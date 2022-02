Mỹ chi cả tỷ USD để nhập xoài, bất ngờ con số nhập khẩu từ Việt Nam

Mỗi năm Mỹ chi cả tỷ USD để nhập khẩu một loại trái cây rất thơm ngon là quả xoài. Việt Nam là thị trường cung cấp quả xoài các loại lớn thứ 14 cho Mỹ song bất ngờ là thị phần đến nay còn quá nhỏ bé...

Nhập khẩu quả xoài các loại của Mỹ trong 11 tháng năm 2021 đạt 710,5 nghìn tấn, trị giá 970 triệu USD, tăng 2,1% về lượng và tăng 11,9% về trị giá so với cùng kỳ năm 2020.

Theo số liệu thống kê từ Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA), nhập khẩu quả xoài các loại của Mỹ trong 11 tháng năm 2021 đạt 710,5 nghìn tấn, trị giá 970 triệu USD, tăng 2,1% về lượng và tăng 11,9% về trị giá so với cùng kỳ năm 2020.

Giá quả xoài các loại nhập khẩu bình quân ở mức 1.365,2 USD/tấn, tăng tới 9,3% so với cùng kỳ năm 2020.

Nguồn: USDA

Mexico và Peru là 2 thị trường cung cấp chính quả xoài các loại cho Mỹ trong 11 tháng năm 2021.

Lượng nhập khẩu quả xoài các loại từ 2 thị trường này chiếm tới 73,6% tổng lượng quả xoài các loại nhập khẩu vào Mỹ.

Tuy nhiên, tỷ trọng nhập khẩu từ 2 thị trường này đều giảm trong 11 tháng năm 2021.

Trong 11 tháng năm 2021, Mỹ tăng mạnh nhập khẩu quả xoài các loại từ các thị trường như Guatemala, Colombia, Thái Lan, Dominica.

Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương) cho biết, Việt Nam là thị trường cung cấp quả xoài các loại lớn thứ 14 cho Mỹ, tuy nhiên trong 11 tháng năm 2021, lượng và trị giá xoài nhập khẩu từ Việt Nam đều giảm so với cùng kỳ năm 2020; tỷ trọng nhập khẩu xoài từ Việt Nam cũng giảm từ 0,3% trong 11 tháng năm 2020, còn 0,2% trong 11 tháng năm 2021.

Nguyên nhân chính khiến xoài Việt Nam xuất khẩu sang Mỹ giảm là do tình hình phức tạp của dịch Covid-19 và chi phí vận chuyển tăng cao "ăn hết lãi của quả xoài". Chưa kể, loại trái cây này của Việt Nam còn khó khăn trong việc đáp ứng các tiêu chuẩn khắt khe của thị trường Mỹ.

Nguồn: USDA

Về chủng loại: Quả xoài tươi là chủng loại Mỹ nhập khẩu nhiều nhất trong 11 tháng năm 2021, tỷ trọng nhập khẩu chủng loại quả này chiếm 74,4% tổng lượng nhập khẩu quả xoài các loại.

Mehico là thị trường cung cấp quả xoài tươi lớn nhất cho Mỹ trong 11 tháng năm 2021, với lượng chiếm 64% tổng lượng quả xoài tươi Mỹ nhập khẩu. Tiếp theo là thị trường Peru, Brazil…

Việt Nam chỉ cung cấp một lượng rất nhỏ, chiếm 0,1% tổng lượng xoài tươi Mỹ nhập khẩu.

Tiếp theo là chủng loại quả xoài chế biến hoặc bảo quản, Mỹ nhập khẩu đạt 93,7 nghìn tấn, trị giá 147,1 triệu USD trong 11 tháng năm 2021, tăng 7,7% về lượng và tăng 14,4% về trị giá so với cùng kỳ năm 2020. Mehico, Colombia, Ấn Độ và Thái Lan là những thị trường cung cấp chính chủng loại này cho Mỹ.

