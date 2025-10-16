Một ngân hàng số giảm 25% lượng chi nhánh sau chuyển giao bắt buộc

Ngân hàng Thương mại Ngoại thương công nghệ số - VCBNeo (tiền thân là Ngân hàng Xây dựng) đã thông báo đóng cửa 12 phòng giao dịch tại các tỉnh, thành từ 11/10.

Theo thông báo, các điểm đóng cửa gồm 7 phòng giao dịch tại Tây Ninh, 2 tại TPHCM, 2 tại Cần Thơ và 1 tại Vĩnh Long, gồm: Ba Tri, Ô Môn, Thốt Nốt, Cần Đốt, Tân Trụ, Châu Thành, Hậu Nghĩa, Bến Lức, Long Hựu, Thủ Thừa, Bình Chánh và Hóc Môn.

Trước đó, VCBNeo cũng dừng hoạt động phòng giao dịch Hải Châu (Đà Nẵng) từ ngày 27/9.



VCBNeo được Vietcombank tiếp nhận quản lý từ ngày 17/10/2024 theo hình thức chuyển giao bắt buộc Ngân hàng Xây dựng.

Tại hội nghị sơ kết 9 tháng vừa qua, ông Nguyễn Anh Tuấn, Thành viên Hội đồng thành viên kiêm Tổng giám đốc VCBNeo, cho biết thời gian qua, ngân hàng đã đạt kết quả tích cực về hệ thống, quy trình - quy định và hoạt động kinh doanh.

Về mặt hệ thống, ngân hàng đã chuyển đổi hệ thống Core Banking và ra mắt ứng dụng ngân hàng số; nhận diện thương hiệu; nghiên cứu thay đổi mô hình hoạt động. Ông Tuấn cũng cho biết một khối lượng "khổng lồ" văn bản đã được ban hành, hoàn thiện.

Bên cạnh đó, dù còn một số vấn đề tồn tại trong hoạt động kinh doanh, ông cho biết VCBNeo đang kiểm soát theo lộ trình phương án chuyển giao bắt buộc.

Theo giới tài chính, việc thu hẹp mạng lưới chi nhánh được xem là bước đi phù hợp với chiến lược chuyển đổi số của Vietcombank, khi phần lớn giao dịch khách hàng đã dịch chuyển lên nền tảng trực tuyến.

Cùng với quá trình chuyển giao công nghệ, VCBNeo được kỳ vọng trở thành ngân hàng số chiến lược trong hệ sinh thái Vietcombank, hướng đến mô hình tinh gọn, linh hoạt và hoàn toàn số hóa.

