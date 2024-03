Một doanh nghiệp xi măng báo lãi giảm 38%

Mới đây, Công ty Xi măng Chinfon công bố báo cáo tài chính năm 2023 với lợi nhuận sau thuế đạt 34,2 tỷ đồng, giảm 38% so với kỳ trước.

Thông tin công bố tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) cho thấy, tại ngày 31/12/2023, vốn chủ sở hữu của Xi măng Chinfon ở mức 1.659,6 tỷ đồng, giảm nhẹ so với đầu năm (1.664,4 tỷ đồng).



Hệ số nợ phải trả/vốn chủ sở hữu ở mức 1,6 lần, đi ngang so với kỳ trước, tương ứng tổng nợ phải trả là 2.655,4 tỷ đồng. Trong đó, dư nợ trái phiếu ghi nhận 300 tỷ đồng, giảm 25% so với đầu năm do ngày 25/9/2023, Xi măng Chinfon đã mua lại 100 tỷ đồng trái phiếu trước hạn.

Kết quả kinh doanh năm 2023 của Xi măng Chinfon.

6 tháng đầu năm, Xi măng Chinfon báo lãi sau thuế đạt 34,2 tỷ đồng, giảm 38% so với kỳ trước.

Thống kê tại Cbonds.hnx ngày 12/3, Xi măng Chinfon còn 300 tỷ đồng trái phiếu đang lưu hành của mã trái phiếu CFCCH2126001. Trái phiếu CFCCH2126001 có mệnh giá 1 tỷ đồng/trái phiếu, phát hành ngày 24/9/2021 và đáo hạn ngày 24/9/2026. Lãi suất phát hành của trái phiếu này là 7%/năm. Đây là trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và có tài sản bảo đảm.

Được biết, Xi măng Chinfon phát hành trái phiếu này nhằm mục đích tăng quy vốn hoạt động của tổ chức. Cụ thể, Xi măng Chinfon dùng để thanh toán các chi phí hợp pháp, hợp lý, hợp lệ phục vụ hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, thanh toán cho nhà cung cấp, trả lương cho cán bộ nhân viên... Bên cạnh đó, số tiền thu được từ đợt phát hành không bao gồm mục đích cơ cấu lại các khoản nợ và các mục đích đầu tư dự án của doanh nghiệp.

Cơ cấu cổ đông của Xi măng Chinfon. Nguồn: cfc.vn

Công ty xi măng Chinfon có địa chỉ tại số 288, đường Bạch Đằng, thị trấn Minh Đức, huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng được thành lập ngày theo Giấy phép đầu tư số 490/GP do Ủy Ban Nhà Nước về Hợp tác và Đầu tư cấp ngày 24/12/1992.

Hiện, Xi măng Chinfon đang sở hữu một Nhà máy xi măng ở Miền Bắc, một Nhà máy nghiền clinker tại Miền Nam với thương hiệu Xi măng Chinfon uy tín trên thị trường xi măng Việt Nam và quốc tế.