Đáng chú ý, Việt Nam cũng chỉ cung cấp một lượng nhỏ quả xoài chế biến và bảo quản cho Mỹ, nhưng lượng và trị giá nhập khẩu chủng loại này của Mỹ từ Việt Nam tăng rất mạnh trong 11 tháng năm 2021, đạt 239 tấn, trị giá 497 nghìn USD, tăng 216% về lượng và tăng 385,7% về trị giá so với cùng kỳ năm 2020.

Nguồn: USDA

Được biết, trong tháng 1 vừa qua, hàng rau quả nói chung của Việt Nam xuất khẩu tới thị trường Mỹ tăng rất mạnh. Theo số liệu thống kê từ Tổng cục Hải quan, trong tháng 01/2022 kim ngạch xuất khẩu rau quả của Việt Nam sang Mỹ đạt 22,4 triệu USD, tăng 12,3% so với tháng 12/2021 và tăng 69,8% so với tháng 01/2021.

Tỷ trọng xuất khẩu hàng rau quả sang Mỹ chiếm 7,6%, tăng 3,3 điểm phần trăm so với tháng 01/2021.

Mỹ là thị trường tiềm năng của trái cây Việt khi có tới 332 triệu khách hàng với thu nhập trung bình cao và xu hướng ẩm thực ngày càng chú trọng thành phần rau quả.

Tuy nhiên, ngoài thị trường Mỹ có khởi đầu thuận lợi, đầu năm 2021, xuất khẩu các loại rau trái của Việt Nam sang các thị trường khác đều rất khó khăn, trừ thị trường Nhật Bản. Theo số liệu thống kê từ Tổng cục Hải quan, kim ngạch xuất khẩu hàng rau quả nói chung của Việt Nam trong tháng 01/2022 chỉ đạt 293,2 triệu USD, giảm 2,1% so với tháng 12/2021 và giảm 5,2% so với tháng 01/2021.

Nguồn: Tính toán từ số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan

Trong tháng 01/2022, kim ngạch xuất khẩu hàng rau quả tới thị trường Trung Quốc chỉ đạt 148,9 triệu USD, giảm 3% so với tháng 12/2021 và giảm 18,5% so với tháng 01/2021. Xuất khẩu hàng rau quả sang thị trường Hàn Quốc tháng 01/2022 đạt 12,2 triệu USD, giảm 10,6% so với tháng 01/2021, nhưng tăng 31,6% so với tháng 01/2021. Xuất khẩu rau quả sang Thái Lan đạt 10,1 triệu USD, giảm 13,7% so với tháng 12/2021 và giảm 37,6% so với tháng 01/2021...

Trong tháng 1/2022, chỉ có xuất khẩu rau quả tới thị trường Nhật Bản đạt 11,8 triệu USD, tăng 22,4% so với tháng 12/2021 và tăng 12,2% so với tháng 01/2021.

Đến nay, Việt Nam đã chính thức được cấp phép xuất khẩu 6 loại hoa quả tươi sang Mỹ gồm xoài, nhãn, vải, thanh long, chôm chôm, và vú sữa. Các hoa quả khác có thể được xuất khẩu ở dạng đông lạnh hoặc sản phẩm chế biến (đóng hộp, sấy khô). Các cơ quan Chính phủ cũng đang tích cực đàm phán để phía Mỹ cấp phép thêm cho hoa quả tươi của Việt Nam, trước mắt là trái bưởi da xanh. Bên cạnh những thuận lợi nêu trên, hoạt động xuất khẩu trái cây, đặc biệt là trái cây tươi sang Mỹ cũng gặp các khó khăn. Trước hết, sản phẩm của Việt Nam phải cạnh tranh với các sản phẩm cùng loại được trồng ngày càng nhiều tại các bang như Florida, California, hay tại Mehico và các nước Nam Mỹ có điều kiện tự nhiên gần giống Việt Nam, cũng như sản phẩm của các nước châu Á khác và sản phẩm thay thế được trồng ngay tại Mỹ. Ngoài ra, do khoảng cách địa lý, chi phí vận chuyển, bảo quản cao. Hoa quả tươi có mùa vụ ngắn cũng đòi hỏi các khâu trong chuỗi phân phối phải rất nhịp nhàng, hiệu quả.