dẫn để mua cổ phiếu, 6 gợi ý đầu tư trong tháng 5

Trong Báo cáo cập nhật có tựa "La Bàn đầu tư tháng 5, đi tìm câu chuyện tăng trưởng", chuyên gia tại VnDirect nhận định, vùng 1.000-1.030 điểm sẽ là vùng hỗ trợ mạnh của chỉ số Vn-Index. Nếu thị trường điều chỉnh về vùng này sẽ mở ra cơ hội hấp dẫn để mua và nắm giữ cố phiếu cho mục tiêu trung và dài hạn.

Vn-Index giảm mạnh hơn so với hầu hết thị trường khác khu vực Đông Nam

Tính đến ngày 24/04/2023, Vn-Index dừng chân ở mức 1.041,4 điểm, giảm 2,2% so với đầu tháng. Tuy nhiên, so với đầu năm con số này vẫn ghi nhận mức tăng 3,4% . Đây là mức giảm mạnh hơn so với hầu hết các thị trường khác trong khu vực Đông Nam.

Nguyên nhân dẫn tới sự điều chỉnh của Vn-Index được bộ phận phân tích tại Chứng khoán VnDirect nêu ra gồm: Tâm lí nhà đầu tư thận trọng do bức tranh kết quả kinh doanh quý I/2023 kém tích cực; PMI của Việt Nam giảm xuống còn 47,7 điểm trong tháng 3/2023 cho thấy ngành sản xuất tiếp tục thu hẹp và bức tranh tăng trưởng kinh tế vẫn ảm đảm.

Trong khi đó, HNX-Index giảm nhẹ 0,4% còn UPCOM-Index tăng 1,5% so với đầu tháng. Kể từ đầu năm 2023, HNX-Index tăng 0,7% và UPCOM-Index tăng 8,7%.

Ngành Y tế ghi nhận hiệu suất đầu tư tốt nhất trong T4/202023 Trái ngược với mức giảm 3,4% trong tháng 3/2023, ngành Y tế ghi nhận mức tăng điểm mạnh nhất trong tháng 4/2023 với mức tăng 6,8% kể từ đầu tháng nhờ hoạt động đấu thầu thuốc tích cực trở lại sau khi (1) nghị quyết 30 và nghị định 07 được ban hành và (2) hơn 10.000 giấy đăng kí thuốc được gia hạn. Ngược lại, ngành Nước & khí đốt (-7,0% kể từ đầu tháng) ghi nhận hiệu suất đầu tư đáng thất vọng nhất trong tháng 4/2023 chủ yếu là do GAS (-8,6% kể từ đầu tháng) có khả năng ghi nhận kết quả kinh doanh trong quý I/2023 kém khả quan do giá dầu giảm.

Thanh khoản hồi phục lần đầu tiên trong năm 2023

Đáng chú ý, giá trị giao dịch bình quân ba sàn tăng 29,9% so với tháng trước (tuy nhiên vẫn giảm 48,1% so với cùng kỳ) lên 13.662 tỷ đồng/ngày giao dịch.

Như vậy, thanh khoản chứng kiến mức tăng theo tháng lần đầu tiên trong năm 2023 do dòng tiền của nhà đầu tư bắt đầu có dấu hiệu quay trở lại thị trường trong bối cảnh mặt bằng lãi suất hạ nhiệt và một loạt các chính sách tháo gỡ khó khăn cho thị trường trái phiếu doanh nghiệp và thị trường bất động sản được ban hành trong thời gian vừa qua.

Khối ngoại ghi nhận bán ròng 1.210 tỷ đồng trong tháng 4/2023 (so với mua ròng 3.037 tỷ đồng trong tháng 2/2023).

Lũy kế từ đầu năm 2023, tổng giá trị mua ròng của khối ngoại đạt 5.759 tỷ đồng, bằng 20% tổng giá trị mua ròng trong năm 2022.

Ngành Bất động sản đang dẫn dắt tăng trưởng lợi nhuận trong quý I/2023

Báo cáo của VnDirect cũng cho thấy, tính đến ngày 24/04/2023, có 697 công ty niêm yết trên sàn chứng khoán, chiếm 25,8% vốn hóa thị trường, đã công bố kết quả kinh doanh (KQKD) quý I/2023 với mức tăng trưởng lợi nhuận ròng giảm 2,6% so với cùng kỳ.

Trong đó, ngành Bất động sản (tăng 69,4% so với cùng kỳ) hiện đang là ngành dẫn dắt tăng trưởng lợi nhuận, đóng góp 16,2% vào tăng trưởng toàn thị trường, chủ yếu đến từ kết quả kinh doanh quý I/2023 vượt trội của VHM đạt 11.917 tỷ đồng (tăng 162% so với cùng kỳ).

Ngược lại, ngành Hóa Chất (giảm 67,6% gây ảnh hưởng xấu nhất tới tăng trưởng lợi nhuận toàn thị trường bởi giá các loại hóa chất như phốt pho và phân bón đều giảm mạnh.

