Ngành dầu khí nhiều triển vọng trong năm 2024, Mirae Asset chỉ ra 4 kịch bản giá dầu

Mirae Asset nhấn mạnh, giá dầu tăng cao sẽ ảnh hưởng tiêu cực đến vĩ mô Việt Nam bởi Việt Nam trở thành nước nhập siêu thô từ năm 2018. Do đó, giá xăng tăng gây áp lực cả trực tiếp cũng như gián tiếp đến chỉ số giá tiêu dùng, ảnh hưởng đến mục tiêu ổn định vĩ mô giai đoạn cuối năm.

Trong báo cáo phân tích "Giá dầu: Tìm điểm cân bằng của cung – cầu”, CTCP Chứng khoán Mirae Asset chỉ ra nguồn cung dầu năm 2023 liên tiếp ghi nhận các thông tin về cắt giảm sản lượng đến từ nhóm OPEC+, cụ thể là 2 lần cắt giảm sản lượng của khối này vào tháng 2 và tháng 9 năm nay. Cuộc chiến giữa Israel và Palestine cũng tạo nên lo ngại về nguồn cung khu vực Trung Đông bị thu hẹp.

Theo IEA, nhu cầu tiêu thụ dầu mỏ trong năm 2023 chịu ảnh hưởng lớn từ việc gia tăng nhu cầu của các quốc gia khu vực Đông Á, trong đó lớn nhất là sự hồi phục của kinh tế Trung Quốc giai đoạn mở cửa sau Covid. Tuy nhiên đến hiện tại đà hồi phục của kinh tế Trung Quốc đã chậm hơn các dự báo, rủi ro nhu cầu tiêu thụ của quốc gia này sẽ thấp hơn kì vọng trước đó.

Mirae Asset nhận định, cả yếu tố cung và cầu hiện nay đều đang trong trạng thái biến động, tuy nhiên, yếu tố cắt giảm nguồn cung là hiện hữu nên kì vọng giá dầu sẽ khó chịu áp lực giảm mạnh.

Bên cạnh đó, Mirae Asset nhấn mạnh, giá dầu tăng cao sẽ ảnh hưởng tiêu cực đến vĩ mô Việt Nam bởi Việt Nam trở thành nước nhập siêu thô từ năm 2018. Do đó, giá xăng tăng gây áp lực cả trực tiếp cũng như gián tiếp đến chỉ số giá tiêu dùng, ảnh hưởng đến mục tiêu ổn định vĩ mô giai đoạn cuối năm.

Giá dầu tăng cao sẽ ảnh hưởng tiêu cực đến vĩ mô Việt Nam. Nguồn: Mirae Asset.

4 kịch bản giá dầu ảnh hưởng đến vĩ mô Việt Nam cùng ngành Dầu khí

Theo Mirae Asset, nếu giá dầu ở mức 70 - 80 USD/thùng sẽ giúp kiểm soát tốt CPI. Tuy nhiên, khâu Hạ nguồn sẽ chịu ảnh hưởng tiêu cực, các dự án Thượng nguồn sẽ triển khai theo kế hoạch, còn Trung nguồn ít chịu ảnh hưởng ngắn hạn, Trung hạ giá vận tải có thể giảm tuy nhiên độ nhạy với giá dầu là không lớn.

Nếu giá dầu từ 80 - 90 USD/thùng, giữ vùng giá từ tháng 9/2023 tới nay, sẽ ảnh hưởng không lớn đến CPI. Với kịch bản này, dự án Thượng nguồn vẫn sẽ triển khai theo kế hoạch, Trung nguồn khả quan khi giá cước vận tải hiện đang ở mức cao, còn khâu Hạ nguồn ổn định trong quý IV/2023.

Với giá dầu 90 - 100 USD/thùng sẽ kéo theo việc điều chỉnh giá xăng. Trong bối cảnh cầu yếu như hiện nay, mức độ ảnh hưởng gián tiếp của việc tăng dầu dưới 10% theo Mirae Asset đánh giá là thấp nhưng sẽ khả quan cho toàn bộ các khâu trong ngành Dầu khí.

Với kịch bản tiêu cực giá dầu trên 100 USD/thùng sẽ tạo áp lực lạm phát, làm tăng chi phí sản xuất của doanh nghiệp. Hạ nguồn sẽ hưởng lợi lớn nhất về mặt lợi nhuận. Rủi ro thị trường cũng như ảnh hưởng tiêu cực từ vĩ mô nhiều khả năng sẽ làm cổ phiếu Dầu khí giảm.

Trong 9 tháng đầu năm, lợi nhuận nhóm các doanh nghiệp Dầu khí có sự phân hóa do ảnh hưởng giá dầu. Cụ thể, nhóm Thượng nguồn và Trung nguồn ít chịu ảnh hưởng bởi biến động giá dầu nên hầu hết các doanh nghiệp ghi nhận lợi nhuận khả quan, tăng trưởng mạnh so với cùng kì năm 2023. Đáng chú ý, một số doanh nghiệp như PVD và PVC ghi nhận lợi nhuận tăng trưởng lần lượt 353% và 1.294%.

Kết quả kinh doanh nhóm doanh nghiệp dầu khí. Nguồn: Mirae Asset.

Đối với các doanh nghiệp chịu ảnh hưởng mạnh từ biến động giá dầu như GAS và BSR, lợi nhuận 9 tháng kém khả quân hơn so với cùng kỳ. Tuy nhiên, nguyên nhân do cùng kỳ năm trước các doanh nghiệp này lần lượt ghi nhận các mức lợi nhuận kỷ lục do yếu tố biến động bất thường của giá dầu.

Một số doanh nghiệp Hạ nguồn khác như PLX và OIL do tính chất trung gian Phân phối và Thương mại nên giá dầu năm nay ít biến động hơn đã giúp lợi nhuận doanh nghiệp cải thiện.

Ngành Dầu khí sẽ đón nhận nhiều triển vọng trong năm 2024

Nhìn chung, Mirae Asset đánh giá, ngành Dầu khí sẽ đón nhận nhiều triển vọng trong năm 2024. Mới nhất, ngày 30/10/2023 vừa qua đã diễn ra lễ ký kết các hợp đồng liên quan và triển khai Siêu dự án khí – điện Lô B – Ô Môn với quy mô đầu tư gần 12 tỷ USD tại Hà Nội.

Theo đó, liên danh nhà thầu PTSC – McDermott đã được trao gói thầu EPCI#1 với điều khoản giới hạn. Tổng giá trị của gói EPCI #1 bao gồm giàn vận hành trung tâm, khu sinh hoạt và một số giàn đầu giếng ước tính có tổng giá trị là 1,1 tỷ USD. Với việc trao thầu giới hạn, giá trị ban đầu sẽ tương đối nhỏ cho đến khi đạt được quyết định đầu tư cuối cùng (FID) của các nhà đầu tư của dự án.

Ngoài ra, năm 2024, ngành Dầu khí cũng có kế hoạch triển khai nhiều dự án lớn khâu thượng nguồn như: Dự án Lạc Đà Vàng có tổng mức đầu tư 693 triệu USD chính thức có FID và 03/11; Tê Giác Trắng tại block 16-2; Cá Ngừ Vàng block 9-2; …