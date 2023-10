Mực nước xuống sâu, Thuỷ điện Thác Bà (TBC) báo lãi quý III/2023 giảm đến 78%

Kết thúc quý thứ 3, lợi nhuận sau thuế của Thuỷ điện Thác Bà giảm 78% so với với cùng kỳ năm trước, chỉ còn 23,3 tỷ đồng.

CTCP Thuỷ điện Thác Bà (HoSE: TBC) vừa công bố BCTC hợp nhất quý III và kết quả 9 tháng đầu năm 2023. Trong quý III, TBC ghi nhận doanh thu thuần giảm tới 57% so với cùng kỳ năm trước xuống hơn 82 tỷ đồng. Giá vốn giảm 13,9%, xuống 44,5 tỷ đồng, lợi nhuận gộp doanh nghiệp 37,5 tỷ đồng, giảm mạnh 73% so với cùng kỳ năm ngoái.

Doanh thu tài chính quý III giảm hơn 61%, xuống còn hơn 2,7 tỷ đồng; chi phí tài chính, chủ yếu lãi vay doanh nghiệp cũng giảm 37%, xuống hơn 2,2 tỷ đồng. Chi phí quản lý tăng nhẹ lên gần 13 tỷ đồng.

Kết quả, quý thứ 3, lợi nhuận sau thuế của Thuỷ điện Thác Bà giảm 78% so với với cùng kỳ năm trước, chỉ còn 23,3 tỷ đồng.

Theo giải trình, nguyên nhân doanh thu kỳ này giảm do doanh hoạt động điện giảm 105,4 tỷ đồng so với cùng kỳ. Nguyên nhân do mực nước hồ đầu kỳ quý III thấp hơn so với năm 2022 là 5,1m, tương ứng thiếu hụt khoảng 782,7triệu m3 so với cùng kỳ, lượng nước về hồ bình quân kỳ này giảm 8% dẫn đến sản lượng điện thương phẩmm giảm mạnh so với cùng năm 2022 là 37,9 triệu kWh. Đồng thời giá bán diện bình quan kỳ này là 410 đồng/kWh giảm 816 đồng/kWh so với cùng kỳ năm trước do giá bán điện theo hợp đồng giả,, sản lượng điện hợp đồng tăng và giản lượng giao nhận giảm...

BCTC hợp nhất quý III/2023

Lũy kế 9 tháng đầu năm, doanh thu thuần của TBC đạt 321,5 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 130,6 tỷ đồng, lần lượt giảm hơn 40% và 55,7% so với cùng kỳ năm 2022.

Năm 2023, TBC đặt kế hoạch kinh doanh hợp nhất với doanh thu đạt 571,2 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 235 tỷ đồng. Như vậy, 9 tháng Công ty hoàn thành 56% kế hoạch lãi cả năm.

Tổng tài sản của TBC tính đến cuối quý III còn 1.539,5 tỷ đồng, giảm nhẹ so với đầu năm. Khoản tiền và tương đương tiền ở mức 70,6 tỷ đồng tiền, giảm 35,3% so với đầu năm; 27 tỷ đồng là đầu tư tài chính ngắn hạn. Hàng tồn kho tăng 117% lên gần 9 tỷ đồng. Các khoản phải thu ngắn hạn tăng hơn 70%, lên 267,2 tỷ đồng.

Tổng nợ phải trả giảm được gần 30%, về mức 155 tỷ đồng. Tổng nợ vay ghi nhận ở mức 120 tỷ đồng, giảm 27% so với đầu năm.

Trong quý III, doanh thu bán điện cho Tập đoàn Điện lực Việt Nam ở mức 29,6 tỷ đồng, giảm tới 84% so với cùng kỳ năm trước. Cũng tính tới cuối tháng 9, TBC có khoản phải thu ngắn hạn với EVN là 173,6 tỷ đồng.

Doanh thu bán điện cho Tổng Công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) ghi nhận hơn 50 tỷ đồng; khoản phải thu ngắn hạn với EVNNPC hơn 17 tỷ đồng.

TBC có khoản phải thu về cho vay với CTCP Phát triể điện Đông Dương là 11 tỷ đồng.