Đặc biệt, nếu sử dụng kết quả kinh doanh quý 1/2023 ước tính của một số Ngân hàng niêm yết thì lợi nhuận ngành ngân hàng sẽ tăng trưởng khoảng 14%so với cùng kỳ trong quý I/2023, đóng góp 5,8% vào tăng trưởng lợi nhuận của các công ty niêm yết. Điều này giúp tăng trưởng lợi nhuận ròng toàn thị trường quý I/2023 tăng 5,6%. Tuy nhiên, ở chiều ngược lại vẫn còn một số ngành được dự báo có kết quả tiêu cực vẫn chưa công bố hết như Thép, Chứng khoán, Dầu khí.

Vùng hỗ trợ mạnh 1.000-1.030 điểm, gợi ý 6 mã cổ phiếu "đáng" đầu tư

VNDirect cho rằng bức tranh kết quả kinh doanh quý I/2023 kém tích cực đã được phản ánh hầu hết trong đợt điều chỉnh vừa qua. Do đó, vùng 1.000-1.030 điểm sẽ là vùng hỗ trợ mạnh của chỉ số VN-Index và nếu thị trường điều chỉnh về vùng này sẽ mở ra cơ hội hấp dẫn để mua và nắm giữ cố phiếu cho mục tiêu trung và dài hạn.

Động lực tăng điểm bao gồm: chính sách tiền tệ bồ câu hơn từ Fed và các chính sách hỗ trợ sớm được ban hành như TT16 sửa đổi hay Nghị quyết của Quốc hội về giảm thuế GTGT,…Rủi ro giảm điểm đến từ nguy cơ suy thoái tại Mỹ và Châu Âu.

Trong quý I/2023, vốn nhà nước thực hiện đã tăng 18,1% so với cùng kỳ lên 91,5 nghìn tỷ đồng, cao hơn mức tăng trưởng 12,3% so với cùng kỳ của năm ngoái.

Hiện VnDirect nhận thấy, một số yếu tố hỗ trợ để đẩy nhanh hơn nữa các dự án đầu tư công trong năm nay, bao gồm: Chính phủ chỉ đạo ngành GTVT hoàn tất công tác chuẩn bị để khởi công 3 tuyến đường cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng, Biên Hòa - Vũng Tàu, Khánh Hòa - Buôn Ma Thuật và 2 đường vành đai gồm vành đai 4 Hà Nội và vành đai 3 TP.HCM trước ngày 30/6/2023.

Bên cạnh đó, nguồn vốn ngân sách cho các dự án đầu tư công được đảm bảo trong bối cảnh nợ công thấp và lãi suất TPCP giảm mạnh kể từ đầu năm 2023. Ngoài ra, lạm phát trong nước hạ nhiệt tạo điều kiện để đẩy mạnh thực thi chính sách tài khóa mở rộng.

VnDirect cho rằng, một loạt chính sách được ban hành thời gian gần đây sẽ giúp cải thiện triển vọng ngành ngân hàng.

Cụ thể NĐ 08/2023/NĐ-CP về TPDN và sắp tới là Thông tư 16 sửa đổi sẽ giải quyết điểm nghẽn của TPDN, giải tỏa nguy cơ gia tăng nợ xấu. Thông tư 02/2023 vừa mới được NHNN ban hành giúp giảm áp lực trích lập dự phòng khi nợ tái cơ cấu được phân bổ trong 2 năm 2023 và 2024. Thông tư 03/2023 cho phép ngân hàng được mua lại ngay TPDN sẽ giúp cải thiện triển vọng tăng trưởng tín dụng trong năm 2023 khi đầu ra tín dụng đang gặp nhiều khó khăn.

Bên cạnh đó, ngành ngân hàng là một trong số ít ngành duy trì mức tăng trưởng lợi nhuận dương trong quý I/2023 cũng như cả năm 2023 và định giá đang ở mức hấp dẫn so với lịch sử.

VnDirect dự báo, lợi nhuận thị trường sẽ giảm khoảng 14% trong nửa đầu năm 2023, tích cực hơn trong nửa sau, đưa mức tăng trưởng cả năm lên khoảng 12-14%.

Hàng không là ngành ghi nhận mức tăng trưởng lợi nhuận vượt trội nhờ tần suất bay quốc tế phục hồi gần như hoàn toàn.

Vật liệu xây dựng sẽ có một năm khởi sắc hơn khi giá các nguyên vật liệu đầu vào (than cốc, quặng sắt) đảo chiều.

Trái lại, tăng trưởng lợi nhuận năm 2023 ngành Hóa chất và Dầu khí sẽ giảm từ mức nền khá cao của năm 2022.

"Trong bức tranh lợi nhuận tương đối ảm đạm của thị trường chung, vẫn có những doanh nghiệp có câu chuyện tăng trưởng tích cực trong năm 2023. Đây là nhóm doanh nghiệp nhà đầu tư nên bám sát và đưa vào danh sách theo dõi trong giai đoạn hiện nay: MBB, PC1, PVD, SZC, TCB, VRE", báo cáo VnDirect nhận định.